Prima pagină » Știri politice » Senatorul PNL Daniel Fenechiu anunță că își retrage semnătura de pe proiectul de lege care dezincriminează consumul de droguri. Ce motive invocă

Senatorul PNL Daniel Fenechiu anunță că își retrage semnătura de pe proiectul de lege care dezincriminează consumul de droguri. Ce motive invocă

Senatorul PNL Daniel Fenechiu anunță că își retrage semnătura de pe proiectul de lege care dezincriminează consumul de droguri. Ce motive invocă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat luni că își retrage semnătura de pe proiectul de lege care dezincriminează consumul de droguri, inițiat alături de senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu și de senatorul USR Cristian Ghinea.

„Vox populi, vox dei – mi-am retras semnătura de pe propunerea legislativă privind modificarea Legii 143/2000 privind drogurile.

Atunci când am semnat, ca inițiator, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000, gândită și documentată de colega mea Victoria Stoiciu, am avut în vedere nu doar ineficiența evidentă a actualului cadru legislativ, care face ca trei sferturi din dosarele cu droguri să-i vizeze pe consumatori, ci mai ales consecințele umane”, a scris Daniel Fenechiu pe Facebook.

Acesta susține că a văzut tineri trimiși în judecată pentru că „au cultivat pe balcon trei plante de canabis sau pentru că au introdus în țară țigări «cu iarbă»”, cumpărate din magazinele legale din New York, Viena, Lisabona ori Barcelona, sau o ciocolată cu canabis din Amsterdam ori Praga.

„Consecința? Caziere pătate și aripi frânte, dar cu rezultate absolut inexistente în reducerea traficului sau a consumului de droguri. Cred că banii alocați instrumentării dosarelor consumatorilor – aproape trei sferturi din totalul dosarelor cu droguri – puteau fi pragmatic folosiți pentru deschiderea de centre și prevenție.

Am analizat recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și experiența portugheză, unde o lege similară a dat rezultate vizibile, contribuind la reducerea numărului de consumatori cu aproape jumătate. Am crezut că această propunere legislativă poate genera, printr-o firească și necesară dezbatere, o lege bună.

O lege care să reducă numărul de consumatori, să sporească prevenția și să crească numărul centrelor destinate tratamentului. Analizasem atât propunerea privind utilizarea canabisului în scop medical, cât și pe cea referitoare la pragul de 3 grame.

Chiar am crezut că vom avea o dezbatere reală cu instituțiile statului implicate, cu ONG-urile cu experiență, cu specialiști și cu foști consumatori recuperați. Vedeam acest proiect ca pe un cadru ideal de discuție, în care argumentele pro și contra să fie analizate rațional, fără emoție, fără orgolii și fără interese electorale.

Din păcate, dezbaterea nu a mai avut loc. Majoritatea parlamentarilor și a partidelor s-au poziționat rapid împotriva proiectului, o opinie similară fiind exprimată și de instituții. În lipsa unui dialog real și în fața poziționării contrare a majorității mediului politic, a instituțiilor statului și a Bisericii Ortodoxe Române, șansele unei analize comparative, oneste și pragmatice, au devenit minime.

În aceste condiții, înțeleg să nu expun Partidul Național Liberal la atacuri nefondate și mizerabile în legătură cu un demers personal, pe care adversarii PNL îl folosesc în mod imoral și inacceptabil în scop politic. Prin urmare, am ales să îmi retrag semnătura de pe această inițiativă legislativă.

Poate că, așa cum se arată în poziția Parchetului General, subiectul nu este de actualitate… Acum”, mai scrie Daniel Fenechiu.

Proiectul, primit cu critici

Proiectul a fost semnat, inițial, de senatorii Victoria Stoiciu (neafiliat), Daniel Fenechiu (PNL) și Cristian Ghinea (USR). Acesta prevede pentru drogurile de risc amendă cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei și pentru drogurile de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei.

Mai mulți parlamentari liberali, dar și de la alte partide – cum ar fi PSD, AUR – au transmis că nu susțin proiectul de lege.

De asemenea, mai multe instituții nu validează acest demers. Parchetul General a anunțat că nu este de acord cu inițiativa legislativă, pe motiv că această reglementare ar conduce la slăbirea instrumentelor de prevenire și combatere a fenomenului.

Și Patriarhia Română a transmis că ia act cu îngrijorare de acest proiect și consideră că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Secretarul general al PSD spune că România nu are nevoie de scenariul alegerilor anticipate, însă este luat în calcul
15:58
Secretarul general al PSD spune că România nu are nevoie de scenariul alegerilor anticipate, însă este luat în calcul
FLASH NEWS Minoritățile sprijină guvernul Niculescu, cu o condiție:  Să se renunțe la mersul acesta, orbește, cu oiștea-n gard
15:54
Minoritățile sprijină guvernul Niculescu, cu o condiție:  Să se renunțe la mersul acesta, orbește, cu oiștea-n gard
ULTIMA ORĂ Robert Turcescu dezvăluie că Georgescu avea emisiuni și evenimente publice antamate în țară și a fost arestat pentru a se i se astupa gura: „Aveam un turneu național pregătit pentru lansarea unei cărți” / „Am încercat să distribuim cartea prin librării, au fugit de noi”
15:45
Robert Turcescu dezvăluie că Georgescu avea emisiuni și evenimente publice antamate în țară și a fost arestat pentru a se i se astupa gura: „Aveam un turneu național pregătit pentru lansarea unei cărți” / „Am încercat să distribuim cartea prin librării, au fugit de noi”
FLASH NEWS Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „fugă mascată de răspundere” prin refuzul de a intra în guvern alături de PSD: „Hai, Ilie, guvernează!”
15:29
Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „fugă mascată de răspundere” prin refuzul de a intra în guvern alături de PSD: „Hai, Ilie, guvernează!”
ALEGERI Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, în continuare favoriți pentru președinția Franței, după ce Macron lasă în urmă o economie fragilă
14:16
Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, în continuare favoriți pentru președinția Franței, după ce Macron lasă în urmă o economie fragilă
FLASH NEWS Dominic Fritz: Nu vom vota un guvern în care să fie miniştri PSD. Grindeanu, un iepure speriat care fuge în toate direcțiile
14:00
Dominic Fritz: Nu vom vota un guvern în care să fie miniştri PSD. Grindeanu, un iepure speriat care fuge în toate direcțiile
Mediafax
După 9 ani de exil, soțul Marcelei Topor se pregătește de întoarcere! Românca așteaptă revenirea bărbatului care a vrut să rupă Catalonia de Spania
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
PSD, prins între electoratul AUR și statutul pro-european. Ce dezvăluie susținerea pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Click
O româncă din Spania a dat lovitura în Zaragoza. Fenomenul „Plaxinta” a adunat mii de clienți: „Suntem uimiți”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Ce se întâmplă doctore
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Animalele ar fi evoluat cu 200 de milioane de ani mai devreme decât credeam, indică noi fosile
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
TEHNOLOGIE Președintele Microsoft trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este mai puțin reglementată decât laptele și mașinile de spălat”
16:10
Președintele Microsoft trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este mai puțin reglementată decât laptele și mașinile de spălat”
FLASH NEWS Zelenski acuză Rusia că a încălcat armistițiul energetic invocat de Trump
15:57
Zelenski acuză Rusia că a încălcat armistițiul energetic invocat de Trump
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 12 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Alina Gorghiu, analizează șansele guvernului Luca Niculescu
15:53
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 12 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Alina Gorghiu, analizează șansele guvernului Luca Niculescu
INEDIT Un cuplu tânăr călătorește prin lume și locuiește gratuit în case de lux. Cum reușesc cei doi să economisească mii de euro și să „păcălească” sistemul
15:53
Un cuplu tânăr călătorește prin lume și locuiește gratuit în case de lux. Cum reușesc cei doi să economisească mii de euro și să „păcălească” sistemul
SCANDALOS Invazie de șobolani în centrul Bucureștiului. Zeci de rozătoare au fost surprinse la lăsarea întunericului într-o zonă intens circulată din centrul Capitalei
15:21
Invazie de șobolani în centrul Bucureștiului. Zeci de rozătoare au fost surprinse la lăsarea întunericului într-o zonă intens circulată din centrul Capitalei

Cele mai noi

Trimite acest link pe