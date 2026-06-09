Dunărea a scăzut încât o treci la pas. Specialiștii spun că și în perioada următoare nivelul va fi tot mai mic.

Secetă într-o zonă a țării, inundații într-alta! Asta se întâmplă în România. După ce furtunile au făcut dezastru în unele județe, în Dolj, Dunărea scade de la o zi la alta. La Calafat, de exemplu, debitul a coborât chiar și cu 30 de cm pe zi.

În zona Calafat, azi, debitul era sub jumătate față de cel normal pentru aceasta perioadă. Dacă ar trebui să aiba 5900 de metri cubi pe secundă, acum Dunarea are un debit cu care oamenii din zona sunt obișnuiți în luna august.

Pentru că a scazut foarte mult, nici pește nu mai este în această zona. Pescarii azi nu au prins niciun pește. Imaginea Dunării secate le este comună oamenilor, însă fenomenul a apărut prea devreme anul acesta.

Hidrologii spun că debitul va fi în scădere și săptămânile următoare.

„Conform prognozei elaborate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a apelor, în ultimele 24 de ore, nivelurile și debitele au fost, în general, în scădere. O scădere ușoară, dar, totuși, e o scădere. Conform diagnozei, debitul Dunării la intrarea în țară a fost într-o ușoară creștere de 2.800 de m3/s, iar la PF II 2.914 m3/sec. Ea se situează sub media multianuală a lunii iunie de 5.900 m3/s”, spune Daniel Naicu, director Aba Jiu.

Dacă se va ajunge la un debit de 2.200 m3/s, activitatea feribotului se va opri la Bechet.

Recomandările autorului:

Pepenii oltenești ajung mai târziu în piețe din cauza frigului

Ce se întâmplă când căldura și seceta fac front comun. Semnal de alarmă: „Jumătate din populația lumii ar fi afectată”