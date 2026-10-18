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Orașul chinez care contribuie la susținerea regimului izolat din Coreea de Nord: 2,3 miliarde de dolari în exporturi și zeci de mii de muncitori, în ciuda sancțiunilor internaționale

Orașul chinez care contribuie la susținerea regimului izolat din Coreea de Nord: 2,3 miliarde de dolari în exporturi și zeci de mii de muncitori, în ciuda sancțiunilor internaționale
Sursă foto: Profimedia
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Orașul chinez Dandong, aflat la granița cu Coreea de Nord, a devenit un punct esențial pentru supraviețuirea economică a regimului de la Phenian. Prin acest oraș trece cea mai mare parte a comerțului oficial dintre cele două țări, iar în China continuă să lucreze zeci de mii de nord-coreeni, în ciuda sancțiunilor internaționale.

Înainte chiar de a intra într-un restaurant din orașul chinez Dandong, există semne evidente ale legăturilor sale cu Coreea de Nord. Cântece nord-coreene vesele răsună dintr-un difuzor amplasat în afara tejghelei de la intrare, unde două mici steaguri nord-coreene stau într-o vază.

În interior, există un meniu scris în limba nord-coreeană, în timp ce imagini cu soldați ai armatei și marinei din Phenian rulează pe un ecran TV. Mai multe foi albe A4 sunt lipite pe pereți și stâlpi, cu avertismente precum „fără aparate foto”, „nu filmați personalul de servire” și „fără fotografii”, relatează publicația ABC.

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Prezența muncitorilor nord-coreeni în China este, din punct de vedere tehnic, ilegală, dar în acest oraș este un secret cunoscut de toată lumea. O rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 2017 a făcut ilegală angajarea muncitorilor nord-coreeni în jurisdicțiile statelor membre, inclusiv în China. Dar acest lucru se întâmplă în mod evident aici, în Dandong, la granița dintre China și Coreea de Nord.

Acest oraș a devenit o arteră economică vitală pentru Phenian, care a fost afectat de decenii de sancțiuni internaționale din cauza programului său ilegal de arme nucleare. China a negat întotdeauna că găzduiește muncitori din Coreea de Nord, însă un raport publicat anul trecut a constatat că în China se aflau între 20.000 și 70.000 de muncitori nord-coreeni.

China reprezintă aproximativ 95% din comerțul oficial al Coreei de Nord, cea mai mare parte a acestuia desfășurându-se prin Dandong, peste un vechi pod de frontieră care traversează râul Yalu.

Sursa foto: Profimedia

O relație care se aprofundează

În această săptămână, cele două țări și-au aprofundat relația prin deschiderea celui mai mare și mai important punct de trecere a frontierei dintre cele două orașe: un pod cu patru benzi despre care unii experți spun că are potențialul de a crește considerabil volumul transporturilor de mărfuri. A fost un moment important pentru locuitorii din Dandong, care au ieșit în număr mare pentru a aplauda și a face fotografii în timp ce camioanele traversau podul pentru prima dată.

O martoră, doamna Zhang, a declarat că nu fusese niciodată în Coreea de Nord, deși locuia în Dandong de când se știa. Cu toate acestea, ea susținea noua rută comercială și eforturile Chinei de a consolida legăturile cu vecinul său.

„Relația noastră cu Coreea de Nord ar trebui să fie una de prietenie”, a spus ea.

„Coreea de Nord este o țară vecină; dacă o protejăm, ne ajutăm pe noi înșine, iar siguranța ei reprezintă propria noastră securitate.”

La poalele noului pod, grupuri de turiști stau la coadă pentru a-și face selfie-uri și fotografii de grup cu această construcție impresionantă.

„Trăiască prietenia dintre China și Coreea de Nord!”, a spus râzând un alt martor, domnul Yang.

„Noi și Coreea de Nord am avut întotdeauna relații foarte bune. De ce? Pentru că bazele au fost puse în timpul Războiului din Coreea, iar generația următoare a continuat să ducă mai departe această relație.

Deschiderea podului, un semn al apropierii dintre cele două țări

Observatorii relațiilor dintre China și Coreea de Nord spun că deschiderea podului reprezintă un semn clar al apropierii tot mai mari dintre cele două țări, după o perioadă de tensiuni.

Noua rută de frontieră a fost finanțată și finalizată inițial de China în 2014, însă Coreea de Nord a amânat pe termen nelimitat deschiderea acesteia, după ce relațiile s-au deteriorat din cauza sprijinului Chinei pentru sancțiunile ONU.

Dar, în urma unui summit dintre președintele chinez Xi Jinping și liderul nord-coreean Kim Jong Un, desfășurat la începutul acestui an, răceala pare să se risipească.

China va considera acest lucru o oportunitate de a-și spori influența economică asupra Coreei de Nord, însă, cel mai probabil, va acționa treptat, potrivit doctorului Sow Keat Tok, de la Institutul pentru Asia al Universității din Melbourne.

„Putem spune că China câștigă, în sensul că a reușit să-și recâștige un punct de sprijin în Phenian”, a declarat el.

Oficialii chinezi au făcut, de asemenea, aluzii la începutul unei noi ere de parteneriat între cele două țări.

„Relațiile bilaterale intră într-o nouă etapă, deschizând un nou capitol”, a declarat premierul chinez Li Qiang într-un mesaj video difuzat la ceremonia de inaugurare a podului din Dandong, potrivit presei de stat.

Dr. Tok a spus că China încearcă, de asemenea, să-și reafirme influența asupra Phenianului, care în ultimii ani s-a apropiat și mai mult de Rusia. Coreea de Nord a trimis trupe și armament la Moscova pentru a o ajuta în războiul din Ucraina, în schimbul unui sprijin financiar. Luna trecută, regimul a inaugurat și primul său pod rutier cu Rusia.

„Coreea de Nord își folosește acum relațiile cu Beijingul și Moscova pentru a le contrapune una celeilalte”, a spus Dr. Tok.

Exporturile Chinei către Coreea de Nord au crescut anul trecut la 2,3 miliarde de dolari, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, o creștere de 25% față de anul precedent.

Sursă foto: Profimedia

Croazierele îi apropie pe turiști

Cu toate acestea, nivelul exporturilor era încă mult sub cel înregistrat înainte ca sancțiunile ONU să fie înăsprite în 2017.

Dandong este cunoscut ca o destinație turistică populară pentru cei curioși să descopere regimul izolat din Coreea de Nord. Orașul este presărat cu magazine pentru turiști care vând produse nord-coreene, inclusiv săpun și alcool, și oferă experiențe în care vizitatorii se pot îmbrăca în haine nord-coreene.

În fiecare zi, ambarcațiuni îi duc pe turiștii curioși într-o croazieră pe râul Yalu, apropiindu-se până la aproximativ 100 de metri de malul nord-coreean și oferindu-le o privire asupra acestei societăți învăluite în secret.

De la etajul superior al ambarcațiunii, turiștii pot vedea blocuri de apartamente maro și albe, terenuri agricole deschise și turnuri de observație abandonate pe partea nord-coreeană a râului.

Noaptea, străzile din Dandong sunt în continuare animate, cu restaurante aglomerate și magazine luminate în culori vii, într-un caleidoscop de nuanțe de albastru, violet, verde și roșu.

Chiar peste râu, contrastul este izbitor. Puține dintre apartamente au luminile aprinse, iar lipsa iluminatului face dificilă distingerea clădirilor.

Sursă foto: Profimedia

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