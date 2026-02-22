Prima pagină » Știri » Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „​Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde

22 feb. 2026, 23:43, Știri
​Este scandal pe tema aeronavei care a trebuit să aterizeze de urgență înapoi pe Otopeni în urma unei defecțiuni tehnice la sistemul de avertizare privind presiunea din cabină. O asociație a companiilor aeriene a criticat comunicarea ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, iar oficialul a reacționat la rândul său.
Asociația Companiilor Aeriene Românești „Carpathia” (ACAR) și-a exprimat „profunda dezamăgire” față de modul alarmist și lipsit de rigoare profesională în care un oficial a ales să comunice public despre „incidentul tehnic minor” înregistrat în această seară de aeronava companiei aeriene HiSky, membră a Asociației Companiilor Aeriene Românești care are ca membri companii aeriene românești precum TAROM, AnimaWings, DAN AIR, HelloJets, FLY LILI, Legend Airlines și Star East Airlines.
„Zborul HYS8711 București – Hurghada a revenit pe Aeroportul Otopeni ca urmare a activării unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Aceasta este o procedură de siguranță standard, „Safety First”, pe care orice comandant responsabil o urmează conform manualelor producătorului.
​Vrem să clarificăm pentru publicul larg: astfel de situații sunt destul de frecvente și perfect gestionabile în industria aviatică globală. Doar în ultimii ani, în România am asistat la cel puțin 3-4 incidente similare, în special la aeronave de tip Boeing 737 care au raportat indicații eronate de nepresurizare în cală, toate fiind gestionate fără niciun risc pentru pasageri.”, a scris asociația.
„Considerăm inacceptabil ca un reprezentant al Guvernului, să posteze mesaje de tip „breaking news” prin care să inventarieze numărul de ambulanțe și unități de terapie intensivă pregătite, sugerând iminența unui dezastru. Mai ales în contextul în care o asemena speța ar fi trebuit informată de MAI prin DGSU.”, a adăugat aceasta .
„Această abordare:
– ​Induce panică nejustificată în rândul familiilor celor 180 de pasageri
– ​Denigrează fără temei operatorii aerieni români, companii care generează sute de milioane de euro în economie și operează la cele mai înalte standarde EASA (Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației)
– ​Erodează încrederea în aviația civilă, un domeniu unde siguranța se măsoară în proceduri matematice, nu în numărul de girofaruri postate pe Facebook.
Solicităm cu tot respectul Ministerului Sănătății și altor instituții fără expertiză în aviație să lase comunicarea tehnică în sarcina specialiștilor din Ministerul Transporturilor și Investițiilor, Autorității Aeronautice Civile Române, ROMATSA sau a entități de profil. Mesajele de acest tip, menite să atragă vizibilitate facilă, dăunează grav intereselor strategice ale României și imaginii industriei noastre aeriene.
​Ne-am dori ca domnul ministru să nu mai dea curs sugestiilor alarmiste venite din partea anturajului aflat în căutare de cancan și să trateze aviația cu respectul și sobrietatea pe care acest sector le impune.”

Răspunsul ministrului Alexandru Rogobete

Ministrul Alexandru Rogobete a postat un nou răspuns pe pagina sa de Facebook la valul de comentarii critice la adresa sa, argumentând că a ales să fie precaut:

„Văd că lucrurile se încing și apar tot felul de comentarii: că de ce am reacționat, că de ce am vorbit, că de ce nu am așteptat. Sǎ aștept ce?Haideți să lămurim un lucru simplu: ce ne dorim, de fapt? Să fim pregătiți atunci când apare o potențială situație de criză? Sau să stăm liniștiți și să fim, din nou, surprinși? Am fost informat că un avion cu 180 de pasageri la bord s-a depresurizat și se întoarce la Otopeni. În acel moment nu existau alte date certe. Se știa doar că aeronava trebuie să survoleze pentru a-și reduce greutatea înainte de aterizare. A făcut acest lucru aproximativ 40–45 de minute și, din fericire, a aterizat în siguranță. Doamne ajută că totul s-a încheiat bine. Dar rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav. Rolul meu este să fiu pregătit înainte.Într-un scenariu negativ, vorbeam despre posibilitatea unor victime multiple. Iar victimele multiple nu se tratează pe pistă. Se tratează în spitale. Spitale care, în acest moment, funcționează cu un grad de ocupare de peste 90%. Asta înseamnă organizare și coordonare din timp, nu improvizație.Am convocat spitalele de urgență din București într-o celulă de criză. Le-am informat, le-am pus în alertă și am asigurat coordonarea necesară. Am menținut legătura directă cu Aeroportul București, Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Situații de Urgență.Asta înseamnă responsabilitate.Se mai putea întâmpla ceva: chiar și cu o aterizare în siguranță, puteau exista pasageri cu hipoxie, atacuri de panică sau alte probleme medicale care necesitau spitalizare. Și pentru asta trebuia să fim pregătiți.A spune că am creat panică pentru că am informat public și am pus sistemul în alertă este complet absurd. Informarea înseamnă transparență. Iar transparența, într-o situație potențial critică, înseamnă încredere.Imaginați-vă, însă, scenariul invers: 20–30 de pacienți ajung simultan la spitale și noi nu suntem pregătiți. Atunci ce am fi spus?Îmi asum decizia de a reacționa prompt. Îmi asum decizia de a comunica. Pentru că prevenția și pregătirea nu sunt motive de scuză, sunt obligații.Este dezamăgitor ca, atunci când îți faci treaba la timp, să fii acuzat că ți-ai făcut treaba. Eu aleg să fiu pregătit. De fiecare dată.”

Avionul care decolase spre Egipt  s-a întors de urgență pe Aeroportul Otopeni

Comandantul aeronavei a hotărât, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă. În prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră, au anunțat autoritățile.

La bordul acestui avion se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate:
• 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)
• 1 autospecială pentru descarcerare (AScM)
• echipaje de salvatori
• 4 echipaje SMURD
• 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM)
• 2 ambulanțe SABIF
Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice.
Monitorizăm atent situația. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile.
Siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea absolută”.

Aeronava a aterizat în siguranță. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. La bord s-au aflat 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Pentru gestionarea situației, ISU B-IF a mobilizat preventiv următoarele forțe la Aeroportul Otopeni, acestea fiind poziționate la Detașamentul de Pompieri Otopeni:
• 8 autospeciale de stingere
• Detașamentul Special de Salvatori (o autoscară și o descarcerare)
• o autoscară
• 1 punct de comandă mobil
• 1 ATPVM
• 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă SMURD
• 4 echipaje de prim ajutor SMURD
• 1 autospecială de hidroperforare
• 6 ambulanțe SABIF

Reacția Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății din România a transmis o informare publică, potrivit căreia, în această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Din primele informații, încă neconfirmate, ar putea fi vorba doar de activarea unui senzor de presiune în cabină și nu ar exista nicio problemă medicală la bord. Potrivit surselor Gândul, avionul încă este în aer, „face «zonă», adică zboară pentru a-și consuma din combustibil, pentru a ateriza în siguranță”.

„În urmă cu puțin timp, la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, a fost activat planul de intervenție ca urmare a semnalării unei posibile probleme de presurizare la bordul unei aeronave care opera pe ruta București – Hurghada (Egipt).

Echipajul a decis revenirea pe aeroportul din București, iar aeronava a survolat aproximativ o oră pentru consumul de carburant, până la atingerea greutății optime de aterizare.

Măsurile au fost dispuse cu caracter preventiv, iar situația a fost gestionată în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții ISU BIF.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a conovat o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București.

„Pentru a preveni o situație critică și pentru a asigura, dacă situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă, am convocat la Ministerul Sănătății o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București.
Au fost implicate:
-Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
-Spitalul Universitar de Urgență București,
-Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca),
-Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”,
-Spitalul Universitar de Urgență „Elias”,
-Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
-Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.
Suntem în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență, stațiile UPU/SMURD și toate structurile implicate.
Rămânem în alertă până la aterizarea în condiții optime a aeronavei.
Revenim cu detalii daca situația o va impune”, a transmis Alexandru Rogobete

