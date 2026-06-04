Primăria Municipiului București anunță bucureștenii că proiectul edilului Ciprian Ciucu de a prelua Elcen este la un pas de realizare. Astfel, locuitorii Capitalei vor avea parte de viitoare și necesare investiții de modernizare și de o coordonare a agentului termic.

Consilierii generali au adoptat, joi, cu 43 de voturi “pentru” și o “abținere”, un “Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului General al Municipiului București pentru coordonarea, derularea și implementarea tuturor operațiunilor, acțiunilor și măsurilor necesare realizării transferului pachetului de acțiuni deținut de Statul Român prin Ministerul Energiei la SC Electrocentrale București S.A. către Municipiul București, în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2017”.