Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » România înregistrează o nouă zi de prețuri negative la energia electrică. Care este producția prosumatorilor în timpul zilei

România înregistrează o nouă zi de prețuri negative la energia electrică. Care este producția prosumatorilor în timpul zilei

Galerie Foto 4
Panour fotovoltaice / foto: Shutterstock

România va avea, pentru a 6-a zi consecutivă, prețuri negative la energie electrică, arată o analiză Profit.ro. Zilele senine au avut o contribuție importantă la scăderea considerabilă din timpul zilei, efect al producției pentru autoconsum al prosumatorilor.

Astăzi, între orele 12-15, producătorii vor plăti furnizorii să le preia energia generată la prețuri mici, -0,64, -0,75 sau -0,01 lei/MWh, mult sub recordul anului, arată datele analizate. Duminică, de Paștele Catolic, a fost atins un preț record negativ al acestui an, -255 lei/MWh. Practic, producătorii plăteau acest preț furnizorilor, interni și externi, pentru a le prelua energia produsă în exces.

De asemenea, seara, autoconsumul nedispecerizat al prosumatorilor se transformă în consum dispecerizat și urmează să urce de la 4.500 MW în intervalele orare de prânz la 7.000 MW. Potrivit prognozei Transelectrica, în ultimele zile prosumatorii au produs între orele 12-14 aproximativ 1.500 MW/h.

Energia regenerabilă a acoperit 63% din consum

Pentru acoperirea consumului de seară, în absența producției solare, este necesară pornirea unor capacități de producție tradiționale, ceea ce scumpește energia, media zilnică fiind una pozitivă. Ieri, producția de energie regenerabilă era de 1.436 MW, fotovoltaică în parcuri comerciale, și 2.273 MW, eoliană.

Totalul de 3.709 MW în total a reușit să acopere aproximativ 63% din consumul dispecerizabil de la acea oră, de 5.851 MW. Dacă adăugăm și aproximativ 1.400 MW produși de prosumatori pentru autoconsum, rezultă că producția foto și eoliană acoperea peste 70% din consumul intern.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

SPORT Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
10:33
Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
LIVE 🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
10:31
🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
10:30
Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
ECONOMIE Petrolul explodează din nou după acuzațiile Iranului la adresa SUA. Piața reacționează la riscul unui nou conflict
10:25
Petrolul explodează din nou după acuzațiile Iranului la adresa SUA. Piața reacționează la riscul unui nou conflict
NEWS ALERT Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
10:15
Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
DECES Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”
10:15
Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe