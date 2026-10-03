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Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre Marea de Est după un nou schimb de acuzații cu Seulul

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre Marea de Est după un nou schimb de acuzații cu Seulul
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Coreea de Nord a lansat sâmbătă, 3 octombrie, o rachetă balistică spre mare, pe fondul tensiunilor cu Coreea de Sud. Recent, trei militari sud-coreeni au fost răniți de explozia unei mine în zona demilitarizată, iar Seulul a acuzat Phenianul că a amplasat dispozitivul și i-a sugerat să își ceară scuze. Coreea de Nord a respins acuzațiile. Racheta lansată astăzi a parcurs peste 700 de kilometri înainte să cadă în mare, potrivit autorităților sud-coreene, conform The Guardian.

Racheta a fost lansată spre Marea de Est și a căzut în apă

Armata sud-coreeană a anunțat că racheta a fost lansată în jurul orei 6:30 și s-a îndreptat spre Marea de Est, cunoscută și drept Marea Japoniei. Seul și Washingtonul analizează datele ca să stabilească cu exactitate tipul rachetei și caracteristicile testului.

Garda de Coastă japoneză a transmis că obiectul ar fi fost o rachetă balistică și că a căzut în mare. Autoritățile de la Tokyo au avertizat navele din zonă să fie precaute. Coreea de Sud urmărește îndeaproape situația și este pregătită pentru eventuale noi lansări. Seulul va continua să colaboreze cu Statele Unite și Japonia și să facă schimb de informații.

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Trei militari sud-coreeni au fost răniți de explozii în zona demilitarizată

Tensiunile dintre cele două Corei s-au intensificat după un incident produs pe 21 septembrie, în zona demilitarizată, regiunea care separă cele două state. Trei militari sud-coreeni au fost răniți în urma a două explozii, în timp ce participau la o misiune pentru amenajarea unui nou traseu de patrulare într-o zonă rar accesată de armata sud-coreeană.

Armata Coreei de Sud și Comandamentul ONU au verificat locul exploziilor și au găsit indicii care arată că minele ar fi fost amplasate de Coreea de Nord.

Comandamentul ONU a stabilit ulterior că amplasarea minelor de către Coreea de Nord a încălcat acordul de armistițiu care a pus capăt luptelor din Războiul din Coreea. Seulul a cerut Phenianului să își asume responsabilitatea, să-și ceară scuze și să oprească lucrările de fortificare a frontierei, inclusiv amplasarea de mine și construirea unor bariere antitanc.

Kim Yo-jong respinge scuzele Coreei de Sud

Phenianul a respins însă acuzațiile. Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a negat că țara sa ar fi responsabilă pentru explozii și a calificat cererea de scuze formulată de Seul drept nefondată. Ea a susținut că lucrările desfășurate de Coreea de Nord la frontieră au rolul de a izola definitiv cele două state.

La o zi după această declarație, Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică din zona Wonsan, în direcția Mării de Est.

Autoritățile sud-coreene nu au explicat motivul lansării rachetei

Un analist citat de The Guardian spune că lansarea ar putea fi legată de mesajul transmis de Kim Yo-jong sau ar putea face parte dintr-un test al unui nou tip de rachetă. Până în acest moment, autoritățile de la Phenian nu au explicat motivul lansării.

Înainte de acest nou episod tensionat, președintele sud-coreean Lee Jae Myung pledase pentru reluarea dialogului cu Coreea de Nord, chiar și după incidentul în care trei militari sud-coreeni au fost răniți de mine în zona demilitarizată.

Coreea de Nord a efectuat în acest an peste zece serii de teste cu rachete. Phenianul și-a intensificat în ultimii ani retorica ostilă față de Coreea de Sud și a renunțat la reunificarea celor două țări ca obiectiv național.

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