ELCEN București anunță că CET Grozăvești a preluat consumatorii de la CET Vest pentru asigurarea agentului termic 

În urma incendiului de la CET București Vest, ELCEN anunță că nu există impact asupra consumatorilor de energie electrică, iar în continuare se iau măsuri pentru asigurarea continuității furnizării agentului termic.

CET București Grozăvești asigură furnizarea agentului termic în parametri normali

Potrivit unei postări ELCEN, în acest moment CET București Vest nu funcționează, însă au fost inițiate demersurile necesare în colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica București pentru a prelua consumatorii care sunt arondați la această centrală, de către CET Grozăvești, pentru a asigura furnizarea agentului termic.

„Electrocentrale București S.A. (ELCEN) informează că CET Grozăvești funcționează în prezent în regim stabil de exploatare, asigurând furnizarea agentului termic necesar pentru alimentarea consumatorilor din sistemul de termoficare al municipiului București și a preluat sarcina termică necesară pentru alimentarea consumatorilor din zonele afectate de incidentul produs în cursul nopții la CET București Vest

În acest moment, agentul termic este livrat la parametrii solicitați de operatorul de sistem, respectiv la o temperatură de 80°C, contribuind la menținerea continuității furnizării apei calde către consumatori”, informează ELCEN.

„Dispeceratele ELCEN și Termoenergetica București asigură coordonarea permanentă a regimului de funcționare, în vederea echilibrării sistemului de termoficare și a menținerii continuității serviciului public.

ELCEN monitorizează în permanență funcționarea instalațiilor și parametrii de livrare a agentului termic, în colaborare cu operatorul de distribuție, pentru asigurarea stabilității sistemului în condițiile actuale de exploatare”, se mai arată în comunicat.

Incendiu izbucnit la CET Vest noaptea trecută

În noaptea de luni spre marți, un incendiu a izbucnit la CET Vest București, iar trei transformatoare au fost afectate. A fost resimțită și o scădere a tensiunii electrice în mai multe zone din Capitală.

Termoenergetica a anunțat că aproximativ 2.300 de blocuri din vestul Capitalei, fără apă caldă în urma incendiului produs la CET Bucureşti Vest.

„Aproximativ 2.300 de blocuri din Vestul oraşului nu apă caldă, din cauza incendiului produs în cursul nopţii anterioare în incinta CET Bucureşti Vest, care a condus la oprirea centralei din funcţiune. Cet Vest aparţine ELCEN- Ministerului Energiei, iar instalaţiile sunt vechi de peste 50 de ani. Sunt afectate Sectoarele 5, 6 total și parțial Sectoarele 1 și 2, în zonele: Bulevardul Banu Manta, Șoseaua Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Nicolae Caramfil, Calea Dorobanților, Șoseaua Ștefan cel Mare, Strada Mașina de Pâine, Bulevardul Lacul Tei”, a transmis, marţi, Termoenergetica.

