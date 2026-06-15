Potrivit datelor transmise de către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, la data de 14 iunie 2026, în jurul orei 15:10, pe D.J. 709, între Arad și localitatea Horia, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. Accidentul a fost produs de o altă mașină decât cea în care se afla IPS Timotei, arară raportul IPJ Arad. Șoferul autoturismului care a provocat accidentul circula pe contrasens.

„Din primele informații, un autoturism, condus de un bărbat de 35 de ani, dinspre Horia spre Arad, ar fi pătruns pe contrasens, unde ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, precum și cu un al doilea autoturism, care se deplasau pe sensul opus de mers. În urma impactului, un nonagenar, pasager în primul autoturism, precum și femeia care conducea primul autoturism accidentat, au fost transportați la spital, pentru evaluarea stării și acordarea de îngrijiri medicale. Testarea la fața locului a avut rezultat 0, pentru toți șoferii implicați. Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea accidentului”, transmite IPJ Arad.