Prima pagină » Actualitate » Un studiu amplu pe 157.000 de probe arată că un nou parazit transmis de pisici poate infecta oamenii. Iată riscurile

Un studiu amplu pe 157.000 de probe arată că un nou parazit transmis de pisici poate infecta oamenii. Iată riscurile

Un studiu amplu pe 157.000 de probe arată că un nou parazit transmis de pisici poate infecta oamenii. Iată riscurile
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În istoria cercetărilor privind „paraziții pisicilor”, Toxoplasma gondii atrage cele mai multe titluri. Acest agent patogen misterios, care ar putea infecta până la o treime din populația globală, este cunoscut pentru modificarea comportamentului gazdelor sale și reprezintă, de asemenea, un motiv serios de îngrijorare din cauza efectelor sale variate asupra sănătății umane. Dar T. gondii nu este singurul parazit pe care pisicile și oamenii au neșansa de a-l împărți.

Într-un nou studiu publicat în PLOS One, oamenii de știință atrag atenția asupra unui protozoar dăunător numit Giardia duodenalis. Echipa de cercetare afirmă că aceasta este cea mai amplă investigație de până acum privind prevalența parazitului la pisicile domestice din America de Nord, scrie Science Alert.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Majoritatea infecțiilor cu G. duodenalis nu produc simptome. Acesta poate provoca giardioza atât la oameni, cât și la animale, boală care poate cauza diaree, dureri abdominale, slăbiciune și alte semne ale unei stări precare de sănătate, inclusiv incapacitatea animalelor de a crește.

Peste 157.000 de probe analizate

În cadrul studiului, coordonat de medicul veterinar și autoarea principală Margaret Wingerd, de la VCA SouthPaws Veterinary Specialists & Emergency Center din Fairfax, Virginia, cercetătorii au analizat peste 157.000 de probe de materii fecale colectate de la pisici domestice din Statele Unite și Canada.

Folosind teste PCR, echipa a identificat G. duodenalis în 9.962 dintre probele analizate, ceea ce corespunde unei rate generale de detecție de 6,3% – aproximativ una din 16 pisici testate.

Dintre aceste probe pozitive, 1.840 (18,5%) au indicat prezența grupurilor A sau B ale parazitului, care au potențial zoonotic, ceea ce înseamnă că infecția s-ar putea transmite oamenilor.

Sursă foto: Shutterstock

Masculii, mai predispuși la infecție

În rândul pisicilor purtătoare ale parazitului, au fost identificate mai multe tipare.

În general, masculii au fost puțin mai predispuși la infectare decât femelele, iar pisicile mai tinere au fost mai predispuse la infectare decât cele mai în vârstă.

Puii de pisică au prezentat o rată mult mai mare de cazuri pozitive (10,7%) în comparație cu pisicile în vârstă de 10 ani sau mai mult (1,3%). Puii au prezentat și cea mai mare proporție de rezultate pozitive pentru grupurile A/B (19,9%).

Pisicile adulte care nu fuseseră sterilizate au fost, în general, mai predispuse să găzduiască parazitul decât cele sterilizate, deși la puii de pisică s-a observat tiparul opus.

Cercetătorii presupun că probabilitatea mai mare de infectare în cazul masculilor și al pisicilor nesterilizate s-ar putea datora diferențelor de expunere, determinate de condițiile de adăpostire (în interior versus în exterior), de comportamentul de hoinărire mai frecvent sau de diferențele în ceea ce privește competența sistemului imunitar.

În ceea ce privește probabilitatea mai mare de infectare a puilor de pisică în comparație cu pisicile mai în vârstă, cercetătorii afirmă că aceasta ar putea reflecta o imunitate dobândită mai puternică la animalele mai în vârstă sau ar putea indica, de asemenea, diferențe de expunere determinate de condițiile de adăpostire și de activitate.

Sursă foto: Shutterstock

Infecțiile, mai frecvente iarna

Din punct de vedere geografic, pisicile din regiunea Midwest a Statelor Unite au avut cea mai mare rată generală de detecție (7,8%), în timp ce pisicile din regiunea de nord-est au prezentat cea mai mare proporție de variante cu potențial zoonotic în rândul probelor pozitive (21,6%).

Diferențele sezoniere par, de asemenea, să conteze, ratele de detecție fiind semnificativ mai mici vara (4,6%) decât iarna (8,1%).

„Chisturile de G. duodenalis pot supraviețui o perioadă îndelungată în medii răcoroase și umede”, scriu cercetătorii.

„Acest lucru ar putea explica rata mai scăzută a infecțiilor în general vara, deoarece vara tinde să fie caldă și uscată, iar chisturile au șanse mai mici de supraviețuire.”

Când devine parazitul o problemă de sănătate publică?

Per ansamblu, rezultatele arată că doar aproximativ 1,2% dintre cele peste 157.000 de probe testate conțineau paraziți care ar putea infecta oamenii.

Deși aceasta reprezintă o proporție relativ mică dintre pisicile testate, cercetătorii afirmă că prevalența parazitului justifică prudență și monitorizare atentă.

„Având în vedere capacitatea G. duodenalis de a infecta o gamă largă de gazde, inclusiv oameni și animale, acest protozoar poate reprezenta o problemă de sănătate publică”, scriu autorii studiului.

„Pe baza rezultatelor noastre, aproximativ 18% dintre pisicile din Statele Unite și Canada infectate cu G. duodenalis prezintă grupuri cu potențial zoonotic. Acest lucru evidențiază necesitatea efectuării periodice a analizelor coproparazitologice la pisicile domestice, în special la cele care prezintă un risc mai mare de infectare cu G. duodenalis sau care trăiesc în gospodării alături de copii mici, persoane în vârstă și persoane imunocompromise.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Alimentul super ieftin care prelungește viața în familia lui Dorel Vișan: „De ce credeți că țăranii trăiau mult?”
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un declanșator „universal” pentru jeturile găurilor negre
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
ANALIZA de 10 Ecuația „Houthi”, greu de rezolvat. Ce opțiuni au Arabia Saudită și statele din Golf și de ce este necesară o strategie unificată
10:00
Ecuația „Houthi”, greu de rezolvat. Ce opțiuni au Arabia Saudită și statele din Golf și de ce este necesară o strategie unificată
FLASH NEWS G7 vrea să aloce 260 de milioane de euro Ucrainei pentru repararea reactorului avariat de la Cernobîl
09:54
G7 vrea să aloce 260 de milioane de euro Ucrainei pentru repararea reactorului avariat de la Cernobîl
FLASH NEWS Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi repornită în două săptămâni. Anunțul lui Dumitru Chisăliță, ministrul propus la Energie
08:39
Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi repornită în două săptămâni. Anunțul lui Dumitru Chisăliță, ministrul propus la Energie
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.696. Autoritățile de la Kiev au pus la cale un plan prin care elimină o parte dintre scutirile pentru mobilizarea pe front
08:09
Război în Ucraina, ziua 1.696. Autoritățile de la Kiev au pus la cale un plan prin care elimină o parte dintre scutirile pentru mobilizarea pe front
Incident mirositor Bruxelles. Jurnaliștii au fugit de la un briefing din cauza unui miros greu de suportat
08:01
Incident mirositor Bruxelles. Jurnaliștii au fugit de la un briefing din cauza unui miros greu de suportat
NEWS ALERT Țintă aeriană, detectată la nord de județul Tulcea. MApN a ridicat două aeronave F-18
07:27
Țintă aeriană, detectată la nord de județul Tulcea. MApN a ridicat două aeronave F-18

Cele mai noi

Trimite acest link pe