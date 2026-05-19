S-a ales praful de marea promisiune electorală a lui Fritz privind lupta cu interlopii din Timișoara. Încă o bijuterie arhitecturală a Timişoarei a ajuns la clanurile de romi. Palatul Marshall a fost cumpărat de Nelson Mihai, fiul celebrului Ionelaş Cârpaci, publică debanat.ro. Culmea, primarul Dominic Fritz a avut ocazia să cumpere imobilul.

Primarul Timișoarei și-a făcut un titlu de glorie din lupta sa cu clanurile care au acaparat clădirile-simbol ale Timișoarei. Doar că, nu mai departe de 2025, Consiliul Local Timișoara, unde USR are majoritate, a decis ca Palatul Marshall, o bijuterie istorică a Timișoarei, din zona Pieței Maria, să nu fie cumpărată de Primăria Timișoara, care a refuzat să își exercite dreptul de preempțiune.

O inginerie clasică

Achiziţia a fost făcută după o tranzacţie mascată, intermediată printr-o firmă elveţiană, administrată de un cetăţean belgian. Ion-Nelson Mihai este fostul proprietar al casei Mühle, cumpărată de la acesta de Universitatea Politehnica Timişoara, publică debanat.ro.

O minune pe mâna clanurilor

Situat în zona Pieţei Maria, vizavi de Palatul Apelor, Palatul Marshall a fost ridicat la începutul secolului XX. Imobilul era inclus în situl urban al vechiului cartier Iosefin, fiind pe lista Monumentelor istorice.

Proiectat de arhitectul Martin Gemeinhardt și construit pe Bulevardul 16 Decembrie, Palatul Marschall se remarcă prin fațade bogat decorate și turnuri elegante, parte a esplanadei Cetății.

Palatul este încadrat în fronturi stradale continue formate din clădiri cu același stil și regim de înălțime, dispuse pe parter și două etaje; de regulă, proprietarul locuia în partea din față, restul apartamentelor fiind închiriate doritorilor.

De pe planșele arhitectului Martin Gemeinhardt, au mai ieșit palatele Jakab Csendes, Ferencz Marshall, Johann Harlauer (Casa cu păuni și bufnițe), Casa Romulus Nicolin, Palatul Casei de Economii Timișorene, Palatul Károly (Karl) Weisz (fostul Hotel Royal) și Palatul Salamon Schnürer și Adolf Hanecker.

Dacă nu l-a vrut Fritz, Cârpaci n-a zis nu

Imobilul a fost dobândit prin succesiune, în 2004, de Marius Dionisie Liuba (3/4 părţi) şi Sabina Antoaneta Liuba (cotă 1/4).

În 2021, Marius Dionisie Liuba devine proprietar pe întreaga clădire, iar trei ani mai târziu, acesta începe procedura de vânzare a imobilului. Primul demers a fost de-a obţine adeverinţa de neexercitare a dreptului de preeemţiune din partea Primăriei Timişoara.

Hotărârea de Consiliu Local în acest sens a fost votată pe 19 decembrie 2024, preţul de vânzare fiind de 2.200.000 de euro. Iniţial potrivit unei adrese din data de 05.11.2024, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș transmitea municipalităţii că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului.

Operațiune-fulger

Pe 22 februarie 2025, Primăria eliberează adeverinţa de neexercitare a dreptului de preemţiune, iar pe 11 martie clădirea este vândută pentru prima oară firmei elveţiene L Grey Agriculture SRL, patronată de cetăţeanul belgian Jan Maria Leenaerts. Coincidenţă sau nu, această firmă care, după nume n-are treabă cu imobiliarele, este în chirie la controverastul avocat Claudiu Butuza, la rândul lui jucător imobiliar. Preţ de vânzare: 2.200.000 de euro, publică debanat.ro.

Nouă luni mai târziu, 23 decembrie 2025, clădirea este vândută din nou, noul cumpărător fiind Ion-Nelson Mihai, fiul celebrului Ionelaş Cârpaci. Preţul tranzacţiei: 2.300.100 euro.