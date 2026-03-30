Viitură pe râul Putna: diguri mobile și saci de nisip la Mircești

Viitură pe râul Putna. Vârful viiturii care s-a format pe râul Putna, în localitatea Mircești, județul Vrancea, este în desfășurare până luni la ora 12:00, cota de inundație fiind depășită cu circa 40 cm. Râul este sub avertizare de Cod portocaliu, cu risc de revărsări, scrie Mediafax.

Astfel, în cursul nopții de duminică spre luni, pentru protejarea localității Mirceștii Vechi, s-au instalat panouri mobile din aluminiu pe o lungime de aproximativ 500 de metri, dar și un dig iepuresc din circa 2000 de saci de nisip.

Pentru diminuarea efectelor și protejarea comunității, echipele Apelor Române de la Administrația Bazinală de Apă Siret- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea intervin pe teren cu mijloace specifice: o autobasculantă, un trailer, un buldoexcavator, dar și personal muncitor din cadrul formațiilor Putna–Vidra, Milcov–Odobești și Diguri–Nănești.

Iar luni dimineața, au fost aduși suplimentar încă 200 de metri liniari de panouri de la ABA Prut-Bârlad, ce vor fi folosiți pentru consolidarea apărării, dacă situația o va cere.

Totodată, Autoritățile precizează că nu sunt înregistrate locuințe afectate, iar cele aproximativ 20 de persoane evacuate preventiv s-au autoevacuat la rude.

Viitura care s-a format pe râul Siret a fost tranzitată în condiții de siguranță și atenuată prin acumulările aparținând Hidroelectrica: Călimănești și Movileni, preluând viitura formată pe râul Trotuș (care avea un debit de 700 mc/s), mai spune sursa citată.

Instituția Apele Române face apel la populație să respecte strict indicațiile autorităților și măsurile de siguranță din teren.

