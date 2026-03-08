Prima pagină » Actualitate » Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului

Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului

08 mart. 2026, 08:00, Actualitate
Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului
Povestea fascinantă a unui motan maidanez recuperat de pe străzile din Iași a cucerit planeta iubitorilor de pisici. Duracell a devenit o adevărată vedetă europeană, după ce a câștigat laurii la Campionatul European Felin desfășurat week-end-ul trecut la Graz (Austria). Povestea sa arată cum se poate schimba în mod fericit și total destinul unui animal abandonat, atunci când acestuia i se oferă o șansă.

Duracell, odinioară o pisică fără stăpân care lupta acerb pentru supraviețuire pe străzile orașului Iași, a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului european. Însă, medalia de aur și trofeul au venit după ani de pregătireintensă și participări la competiții internaționale, informează Federația Națională Felinologică Română.

Ieșenii care l-au salvat pe Duracell sunt crescătorii altei vedete, Kira Kiralina

Animalul a fost salvat de crescătorii Mihaela Merlă și Ionuț Proboteanu, foarte cunoscuți și apreciați în lumea felinologică. Ei sunt și  proprietarii Campioanei Mondiale 2025, (RO Bucovina) Kira Kiralina, rasa British Shorthair blue. După ce a fost salvat, începând o cu totul altă viață, Duracell a crescut într-un mediu afectuos, dedicat creșterii pisicilor de rasă. A ajuns să participe constant la concursuri internaționale dedicate felinelor, unde a obținut rezultate de excepție.

Delegația României a impresionat la Campionatul European Felin de la Graz. Foto: Federația Națională Felinologică Română

Trebuie precizat că asemenea performanțe, culminând cu titlul european câștigat la Graz, reprezintă o reușită extrem de rară pentru o pisică provenită din sălbaticul și periculosul mediu stradal.

„Duracell este dovada vie că fiecare animal abandonat poate avea un viitor, dacă cineva alege să nu rămână indiferent. Adoptă. Pentru că următorul campion poate fi chiar acolo, pe stradă”, a declarat Adrian Dragotă, președintele Felis România.

Echipa României a impresionat la Campionatul European Felin de la Graz. Foto: Federația Națională Felinologică Română

Echipa României a mai bifat două rezultate excelente la Graz

Performanța românească de la Campionatul European Felin a fost completată de alte două rezultate importante. Concurenta RO Bucovina Kira Kiralina, rasa British Shorthair blue și Campioană Mondială a anului 2025, pregătită tot de stăpânii lui Duracell, și-a reconfirmat valoarea și a cucerit titlul de Campioană Europeană 2026.

Echipa României a impresionat la Campionatul European Felin de la Graz. Foto: Federația Națională Felinologică Română

Echipa României a impresionat la Campionatul European Felin de la Graz. Aici pisica Quasar, rasa Norvegjană de Pădure. Foto: Federația Națională Felinologică Română

În egală măsură, RO Wild Forest’s Quasar, o pisică Norvegiană de Pădure albă, Campion Mondial 2025 născut în România și stabilit în Elveția, a câștigat titlul european reprezentând Elveția. Astfel a continuat seria succeselor crescătorilor români pe scena felinologică internațională.

Prima mare competiție felină a anului va avea loc în martie

În România, prima mare competiție felină a anului va avea loc în perioada 21–22 martie, la Sala Palatului din București, unde va fi organizat Salonul Felin Internațional SofistiCAT.

Evenimentul va reuni unele dintre cele mai spectaculoase pisici din lume și viitori campioni internaționali, dar va include și o componentă importantă dedicată adopțiilor de animale. Organizații de protecție a animalelor vor aduce pisici salvate care își caută o familie, oferind vizitatorilor posibilitatea de a adopta direct la fața locului.

Mesajul acestei ediții este unul inspirat pe modelul Duracell: adoptarea poate schimba complet destinul unui animal.

