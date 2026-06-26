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Maia Sandu explodează după adoptarea tacită a unirii cu Moldova în Parlament: Așa nu se face

Maia Sandu explodează după adoptarea tacită a unirii cu Moldova în Parlament: Așa nu se face
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Maia Sandu, președintele Republicii Moldova | Foto - Mediafax
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la proiectul inițiat în Parlamentul de la București de S.O.S. România, partidul Dianei Șoșoacă. Șefa statului de la Chișinău a criticat inițiativa, subliniind că Unirea se poate realiza doar printr-un vot masiv al cetățenilor ambelor țări.

Proiectul privind Unirea României cu Republica Moldova a trecut tacit de Camera Deputaților. Inițiativa a fost propusă de parlamentari ai S.O.S. România, partidul Dianei Șoșoacă, și urmează să ajungă la Senat, care este for decizional.

Pentru Republica Moldova, nu Unirea este o prioritate, ci integrarea

Chestionată dacă ideea unirii este luată în serios la Chișinău, Maia Sandu a spus, într-un interviu acordat pentru Pro TV Chișinău, că personal explică subiectul de fiecare dată când este întrebată. Mai ales în discuții cu oameni din afara Republicii Moldova, așadar care nu cunosc istoria regiunii.

„Pentru mulți oameni din alte țări, ideea e curioasă. Ei nu știu istoria noastră, nu știu despre faptul că în Republica Moldova sunt mulți oameni care susțin această idee de decenii”, a declarat Maia Sandu.

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Șefa statului vecin a puncctat că prioritatea actuală a Chișinăului rămâne integrarea europeană, recent fiind deschise negocierile de aderare de către UE.

„Noi lucrăm în continuare pe integrarea europeană. Dar Unirea rămâne o opțiune care a fost întotdeauna o opțiune. Dar e o opțiune care se poate materializa doar cu votul majorității cetățenilor. Deci cu un vot masiv al cetățenilor”, a spus președinta.

Proiectul Dianei Șoșoacă, etichetat ca fiind propus de un agent al Moscovei

Maia Sandu a mai observat că proiectul promovat de S.O.S. România are ca efect compromitrea ideii de Unire.

În cadrul interviului, Maia Sandu a sugerat că documentul nu trebuie tratat ca un demers politic relevant pentru realizarea unirii.

„Nu cred că trebuie să discutăm acest document, pentru că e un document care a fost propus de un agent al Moscovei. Scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii”, a spus Maia Sandu.

Lidera de la Chișinău a avertizat că orice discuție solidă despre un referendum trebuie privită în contextul presiunilor externe și mai ales al propagandei ruse. Ea a citat ca exemplu referendumul privind integrarea europeană, câștigat la limită, după o campanie intensă de dezinformare.

„Trebuie să combatem propaganda rusă care, evident, este anti-europeană și anti-românească, și aici nu e simplu”, a conchis Maia Sandu.

România și Republica Moldova se unesc prin proiecte concrete

În viziunea Maiei Sandu, Unirea nu se face doar prin proiecte declarative, ci prin pași concreți: integrare energetică, cooperare economică, poduri, infrastructură și proiecte comune. „Despre idealul Unirii și despre beneficiile Unirii vorbim și nu doar vorbim, dar și lucrăm”. Șefa statului a menționat proiectele comune cu România din ultimii ani. Inclusiv conectarea sectorului energetic și apropierea economică, dar a avertizat că propaganda rusă rămâne o piedică majoră.

De notat că în România, proiectul Unirii a luat o amploare tot mai mare, fiind un scenariu intens vehiculat și explicat de politologi

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