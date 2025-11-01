Nicușor Dan TAIE din beneficiile prosumatorilor. Contestă la CCR legea care le permitea să-și compenseze facturile

Nicușor Dan a respins pe motiv de „neconstituționalitate” promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, transmisă de Parlamentul României la data de 25 octombrie 2025.

Nicuşor Dan a trimis la CCR modificările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, care le oferă beneficii în plus celor care își produc singuri energia electrică. Motivul ar fi că legea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.

”Cu privire la această lege, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare în data de 12 decembrie 2023, prin care a solicitat reevaluarea unor soluţii normative prin raportare la cadrul european în domeniu, dar şi cu obiectivul stabilirii unor politici publice adecvate, echilibrate, între drepturile şi obligaţiile prosumatorilor, respectiv drepturile şi obligaţiile furnizorilor de energie.

În urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ şi a amendamentelor aduse de Parlament, apreciem că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost adoptată cu depăşirea limitelor reexaminării Preşedintelui României”, se arată în comunicat.

Nicușor Dan arată că, potrivit art. 77 alin. (2) din Constituţie, înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.

Cu toate acestea, norma constituţională nu dispune însă cu privire la prevederile care trebuie să fie reexaminate, ca urmare a cererii formulate de Preşedintele României.

”În acest context, printr-o bogată jurisprudenţă, Curtea Constituţională a statuat că reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se restrângă la obiecţiunile menţionate în cererea Preşedintelui României, iar, în situaţia în care se dă o altă redactare unor texte sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se asigure corelările necesare cu textele care au făcut obiectul cererii Preşedintelui României.

Cererea de reexaminare nu poate afecta statutul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării.

Cererea formulată de Preşedintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţie are ca efect reluarea procesului legislativ, cadru în care Parlamentul poate modifica sau completa legea în sensul cerut de Preşedinte, poate menţine legea în forma adoptată iniţial sau, dimpotrivă, ţinând seama şi de punctul de vedere al Preşedintelui, o poate respinge”, se precizează în sesizare.

Adrian Câciu: „Această lege vine să repare ceea ce nu se reglementase de mult”

Camera Deputaților a adoptat pe 15 octombrie Legea prosumatorilor, care le oferă beneficii în plus celor care își produc singuri energia electrică. Astfel prosumatorii vor putea să-și compenseze facturile de la mai multe locuri de consum cu energia produsă de panourile fotovoltaice pe care și le instalează.

Adrian Câciu, deputat PSD, a arătat că această lege ar trebui urmată de una în care să fie reglementată problema bateriilor de stocare pentru energia regenerabilă.

„Este un moment important, pentru că această lege vine să repare ceea ce nu se reglementase de mult. Pune în ordine piața de energie și face dreptate pentru prosumatori.

Trebuie să ne axăm pe stocare în viitor și să avem în viitor un proiect de lege și pentru acest sector. Avem un număr important de prosumatori, nu știu dacă suficienți, dar trebuie să îi folosim în beneficiul economiei”, a spus Câciu.

Beneficiile legii prosumatorilor care nu au fost pe placul lui Nicușor Dan

‘Modificările aduse vizau și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă la 400 kW, introducerea, în definiția prosumatorului, a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție.

Totodată, actul normativ dispunea creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea.

Distinct de modificările aduse Legii nr. 123/2012, în forma inițială transmisă la promulgare, legea intervenea și asupra Codului fiscal, extinzând sfera prosumatorilor care nu au obligația de a emite facturi pentru puterea instalată de la 27 kW la 900 kW pe loc de consum”, se arată în sesizarea președintelui”, se arată în sesizarea președintelui.

Foto: Mediafax

Recomandarea autorului: