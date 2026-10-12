Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat luni că își retrage semnătura de pe proiectul de lege care dezincriminează consumul de droguri, inițiat alături de senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu și de senatorul USR Cristian Ghinea.

„Vox populi, vox dei – mi-am retras semnătura de pe propunerea legislativă privind modificarea Legii 143/2000 privind drogurile.

Atunci când am semnat, ca inițiator, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000, gândită și documentată de colega mea Victoria Stoiciu, am avut în vedere nu doar ineficiența evidentă a actualului cadru legislativ, care face ca trei sferturi din dosarele cu droguri să-i vizeze pe consumatori, ci mai ales consecințele umane”, a scris Daniel Fenechiu pe Facebook.

Acesta susține că a văzut tineri trimiși în judecată pentru că „au cultivat pe balcon trei plante de canabis sau pentru că au introdus în țară țigări «cu iarbă»”, cumpărate din magazinele legale din New York, Viena, Lisabona ori Barcelona, sau o ciocolată cu canabis din Amsterdam ori Praga.

„Consecința? Caziere pătate și aripi frânte, dar cu rezultate absolut inexistente în reducerea traficului sau a consumului de droguri. Cred că banii alocați instrumentării dosarelor consumatorilor – aproape trei sferturi din totalul dosarelor cu droguri – puteau fi pragmatic folosiți pentru deschiderea de centre și prevenție.

Am analizat recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și experiența portugheză, unde o lege similară a dat rezultate vizibile, contribuind la reducerea numărului de consumatori cu aproape jumătate. Am crezut că această propunere legislativă poate genera, printr-o firească și necesară dezbatere, o lege bună.

O lege care să reducă numărul de consumatori, să sporească prevenția și să crească numărul centrelor destinate tratamentului. Analizasem atât propunerea privind utilizarea canabisului în scop medical, cât și pe cea referitoare la pragul de 3 grame.

Chiar am crezut că vom avea o dezbatere reală cu instituțiile statului implicate, cu ONG-urile cu experiență, cu specialiști și cu foști consumatori recuperați. Vedeam acest proiect ca pe un cadru ideal de discuție, în care argumentele pro și contra să fie analizate rațional, fără emoție, fără orgolii și fără interese electorale.

Din păcate, dezbaterea nu a mai avut loc. Majoritatea parlamentarilor și a partidelor s-au poziționat rapid împotriva proiectului, o opinie similară fiind exprimată și de instituții. În lipsa unui dialog real și în fața poziționării contrare a majorității mediului politic, a instituțiilor statului și a Bisericii Ortodoxe Române, șansele unei analize comparative, oneste și pragmatice, au devenit minime.

În aceste condiții, înțeleg să nu expun Partidul Național Liberal la atacuri nefondate și mizerabile în legătură cu un demers personal, pe care adversarii PNL îl folosesc în mod imoral și inacceptabil în scop politic. Prin urmare, am ales să îmi retrag semnătura de pe această inițiativă legislativă.

Poate că, așa cum se arată în poziția Parchetului General, subiectul nu este de actualitate… Acum”, mai scrie Daniel Fenechiu.

Proiectul, primit cu critici

Proiectul a fost semnat, inițial, de senatorii Victoria Stoiciu (neafiliat), Daniel Fenechiu (PNL) și Cristian Ghinea (USR). Acesta prevede pentru drogurile de risc amendă cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei și pentru drogurile de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei.

Mai mulți parlamentari liberali, dar și de la alte partide – cum ar fi PSD, AUR – au transmis că nu susțin proiectul de lege.

De asemenea, mai multe instituții nu validează acest demers. Parchetul General a anunțat că nu este de acord cu inițiativa legislativă, pe motiv că această reglementare ar conduce la slăbirea instrumentelor de prevenire și combatere a fenomenului.

Și Patriarhia Română a transmis că ia act cu îngrijorare de acest proiect și consideră că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității.