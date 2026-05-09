Tragedie pe DN 66. Șoferul unui TIR a murit după ce s-a izbit de un autoturism

Un accident grav s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă pe DN 66 în județul Gorj. Infotrafic anunță că prin zonă se circulă cu dificultate.

Accidentul a avut loc DN 66 Filiași-Târgu Jiu, în localitatea Țânțăreni.

Șoferul de TIR a murit pe loc

Acolo a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren și un autoturism. În urma coliziunii, șoferul autoturismului a suferit leziuni grave, fiind transportat la spital, în timp ce conducătorul autotrenului este încarcerat, fără semne vitale, a mai anunțat Infotrafic. Circulația rutieră se desfășoară deviat pe DJ 674 Turceni-Ionești.

„În urma coliziunii, șoferul autoturismului a suferit leziuni grave, fiind transportat la spital, în timp ce conducătorul autotrenului este încarcerat, fără semne vitale", a transmis Centrul Infotrafic.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 27 de ani, din Florești, în timp ce conducea un autoturism din direcția orașului Filiași către Târgu Jiu, în localitatea Țânțăreni, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune laterală cu anvelopa stânga-față a unui ansamblu de vehicule, format din cap tractor și semiremorcă, provocând depresurizarea acesteia și răsturnarea tirului pe partea carosabilă”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Potrivit DRDP Craiova: „Circulație blocată pe DN 66, Țânțăreni, din cauza unui eveniment rutier în care au fost implicate un autotren și un autoturism. Timp estimat pentru reluarea traficului: aproximativ 3 ore. Angajații districtului Bălteni intervin pentru îndepărtarea efectelor accidentul și reluarea circulației în cel mai scurt timp”.

