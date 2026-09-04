Într-un editorial publicat de The Guardian, Larry Elliott notează că sfârșitul miracolului economic chinezesc a fost prezis și așteptat încă de la bun început. Au apărut cărți care explicau cum se va termina totul prost pentru Beijing. S-a vorbit despre suprainvestiții și despre o țară copleșită de datorii. S-au pus pe tapet prăbușirea pieței imobiliare și represiunea politică. Nu a lipsit cererea de instaurare a democrației din partea unei clase de mijloc în creștere.

Toate acestea au fost invocate ca motive pentru inevitabila criză terminală.

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Chiar și cei impresionați de creșterea rapidă a Chinei s-au consolat cu ideea că Occidentul va continua să domine producția avansată. În acest timp, China avea să rămână blocată în asamblarea televizoarelor.

„Și, în timp ce așteptarea mult prezisei sale dispariții a continuat, China a devenit atelierul lumii”, punctează editorialistul The Guardian.

China 2.0

Acest proces a decurs în două faze distincte, continuă Larry Elliott.

„Inițial, este adevărat, China s-a concentrat pe bunuri fabricate cu costuri reduse. Costurile ieftine ale forței de muncă ofereau un avantaj competitiv.

Firmele au plecat în Asia de Est în căutarea unor profituri mai mari.

Fără China 1.0, Donald Trump ar fi rămas un dezvoltator imobiliar newyorkez.

Brexitul s-ar putea să nu fi avut loc niciodată.

Chinezii nu s-au mulțumit să rămână doar producători de bunuri de consum ieftine. Au început să investească masiv în industria prelucrătoare de înaltă calitate.

China 2.0 a spulberat iluzia că va rămâne pentru totdeauna o economie în curs de dezvoltare, destinată să producă produse de calitate inferioară și puțin altceva.

Piața panourilor solare a fost cucerită.

China a devenit lider mondial în domeniul bateriilor și al vehiculelor electrice.

Nu mai trebuie să importe mașini-unelte din Germania, deoarece este acum capabilă să le producă singură.

Ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternative für Deutschland se datorează în mare măsură amenințării reprezentate de China pentru locurile de muncă din industria prelucrătoare germană”, mai scrie autorul editorialului.

„Bine ați venit în China 3.0”

Criticii Chinei au, totuși, dreptate. Modelul – continuă Larry Elliott – se bazează prea mult pe investiții și are o capacitate excesivă considerabilă.

„Țara produce mult mai multe bunuri decât poate consuma pe plan intern, în special având în vedere nivelul scăzut al salariilor și un sistem de asistență socială relativ negeneros.

Prin urmare, China poate continua să crească într-un ritm care să prevină creșterea șomajului și să provoace tulburări sociale doar dacă își exportă surplusul de bunuri către restul lumii.

China s-a trezit izolată la recenta reuniune a miniștrilor de finanțe ai grupului G20, format din principalele țări dezvoltate și în curs de dezvoltare.

S-a confruntat cu critici din toate părțile pentru că nu a reușit să stimuleze cererea internă pentru produsele sale

Poate că asta înseamnă că restul lumii și-a dat seama în sfârșit de amenințare. China concurează acum cu SUA pentru supremația în cursa dezvoltării inteligenței artificiale. Bine ați venit în China 3.0”, scrie editorialistul The Guardian.

„Al treilea șoc al Chinei ar putea perturbe echilibrul global de putere”

În iulie, un startup chinez numit Moonshot și-a dezvăluit modelul Kimi K3. A fost un succes instantaneu.

„La doar două zile de la lansare, compania a suspendat noile abonamente deoarece cererea era prea mare pentru capacitatea sa de calcul.

Acest lucru nu a fost surprinzător. Kimi K3 a fost promovat ca fiind capabil să egaleze modelele rivalilor săi americani – cum ar fi cele mai recente versiuni ale ChatGPT de la OpenAI – fără costuri. Aceasta nu a fost o întâmplare sau un eveniment întâmplător.

După cum notează Edoardo Campanella de la UniCredit, Beijingul urmărește o strategie clară în domeniul inteligenței artificiale.

Să rămână aproape de frontiera tehnologică.

Să își difuzeze modelele în întreaga economie globală.

Să stabilească standarde pe piețele internaționale.

Dacă această strategie va avea succes, al treilea șoc al Chinei ar putea nu doar să perturbe economia globală, ci și echilibrul global de putere, spune Campanella”, punctează editorialistul The Guardian.

O strategie de succes la Beijing?

„Strategia Beijingului s-ar putea să nu aibă succes”, consideră Larry Elliott. Dar chiar și așa, explică acesta, există trei lucruri izbitoare în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

„Primul este că acesta pare a fi cel mai nepotrivit moment pentru ca Washingtonul să-și antagonizeze aliații tradiționali prin impunerea unor tarife punitive. SUA are nevoie de toți prietenii pe care îi poate aduna.

Al doilea este că apariția pe scenă a modelelor chinezești gratuite de inteligență artificială ar putea însemna mari probleme pentru piețele globale.

Până acum, SUA au fost încrezătoare că priceperea lor tehnologică le va oferi un avantaj în cursa dezvoltării inteligenței artificiale.

Acest lucru a justificat investiții masive în companiile de tehnologie.

În ciuda creșterii prețurilor petrolului, prețurile acțiunilor de pe Wall Street au reflectat încrederea nu doar că inteligența artificială va transforma economiile, ci și că SUA vor fi principalul beneficiar.

Dar dacă China își poate dezvolta modelele de inteligență artificială la un cost mai mic și le poate oferi gratuit, investitorii vor începe în curând să se întrebe dacă investițiile masive din SUA justifică prețurile exorbitante ale acțiunilor companiilor de tehnologie. Succesul Chinei în domeniul inteligenței artificiale ar putea declanșa o bulă bursieră”, avertizează Larry Elliott.

Metamorfoza Chinei

„În cele din urmă, există lecții pe care țări precum Marea Britanie trebuie să le învețe de la China dacă vor să se reindustrializeze”, concluzionează Elliott.

„Când China a început să-și consolideze puterea de producție, acum aproape 50 de ani, se considera o țară în curs de dezvoltare.

Nu își făcea iluzii cu privire la amploarea provocării, dar avea un plan și s-a ținut de el.

Nu exista nicio aversiune față de alegerea câștigătorilor.

Nici strategia nu avea să fie lăsată expusă capriciilor speculanților.

În schimb, exista dorința de a utiliza toate instrumentele politice disponibile: subvenții, tarife, control valutar și investiții de stat.

Rezultatul este ceea ce vedem acum: o Chină care a trecut de la o politică industrială dominată de bunuri ieftine la o politică industrială completă”, încheie editorialistul The Guardian.