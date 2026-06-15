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ÎPS Timotei, implicat într-un accident pe drumul Arad – Horia. Arhiepiscopul Aradului a fost dus la urgențe

ÎPS Timotei, implicat într-un accident pe drumul Arad – Horia. Arhiepiscopul Aradului a fost dus la urgențe
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IPS Timotei
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Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost implicat într-un accident. Acesta s-a produs în după-amiaza zilei de duminică, în timp ce prelatul, în vârstă de 90 de ani, se întorcea spre Arad de la Tămand,

Accidentul rutier a avut loc pe drumul Arad – Horia, relatează publicația locală Aradon.

ÎPS Timotei este conștient

Din primele informații rezultă că ÎPS Timotei a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Arad. Acesta este conștient, momentan așteptându-se finalizarea tuturor investigațiilor medicale necesare.

Accidentul în care a fost implicat IPS Timotei. Foto: IPJ Arad

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, este vorba despre un accident cu 3 autoturisme, fiind implicate 5 persoane. Dintre cele 5 persoane vizate, două au fost transportate la spital. La fața locului a fost alocată o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă.

O mașină a intrat pe contrases

Potrivit datelor transmise de către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, la data de 14 iunie 2026, în jurul orei 15:10, pe D.J. 709, între Arad și localitatea Horia, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. Accidentul a fost produs de o altă mașină decât cea în care se afla IPS Timotei, arară raportul IPJ Arad. Șoferul autoturismului care a provocat accidentul circula pe contrasens

„Din primele informații, un autoturism, condus de un bărbat de 35 de ani, dinspre Horia spre Arad, ar fi pătruns pe contrasens, unde ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, precum și cu un al doilea autoturism, care se deplasau pe sensul opus de mers. În urma impactului, un nonagenar, pasager în primul autoturism, precum și femeia care conducea primul autoturism accidentat, au fost transportați la spital, pentru evaluarea stării și acordarea de îngrijiri medicale. Testarea la fața locului a avut rezultat 0, pentru toți șoferii implicați. Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea accidentului”, transmite IPJ Arad.

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