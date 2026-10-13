Surse: Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, reținut după ce a condus cu permisul suspendat. A ieșit pozitiv la DrugTest

Actorul Cuzin Toma, cunoscut publicului pentru rolul lui Firicel din serialul Las Fierbinți, a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident rutier în județul Teleorman, în timp ce avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit unor surse judiciare, actorul ar fi avut un rezultat pozitiv la testarea cu aparatul DrugTest și a fost condus pentru recoltarea de probe biologice. Accidentul s-a produs luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45, în comuna Peretu din județul Teleorman.

Potrivit Inspectoratului de Poliție, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede au fost sesizați în legătură cu producerea unui accident rutier soldat numai cu pagube materiale. Un bărbat în vârstă de 49 de ani conducea un autoturism prin comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede. Acesta nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul aflat în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta.

Polițiștii au descoperit că avea permisul suspendat

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul figura cu dreptul de a conduce suspendat.

”Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat”, se arată în comunicatul Poliției.

Șoferul a fost testat și pentru consumul de alcool, rezultatul indicat de aparatul etilometru fiind zero.

Surse judiciare: Cuzin Toma ar fi ieșit pozitiv la DrugTest

Potrivit surselor judiciare, bărbatul implicat în accident este actorul Cuzin Toma, cunoscut în special pentru interpretarea personajului Firicel din Las Fierbinți.

Aceleași surse susțin că actorul ar fi avut un rezultat pozitiv la testarea cu aparatul DrugTest.

Cuzin Toma a fost reținut

În urma probatoriului administrat în dosar, polițiștii au dispus măsura reținerii bărbatului. ”În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta”, precizează Poliția.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.