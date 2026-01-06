Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris. Aeronava Spartan nu mai poate decola, din cauza vremii nefavorabile

Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit, marți, la Paris, în Franța, nu se pot întoarce în România, în această noapte, așa cum era planificat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului a participat, astăzi, la „Coaliția de Voință”, alături de liderii europeni, și urma să revină acum în țară.

Potrivit Antena 3, însă, avionul Spartan cu care Nicușor Dan și jurnaliștii români au ajuns la Paris nu va mai decola din capitala franceză pentru că ceața groasă din București ar împiedica aterizarea aeronavei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi coduri galbene de ninsori, polei, vânt puternic și ger. Astfel, mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, iar temperaturile vor ajunge local până la –15 grade Celsius.

Dar vremea nu este una mai bună nici în Franța. Ministrul Transporturilor francez a anunțat, marți, că aeroporturile din Paris, Charles de Gaulle și Orly, vor întâmpina probleme miercuri, în prima parte a zilei, când aproape jumătate dintre zboruri vor fi anulate.

De asemenea, Ministerul Afacerilor de Externe (MAE) din țara noastră a transmis, în această seară o avertizare, de călătorie pentru Franța, pentru ziua de mâine.

Potrivit comunicatului MAE, autorităţile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei. Vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.