Nicolae Robu a fost internat de urgență la Terapie Intensivă. Ce a pățit fostul primar al Timișoarei

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a ajuns de urgență la spital în noaptea de duminică spre luni, după ce i s-a făcut rău la domiciliu. Potrivit primelor informații, Robu a suferit un puseu sever de tensiune arterială și a sunat la 112. A fost preluat de o ambulanță și transportat direct la Spitalul Județean Timișoara.

Fostul edil este internat la Secția de Terapie Intensivă Coronarieni, unde este supus mai multor investigații de specialitate. Medicii evaluează în acest moment starea pacientului și urmează să decidă dacă este necesară o intervenție chirurgicală.

Nicolae Robu are un istoric serios de probleme cardiace. În 2012, în timpul campaniei electorale, a fost operat pe cord deschis la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, unde medicii i-au realizat patru bypass-uri după ce acesta acuzase dureri puternice în zona inimii.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ: