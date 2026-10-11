1.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la bloc și cresc pisici în apartament, dacă fac această greșeală. Despre ce anume este vorba.

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Pisicile sunt unele dintre cele mai populare și iubite animale de companie din lume, apreciate pentru natura lor independentă, eleganță și capacitatea de a aduce liniște în locuință. Dar, proprietarii de pisici trebuie să țină cont și de un anumit aspect, dacă nu vor să primească o amendă substanțială.

Astfel, conform legii privind convietuirea sociala (Legea 61/1991) și reglementarilor sanitare, neasigurarea igienei în apartament și generarea de mirosuri deranjante pentru vecini poate aduce amenzi cuprinse între 500 lei si 1.500 lei.

Dacă am trecut în revistă aspectul legislativ, să menționăm și beneficiile de a avea în casă o pisică. Specialiștii spun că se reduce stresul, căci torsul pisicii are un efect calmant și ajută la scăderea tensiunii arteriale. Întreținerea unei pisici este relativ ușoară, aceste animale fiind ideale pentru apartamente, deoarece sunt curate și învață rapid să folosească litiera. O pisică este, de asemenea, și o companie plăcută. Ea oferă afecțiune și combate singurătatea, fără să necesite atenție constantă precum câinii. În plus, are și o speranță de viață ridicată: o pisică de interior trăiește în medie între 15 și 20 de ani cu o îngrijire adecvată.

Sfaturi de îngrijire de bază

Îngrijirea unei pisici nu este dificilă, așa cum spuneam și mai sus. Dacă îi asiguri o dietă echilibrată și apă proaspătă zilnic, dacă i se menține litiera curată și i se oferă un unghiar sau un sisal pentru zgâriat, va fi un animal fericit. În plus, un aspect important este și vizitele de rutină la medicul veterinar pentru vaccinuri, deparazitare și microcipare.