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Județul din România cu cei mai mulți prosumatori în 2026. Zona unde românii au rupt contractele cu furnizorii de curent electric și au facturi cu minus

Județul din România cu cei mai mulți prosumatori în 2026. Zona unde românii au rupt contractele cu furnizorii de curent electric și au facturi cu minus
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Județul din România cu cei mai mulți prosumatori în 2026. Zona unde românii au rupt contractele cu furnizorii de curent electric și au facturi cu minus.

Există un județ în România unde oamenii produc energie electrică pentru propriul consum din ce în ce mai mult. Nu doar că au renunțat la furnizorii de curent electric, dar au și facturi cu minus.

Datele oficiale de la ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Energie) arată o explozie masivă a fenomenului. În 2026, România a trecut de pragul de 287.000 de prosumatori la nivel național, cu o putere instalată uriașă de peste 3.300 MW. Asta înseamnă că prosumatorii produc deja cât aproape 5 reactoare de la Cernavodă.

Iată cifrele exacte transmise de autorități pentru topul județelor

– Ilfov: 18.000 prosumatori (locuințe și firme)
– Timiș: 14.400 prosumatori
– Dolj: 11.500 prosumatori

Prosumatorii sunt persoane fizice, firme sau instituții care produc energie electrică pentru propriul consum și pot livra surplusul în rețeaua națională.

Cel mai comun exemplu este proprietarul unei case care are panouri fotovoltaice pe acoperiș.

  • ziua, panourile produc energie electrică
  • o parte din energie este consumată în locuință
  • dacă se produce mai mult decât se consumă, surplusul este livrat în rețeaua națională
  • energia injectată în rețea este compensată conform regulilor stabilite de autorități și furnizori.
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