Ține doliu mâța după noi? Cât suferă pisica după despărțirea de un om

Se zice că oamenii ar avea inima frântă după despărțirea de un companion. Dar abia acum au aflat ce trece prin mintea unei pisici când este zburată în altă casă.

Un însoțitor temporar de mâță a împărtășit un mesaj emoționant despre cât de profund se leagă pisicile de oamenii lo. Cât timp și-ar putea aminti de ei după ce sunt separați, ar fi întrebrea. O altă asociată a unei feline a împărtășit o perspectivă sfâșietoare despre cât de profund se leagă pisicile de oamenii lor. Cât timp își pot aminti de ei după separare, în opinia ei, ar fi dezbaterea.

Când se returnează pisca la tomberon

Creatoarea de conținut, cunoscută online sub numele de @OreoAndPumpkinSpice, a folosit rețelele de socializare pentru a scoate la iveală cum funcționează memoria unei pisici. Oamenii trebuie să se gândească de două ori înainte de a returna prietenul la tomberon

În videoclipul ei, ea a spus: „Adevăratul răspuns este surprinzător de sfâșietor. Memoria unei pisici despre stăpânul său nu este deloc scurtă.” „De aceea, pisicile abandonate rămân adesea în același loc, așteptând în liniște, chiar și atunci când cineva este dispus să le adopte. Încă speră că vechiul lor stăpân se va întoarce. „Așa că vă rog, nu dați niciodată o pisică cu ușurință. Pentru voi, o pisică poate fi doar o mică partedin viața voastră, dar pentru pisică, voi sunteți întreaga ei lume.”

Aș da un rinichi pentru Tom, mărturii sfâșietoare

Mesajul ei încărcat emoțional a rezonat profund cu telespectatorii, mulți dintre aceștia povestind propriile experiențe personale în secțiunea de comentarii.

O persoană a scris: „Aș da un rinichi pentru pisica mea.” O alta a comentat: „Pisica mea a murit miercuri și sunt distrusă. A trăit aproape 16 ani. Știu că era bătrân, dar este greu de acceptat.”

Un al treilea utilizator a dezvăluit cum s-a schimbat perspectiva sa după ce a salvat un câine vagabond, declarând:

„Întotdeauna am fost o persoană pasionată de câini. Am crezut că nu-mi plac pisicile, apoi un câine vagabond m-a adoptat.” „După luni de hrănire și conectare, acum trăiește înăuntru cu cele trei surori ale sale, câini. Este prințesa noastră pisică, care își trăiește viața la maximum. Sper să nu-i fie dor de exterior. A devenit pisica mea din umbră.”

