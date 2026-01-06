🚨 Nicușor Dan: „S-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă la Coaliția de Voință”

21:08 Poziția României cu privire la Venezuela și Groenlanda „Pe Venezuela a existat o declarație foarte nuanțată și aceasta e poziția pe care noi o avem” „În ceea ce privește Groenlanda, nu vorbim de o intenție oficială a administrației SUA. Am avut niște declarații. Situația e cu totul diferită. E un teritoriu autonom, parte din coaroana daneză și care este trotoriu NATO” 21:06 Rolul României în războiul din Ucraina „Nu trupe în Ucraina, ci suport logistic, training pentru pregătire pentru soldați ucraineni, participare la programe comune de înarmare și, pentru fiecare dintre țări, aceste țări vor fi trecute prin parlamente”

Preşedintele Nicuşor Dan participă pe 6 ianuarie 2026, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de voinţă. Potrivit unui draft pregătit înaintea summit-ului de la Paris, aliații Ucrainei ar urma să fie de acord ca garanțiile de securitate să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, transmite Reuters.

„Obiectivul acestei coaliții este să asigure garanții de securitate pentru Uraina cnd pacea va fi obținută. S-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă a Coaliția de Voință. În urma muncii echipelor tehnice, șefi de stat major, șamd, s-a defint un document militar care nu este public și care prevede cum vor fi exercitate aceste documente de securitate.

SUA sunt parte din aceste garanții de securitate, o dovadă că eistă un parteneriat transatlantic și un mesaj de descurajare în fața Rusiei”

„Aceste angajamente pot include utilizarea capacităților militare, a serviciilor de informații și a sprijinului logistic, inițiative diplomatice, adoptarea de sancțiuni suplimentare”, se arată în proiect, care încă necesită aprobarea liderilor „Coaliției celor dispuși” ai aliaților Ucrainei, care va avea loc la Paris în cursul zilei.

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au sosit la Palatul Elysee din Franța pentru summit, la care vor participa peste 27 de lideri.

Întâlnirea are ca scop finalizarea a cât mai multor acorduri referitoare la viitoarele garanții de securitate în cazul unui armistițiu dintre Ucraina și Rusia.