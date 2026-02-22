Prima pagină » Actualitate » Cel mai bun truc al instalatorilor pentru a desfunda rapid scurgerea. Nu mai este nevoie de niciun desfundător

22 feb. 2026, 22:33, Actualitate
Sursa foto: colaj Envato

Cu toții am simțit, de-a lungul timpului, dificultatea de a descoperi că scurgerea chiuvetei este înfundată. Acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori din cauza grăsimilor, uleiurilor și a unsorilor care își croiesc drum în chiuvetă și apoi în scurgere… o problemă care poate apărea din cauza resturilor menajere comune.

Instalatorul Mike Flook a subliniat că aceste grăsimilor, uleiuri și a unsori nu ar trebui niciodată aruncate în chiuvetă.

„(…) Acoperă țevile și se lipesc între ele, ducând în cele din urmă la blocaje. Repararea acestui lucru vă va costa probabil peste 100 de lire sterline (aproape 600 de lei-n.r.), în funcție de amploarea daunelor. Dacă problema necesită un apel de urgență (ceea ce se întâmplă adesea cu acest tip de problemă), atunci este probabil să plătiți și mai mult – și este o problemă atât de evitabilă”, a explicat el, potrivit express.co.uk.

Dacă există un blocaj la scurgere, primul sfat al lui Mike este să lăsați apa fierbinte să curgă imediat, deoarece acest lucru poate ajuta la dizolvarea grăsimilor, pe care le menține în formă lichidă până când ies din țevi și ajung în canalizare. Lăsați apa să curgă câteva minute, pentru siguranță.

Adăugați detergent de vase în apă pentru un sprijin suplimentar, deoarece poate descompune grăsimile, fără a deteriora țevile. Cu toate acestea, evitați utilizarea altor substanțe chimice, deoarece acestea sunt adesea ineficiente împotriva grăsimilor și pot chiar deteriora țevile.

FOTO – Caracter ilustrativ

Deși apa caldă funcționează perfect în această situație, evitați apa rece, deoarece poate avea efectul opus și poate face ca grăsimile să se solidifice și mai repede.

Substanțe comune care pot cauza probleme, atunci când sunt turnate în chiuvetă:

  • Grăsimea provenită de la carne – aceasta se poate solidifica de obicei la răcire și ulterior poate bloca scurgerile;
  • Grăsimea de la gătit – aceasta trebuie aruncată la gunoi și nu în chiuvetă;
  • Sosul gravy – este gros și, la fel ca grăsimea provenită de la gătit, trebuie aruncat tot la gunoi;
  • Crema de vanilie – poate forma un strat pe țevi, ceea ce duce la blocaje;
  • Ceara de lumânări – aceasta se întărește în interiorul țevilor, provocând blocaje;
  • Crema irlandeză Baileys – poate provoca daune în țevi.

