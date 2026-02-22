Scheletul Sfântului Francisc din Assisi a fost expus public pentru prima dată. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori

Începând de azi, osemintele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public în Italia, pentru prima oară din 1978, în bazilica care-i poartă numele din orașul italian Assisi.

Sunt așteptați sute de mii de vizitatori, potrivit The Guardian. Oasele sfântului care a trăit în secolul al 13-lea vor fi expuse până pe 22 martie 2026.

Mormântul său a fost descoperit în 1818 și a mai fost expus public în 1978, unui număr limitat de vizitatori și doar pentru o singură zi.

Osemintele sfântului vor fi monitorizate video din 24 în 24 ore. Marco Moroni, unul dintre păzitorii conventului franciscan, susține că 400.000 de oameni din întreaga lume au făcut rezervare.

Toți vizitatorii care vor sta la coadă vor fi percheziționați. Zilnic, Bazilica Sfântul Francisc din Assisi primește 1.000 de vizitatori.

Fostul papă argentinian, decedat în aprilie anul trecut, Jorge Mario Bergoglio, primul Papă venit de pe continentul american și primul iezuit care a ocupat scaunul Sfântului Petru, și-a luat numele de Francisc în onoarea Sfântului Francisc din Assisi deoarece acesta îi iubea pe cei săraci.

Francisc de Assisi, care a reprezentat un model de smerenie, a călătorit în Egipt pentru a-l converti la creștinism pe sultanul Al-Kamlin și pentru a încheia cea de-a Cincea Cruciadă. Potrivit tradiției creștine, acesta a avut stigmate (răni pe mâini și picioare după cele ale rănilor lui Cristos după ce a fost pironit pe cruce). A îngrijit leproși și oamenii săraci.

A trăit între anii 1181 și 1226. A murit la 44 de ani, de la malarie. A fost canonizat în 1228, de către Papa Grigore al IX-lea.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

