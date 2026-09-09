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Sărbătoare la Phenian. Coreea de Nord marchează 78 de ani de la fondare. Ce mesaje i-au trimis Putin și Xi Jinping lui Kim Jong-un

Melania Agiu
Sărbătoare la Phenian. Coreea de Nord marchează 78 de ani de la fondare. Ce mesaje i-au trimis Putin și Xi Jinping lui Kim Jong-un
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Festivități majore au avut loc în Piața Kim Il Sung, de la Phenian, pentru a marca cea de-a 78-a aniversare a fondării Coreei de Nord. Evenimentul a avut loc marți seară, în ajunul zilei oficiale a republicii.

Piața centrală a fost inundată de spectacole de dans, de lumini și torțe, la care au participat mii de tineri și cetățeni din Phenian. Mii de cadre militare au defilat, de asemenea, prin piața centrală.

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Președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au transmis mesaje de felicitare liderului nord-coreean Kim Jong-un cu ocazia celei de-a 78-a aniversări a fondării Coreei de Nord, care are loc, de fapt, pe 9 septembrie.

„Cele două țări, China și RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană n.r.), sunt vecini socialiști prietenoși care se apără și se ajută reciproc și împărtășesc același destin”, a declarat Xi, potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene (KCNA), referindu-se la Coreea de Nord prin acronimul denumirii sale oficiale.

„Sunt dispus să depun eforturi, alături de dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru a aduce contribuții mai semnificative la îmbunătățirea continuă a bunăstării și a prieteniei dintre popoarele celor două țări, precum și la promovarea păcii și stabilității regionale și globale, a dezvoltării și prosperității, prin intensificarea constantă a îndrumării strategice asupra relațiilor dintre cele două partide și cele două țări și prin colaborarea cu dumneavoastră pentru a accelera dezvoltarea afacerilor de partid și de stat ale fiecărei părți”, a adăugat președintele chinez.

Putin a mai subliniat că Rusia va „continua să colaboreze strâns pentru a consolida și mai mult parteneriatul strategic cuprinzător” dintre cele două țări, potrivit KCNA.

„Acest lucru este pe deplin în concordanță cu interesele popoarelor Federației Ruse și ale Republicii Populare Democrate Coreene și va contribui la asigurarea securității regionale și la instaurarea unei noi ordini mondiale, mai juste și multipolare”, a declarat Putin.

Pe 9 septembrie, Coreea de Nord sărbătorește Ziua Fondării Republicii.

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