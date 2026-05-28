Prima pagină » Actualitate » Primăria Capitalei a preluat producătorul de energie termică, ELCEN. Revin apa caldă și căldura în București?

Primăria Capitalei a preluat producătorul de energie termică, ELCEN. Revin apa caldă și căldura în București?

Primăria Capitalei a preluat producătorul de energie termică, ELCEN. Revin apa caldă și căldura în București?
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Guvernul a aprobat astăzi transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român la Electrocentrale București (ELCEN) către Primăria Municipiului București. Astfel, se deschide calea pentru reorganizarea sistemului centralizat de termoficare din Capitală. Aprobarea s-a realizat printr-un memorandum semnat între cele două instituții. Transferul va fi realizat prin Ministerul Energiei, care reprezintă statul în acționariatul ELCEN, iar obiectivul este integrarea producției și distribuției de energie termică sub coordonarea autorităților locale.

Reorganizarea termoficării din București.

Decizia a fost adoptată printr-un memorandum semnat în ședința de Guvern, de astăzi, care prevede acordul de principiu pentru transferul acțiunilor ELCEN către Primăria Capitalei, în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Sistemul de termoficare din București funcționează în prezent prin două entități separate: ELCEN, compania care produce agentul termic, și Termoenergetica, operatorul municipal care se ocupă de transportul și distribuția căldurii și apei calde către bucureșteni.

Funcționarea sistemului de termoficare se va realiza prin integrarea celor două activități, fapt care ar putea reduce pierderile și ar simplifica administrarea sistemului de termoficare.

Implementarea proiectului se va face sub stricta coordonare a Șefului Cancelariei Prim-Ministrului, iar pentru a se asigura de bunul mers al lucrurilor, Guvernul va primi o informare lunară detaliată cu privire la stadiul fiecărei etape administrative. În situația în care specialiștii vor identifica blocaje care necesită modificări legislative sau măsuri guvernamentale suplimentare, acestea vor fi analizate și aprobate de Guvern, cu maximă celeritate.

Grup de lucru interinstituțional pentru oprirea datoriilor ,,RADET”

Pe lângă mecanismul de transfer al acțiunilor, memorandumul prevede o măsură de siguranță economică pentru a preveni colapsul financiar al noului sistem integrat. Documentul propune constituirea unui comitet format din: Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul București și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Aceste instituții, aflate sub coordonarea directă a Șefului Cancelariei Prim-Ministrului, vor fi obligate să prezinte Guvernului o analiză detaliată, însoțită de propuneri ferme de modificare a cadrului legal primar, secundar și terțiar.

De asemenea, vor fi revizuite clauzele contractuale majore—inclusiv contractele dintre Termoenergetica și consumatori, contractul de delegare a gestiunii și cel de vânzare a energiei termice, se arată în deciziile luate la nivelul Executivului.

Miza acestei ample revizuiri este eficientizarea de urgență a mecanismelor de plată și de garanție. Autoritățile urmăresc implementarea unor prevederi clare care să blocheze definitiv acumularea continuă de penalități de întârziere. Acest fenomen negativ afectează rețeaua și în prezent, reprezentând totodată cauza principală a falimentului înregistrat în trecut în relația istorică cu regimul de termoficare al RADET. Și cel mai important lucru, se urmărește îmbunătățirea confortului bucureștenilor care în ultimii ani au acuzat lipsa apei calde și a căldurii.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Nicușor DAN dă în judecată RADET: O bătaie de joc la adresa bucureștenilor!

Daniel Băluță, despre modul în care ar rezolva problema căldurii și a apei calde în București. „Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET”

Ciprian Ciucu spune că se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare: „Voi cere conducerii ELCEN și Termoenergetica să vină cu explicații clare, dacă soluții nu au”

Recomandarea video

Citește și

UTILE Fiecare zi caniculară reduce durata de viață a iPhone-ului tău cu lunile. Cele două setări pe care trebuie să le dezactivezi pentru a-l proteja
16:01
Fiecare zi caniculară reduce durata de viață a iPhone-ului tău cu lunile. Cele două setări pe care trebuie să le dezactivezi pentru a-l proteja
ANALIZĂ Shaorma a fost detronată. Produsul pe care românii îl comandă o dată la 4 secunde. În 2025 s-au vândut aproape 8 milioane de porţii
15:07
Shaorma a fost detronată. Produsul pe care românii îl comandă o dată la 4 secunde. În 2025 s-au vândut aproape 8 milioane de porţii
EXCLUSIV Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
14:32
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
ALERTĂ Autoritățile din Brașov au capturat un urs care intra frecvent în zonele locuite. Animalul, relocat anterior, a fost eutanasiat
14:18
Autoritățile din Brașov au capturat un urs care intra frecvent în zonele locuite. Animalul, relocat anterior, a fost eutanasiat
SATIRĂ Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
14:05
Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
JUSTIȚIE Notar trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals într-un dosar de succesiune privind un imobil din București
13:49
Notar trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals într-un dosar de succesiune privind un imobil din București
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce ar vrea Putin să negocieze direct cu europenii. Planul secret al Kremlinului, analizat de un expert român din Elveția
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: Amendă și permis suspendat pentru șoferii care depășesc un motocultor pe linia continuă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Acidificarea oceanelor distruge viața socială a peștilor de recif

Cele mai noi

Trimite acest link pe