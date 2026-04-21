ELCEN București anunță că CET Grozăvești a preluat consumatorii de la CET Vest pentru asigurarea agentului termic 

ELCEN București anunță că CET Grozăvești a preluat consumatorii de la CET Vest pentru asigurarea agentului termic 

ELCEN București anunță că CET Grozăvești a preluat consumatorii de la CET Vest pentru asigurarea agentului termic 
În urma incendiului de la CET București Vest, ELCEN anunță că nu există impact asupra consumatorilor de energie electrică, iar în continuare se iau măsuri pentru asigurarea continuității furnizării agentului termic. 

CET București Grozăvești asigură furnizarea agentului termic în parametri normali 

Potrivit unei postări ELCEN, în acest moment CET București Vest nu funcționează, însă au fost inițiate demersurile necesare în colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica București pentru a prelua consumatorii care sunt arondați la această centrală, de către CET Grozăvești, pentru a asigura furnizarea agentului termic. 

„Electrocentrale București S.A. (ELCEN) informează că CET Grozăvești funcționează în prezent în regim stabil de exploatare, asigurând furnizarea agentului termic necesar pentru alimentarea consumatorilor din sistemul de termoficare al municipiului București și a preluat sarcina termică necesară pentru alimentarea consumatorilor din zonele afectate de incidentul produs în cursul nopții la CET București Vest

În acest moment, agentul termic este livrat la parametrii solicitați de operatorul de sistem, respectiv la o temperatură de 80°C, contribuind la menținerea continuității furnizării apei calde către consumatori”, informează ELCEN. 

„Dispeceratele ELCEN și Termoenergetica București asigură coordonarea permanentă a regimului de funcționare, în vederea echilibrării sistemului de termoficare și a menținerii continuității serviciului public. 

ELCEN monitorizează în permanență funcționarea instalațiilor și parametrii de livrare a agentului termic, în colaborare cu operatorul de distribuție, pentru asigurarea stabilității sistemului în condițiile actuale de exploatare”, se mai arată în comunicat.  

Incendiu izbucnit la CET Vest noaptea trecută 

În noaptea de luni spre marți, un incendiu a izbucnit la CET Vest București, iar trei transformatoare au fost afectate. A fost resimțită și o scădere a tensiunii electrice în mai multe zone din Capitală.  

Termoenergetica a anunțat că aproximativ 2.300 de blocuri din vestul Capitalei, fără apă caldă în urma incendiului produs la CET Bucureşti Vest. 

„Aproximativ 2.300 de blocuri din Vestul oraşului nu apă caldă, din cauza incendiului produs în cursul nopţii anterioare în incinta CET Bucureşti Vest, care a condus la oprirea centralei din funcţiune. Cet Vest aparţine ELCEN- Ministerului Energiei, iar instalaţiile sunt vechi de peste 50 de ani. Sunt afectate Sectoarele 5, 6 total și parțial Sectoarele 1 și 2, în zonele: Bulevardul Banu Manta, Șoseaua Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Nicolae Caramfil, Calea Dorobanților, Șoseaua Ștefan cel Mare, Strada Mașina de Pâine, Bulevardul Lacul Tei”, a transmis, marţi, Termoenergetica.

SĂNĂTATE Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
13:05
Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
REACȚIE Toni Neacșu: „Fără moțiune de cenzură, retragerea PSD nu slăbește Guvernul”
12:52
Toni Neacșu: „Fără moțiune de cenzură, retragerea PSD nu slăbește Guvernul”
FLASH NEWS Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu spune clar, după votul de ieri: „Joi miștrii PSD se retrag din Guvern”
12:36
Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu spune clar, după votul de ieri: „Joi miștrii PSD se retrag din Guvern”
INFRASTRUCTURĂ Primul oraș din România care introduce în trafic trotinete electrice cu „autopilot”. Ce fac în apropierea școlilor
12:21
Primul oraș din România care introduce în trafic trotinete electrice cu „autopilot”. Ce fac în apropierea școlilor
REGIM Ce aliment consuma în fiecare zi cel mai bătrân maratonist din lume, care a trăit 114 ani
11:38
Ce aliment consuma în fiecare zi cel mai bătrân maratonist din lume, care a trăit 114 ani
NEWS ALERT Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
11:21
Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Ar putea fi mișcările rapide și controlate ingredientul secret al fitnessului?
FLASH NEWS Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
13:27
Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
UTILE Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
13:19
Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
CONTROVERSĂ Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
13:11
Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
13:07
Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
STENOGRAME PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
13:00
PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
FLASH NEWS Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop
12:58
Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop

