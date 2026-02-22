Prima pagină » Actualitate » Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor: „Dacă întârziem promulgarea, nu mai există”

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor: „Dacă întârziem promulgarea, nu mai există"

22 feb. 2026, 23:00, Actualitate
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor: „Dacă întârziem promulgarea, nu mai există”
Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dragos Pislaru (FOTO - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează că întârzierea promulgării legii privind pensiile speciale ale magistraților poate afecta sever încercarea de a recupera fondurile europene aferente jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Faptul că avem iminentă îndeplinirea, dovada că îndeplinim acest jalon. Jalonul, aduc aminte, este despre promulgare. Există în acest moment semne de întrebare dacă mâine se promulgă. se pune capac. S-a terminat. Dacă întârziem promulgarea, nu mai există. Dacă e să mai avem vreo șansă și să mi se zică să fac treabă, atunci ar trebui să pot să am și cu ce să fac treabă. Deci am nevoie de dovada asta ca atunci când mergem la Bruxelles, să nu merg cu s-a aprobat, dar că așteptăm promulgarea. Trebuie să spun, am promulgarea. Promulgarea înseamnă că eu am nevoie de numărul monitorului oficial. Strategia este așa.

Guvernul a depus în septembrie, în timp util, un proiect care în discuții de comisie bifează pe fond cerințele, prin urmare, odată ce se promulgă proiectul, se îndeplinește ce a fost de la depunerea din septembrie și până la zi, astăzi, după ce, mâine, când am obținut promulgarea, este doar procedură. Deci pe conținut nu există nimic fundamental schimbat între ce a pus Guvernul pe masă în septembrie și formula pe care o avem acum”, a spus ministrul, duminică seară, la B1 TV, despre încercarea de a recupera cele 231 de milioane de euro din jalonul PNRR pentru reforma pensiilor magistraților.

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dragos Pislaru (FOTO -ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Declarațiile sunt făcute de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene după ce Curtea Constituțională a aprobat legea pensiilor magistraților după cinci amânări consecutive.

Conform jalonului din PNRR, statul român trebuia să promulge reforma pensiilor magistraților până la data de 28 noiembrie a anului trecut.

