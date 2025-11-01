Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan TAIE din beneficiile prosumatorilor. Contestă la CCR legea care le permitea să-și compenseze facturile

Nicușor Dan TAIE din beneficiile prosumatorilor. Contestă la CCR legea care le permitea să-și compenseze facturile

Ruxandra Radulescu
01 nov. 2025, 15:14, Știri politice
Nicușor Dan TAIE din beneficiile prosumatorilor. Contestă la CCR legea care le permitea să-și compenseze facturile
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - NICUSOR DAN

Nicușor Dan a respins pe motiv de „neconstituționalitate” promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, transmisă de Parlamentul României la data de 25 octombrie 2025. 

Nicuşor Dan a trimis la CCR modificările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, care le oferă beneficii în plus celor care își produc singuri energia electrică. Motivul ar fi că legea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.

”Cu privire la această lege, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare în data de 12 decembrie 2023, prin care a solicitat reevaluarea unor soluţii normative prin raportare la cadrul european în domeniu, dar şi cu obiectivul stabilirii unor politici publice adecvate, echilibrate, între drepturile şi obligaţiile prosumatorilor, respectiv drepturile şi obligaţiile furnizorilor de energie.

În urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ şi a amendamentelor aduse de Parlament, apreciem că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost adoptată cu depăşirea limitelor reexaminării Preşedintelui României”, se arată în comunicat.

Nicușor Dan arată că, potrivit art. 77 alin. (2) din Constituţie, înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.

Cu toate acestea, norma constituţională nu dispune însă cu privire la prevederile care trebuie să fie reexaminate, ca urmare a cererii formulate de Preşedintele României.

”În acest context, printr-o bogată jurisprudenţă, Curtea Constituţională a statuat că reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se restrângă la obiecţiunile menţionate în cererea Preşedintelui României, iar, în situaţia în care se dă o altă redactare unor texte sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se asigure corelările necesare cu textele care au făcut obiectul cererii Preşedintelui României.

Cererea de reexaminare nu poate afecta statutul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării.

Cererea formulată de Preşedintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţie are ca efect reluarea procesului legislativ, cadru în care Parlamentul poate modifica sau completa legea în sensul cerut de Preşedinte, poate menţine legea în forma adoptată iniţial sau, dimpotrivă, ţinând seama şi de punctul de vedere al Preşedintelui, o poate respinge”, se precizează în sesizare.

Adrian Câciu: „Această lege vine să repare ceea ce nu se reglementase de mult”

Camera Deputaților a adoptat pe 15 octombrie Legea prosumatorilor, care le oferă beneficii în plus celor care își produc singuri energia electrică. Astfel prosumatorii vor putea să-și compenseze facturile de la mai multe locuri de consum cu energia produsă de panourile fotovoltaice pe care și le instalează.

Adrian Câciu, deputat PSD, a arătat că această lege ar trebui urmată de una în care să fie reglementată problema bateriilor de stocare pentru energia regenerabilă.

„Este un moment important, pentru că această lege vine să repare ceea ce nu se reglementase de mult. Pune în ordine piața de energie și face dreptate pentru prosumatori.

Trebuie să ne axăm pe stocare în viitor și să avem în viitor un proiect de lege și pentru acest sector. Avem un număr important de prosumatori, nu știu dacă suficienți, dar trebuie să îi folosim în beneficiul economiei”, a spus Câciu.

Beneficiile legii prosumatorilor care nu au fost pe placul lui Nicușor Dan

‘Modificările aduse vizau și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă la 400 kW, introducerea, în definiția prosumatorului, a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție.

Totodată, actul normativ dispunea creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea.

Distinct de modificările aduse Legii nr. 123/2012, în forma inițială transmisă la promulgare, legea intervenea și asupra Codului fiscal, extinzând sfera prosumatorilor care nu au obligația de a emite facturi pentru puterea instalată de la 27 kW la 900 kW pe loc de consum”, se arată în sesizarea președintelui”, se arată în sesizarea președintelui.

Foto: Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

POLITICĂ George Simion, după vandalizarea sediului AUR: „nu voi accepta să fiu împușcat”. Se compară cu activistul american, Charlie Kirk
12:52
George Simion, după vandalizarea sediului AUR: „nu voi accepta să fiu împușcat”. Se compară cu activistul american, Charlie Kirk
POLITICĂ Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu participă la INAUGURAREA Marelui Muzeu Egiptean. Va semna și un memorandum
10:52
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu participă la INAUGURAREA Marelui Muzeu Egiptean. Va semna și un memorandum
CONTROVERSĂ Coincidențe după coincidențe la PRO TV. Premierul Bolojan nu doar că este lăudat intens în „Las Fierbinți”, dar Primăria Oradea a cheltuit 136.000 euro, bani publici, pentru filmările lungmetrajului promovat de PRO TV. Ramon 2 și-a făcut loc în jurnalele postului și în mai toate publicațiile trustului
05:00
Coincidențe după coincidențe la PRO TV. Premierul Bolojan nu doar că este lăudat intens în „Las Fierbinți”, dar Primăria Oradea a cheltuit 136.000 euro, bani publici, pentru filmările lungmetrajului promovat de PRO TV. Ramon 2 și-a făcut loc în jurnalele postului și în mai toate publicațiile trustului
POLITICĂ Ludovic Orban dezminte BLATUL Nicușor Dan-PSD. Președintele ”a fost obligat” să negocieze la formarea actualei coaliţiei, scuză fostul lider PNL
00:10
Ludovic Orban dezminte BLATUL Nicușor Dan-PSD. Președintele ”a fost obligat” să negocieze la formarea actualei coaliţiei, scuză fostul lider PNL
EXTERNE Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european
21:05
Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european
VIDEO Claudiu Manda RĂBUFNEȘTE la adresa lui Bolojan: „Dictatorul”, „Omul de porțelan”, „Salvatorul neamului”. Ce îi mai transmite premierului
20:58
Claudiu Manda RĂBUFNEȘTE la adresa lui Bolojan: „Dictatorul”, „Omul de porțelan”, „Salvatorul neamului”. Ce îi mai transmite premierului
Mediafax
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
Digi24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Cancan.ro
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre SUBSTANȚELE pe care medicul le lua. De ce NU crede că s-ar fi sinucis
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu interdicție generațională, după ce Noua Zeelandă a abrogat-o în 2023
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Motivul sumbru pentru care o tânără celtă a fost sacrificată acum 2.000 de ani