Primăria Municipiului București anunță bucureștenii că proiectul edilului Ciprian Ciucu de a prelua Elcen este la un pas de realizare. Astfel, locuitorii Capitalei vor avea parte de viitoare și necesare investiții de modernizare și de o coordonare a agentului termic.
Consilierii generali au adoptat, joi, cu 43 de voturi “pentru” și o “abținere”, un “Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului General al Municipiului București pentru coordonarea, derularea și implementarea tuturor operațiunilor, acțiunilor și măsurilor necesare realizării transferului pachetului de acțiuni deținut de Statul Român prin Ministerul Energiei la SC Electrocentrale București S.A. către Municipiul București, în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2017”.
Demersul inițiat încă din 2017 s-a concretizat cu succes
Într-un mesaj postat pe contul său de socializare, PMB informează că Primarul General Ciprian Ciucu a obținut acordul Consiliului General de preluare a societății care asigură termoficarea
bucureștenilor.
Primarul general Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea societății de la Ministerul Energiei.
Le mulțumim consilierilor pentru responsabilitate.
Este un demers care se discută încă din 2017, când s-a dat o ordonanță de urgență pentru a trece pachetul de acțiuni de la Guvern la PMB.
Ciprian Ciucu
În 2025, consilierii generali și-au dat acceptul pentru începerea transferului, însă fără vreo finalizare.
Deblocăm acest proiect și ne vom ocupa să fie dus la capăt!
Acum primarul general va putea negocia preluarea, semna orice protocol necesar, obține toate avizele pentru transfer, dar și cere o analiză a situației actuale a ELCEN.
Transferul va fi finalizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va fi aprobat printr-o altă hotărâre de consiliu.
Ce înseamnă preluarea ELCEN
În acest moment, alimentarea cu apă caldă și căldură a locuințelor se face prin Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (#SACET
). În București, rețeaua este formată din:
ELCEN, care produce agentul termic în centrale;
După preluarea ELCEN, putem să:
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ne asigurăm că producția și distribuția agentului termic vor fi coordonate într-un sistem unitar și
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să facem investiții și modernizăm rețeaua de termoficare mult mai ușor.
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Pentru a avea căldură și apă caldă.
Preluarea acțiunilor NU înseamnă fuziunea ELCEN cu Termoenergetica, mai precizează instituția.
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