Premiile BAFTA 2026: Iată lista câștigătorilor anului 2025

Filmul „One Battle After Another” al lui Paul Thomas Anderson a câștigat premiul BAFTA pentru cea mai bună producție a anului 2025. Acesta îl are ca actor în rol principal pe Leonardo DiCaprio, câștigător al Premiului Oscar în 2015, cunoscut și pentru prestația sa în filmele „Titanic”, „The Wolf of Wall Street” și „The Revenant”. Celelalte filme nominalizate la această categorie au fost „Hamnet”, „Marty Supreme”, „Sentimental Value” și „Sinners”.

Iată lista câștigătorilor de la celelalte categorii:

„Hamnet” – Cel mai remarcabil film britanic

Jessie Buckley – „Hamnet” – Cea mai bună actriță în rol principal

Robert Aramayo – „I Swear” – Cel mai bun actor în rol principal

Wunmi Mosaku – „Sinners” – Cea mai bună actriță în rol secundar

Sean Penn – „One Battle After Another” – Cel mai bun actor în rol secundar

Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another” – Cel mai bun regizor

„My Father’s Shadow” – Cel mai bun debut al unui producător/director/autor britanic

„Sentimental Value” – Cel mai bun film străin

„Mr Nobody Against Putin” – Cel mai bun documentar

„Zootopia 2” – Cel mai bun desen animat

„Boong” – Cel mai bun film de familie și pentru copii

„Sinners” – Cel mai original film

„One Battle After Another” – Cel mai bun scenariu

Robert Aramayo – Cel mai bun star în ascensiune

Ludwig Goransson – „Sinners” – Cea mai bună coloană sonoră originală

„I Swear” – Cea mai bună distribuție

„One Battle After Another” – Cel mai bun montaj

„Frankenstein” – Cele mai bune costume

„One Battle After Another” – Cea mai bună editare

„Frankenstein” – Cea mai bună scenografie

„Frankestein” -Cel mai tare machiaj/coafură

„F1” – Cel mai tare sunet

„Avatar: Fire and Ash” – Cele mai bune efecte speciale

Sursa Foto: Warner Bros. Pictures

