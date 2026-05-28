Primăria Capitalei a preluat producătorul de energie termică, ELCEN. Revin apa caldă și căldura în București?

Guvernul a aprobat astăzi transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român la Electrocentrale București (ELCEN) către Primăria Municipiului București. Astfel, se deschide calea pentru reorganizarea sistemului centralizat de termoficare din Capitală. Aprobarea s-a realizat printr-un memorandum semnat între cele două instituții. Transferul va fi realizat prin Ministerul Energiei, care reprezintă statul în acționariatul ELCEN, iar obiectivul este integrarea producției și distribuției de energie termică sub coordonarea autorităților locale.

Reorganizarea termoficării din București.

Decizia a fost adoptată printr-un memorandum semnat în ședința de Guvern, de astăzi, care prevede acordul de principiu pentru transferul acțiunilor ELCEN către Primăria Capitalei, în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Sistemul de termoficare din București funcționează în prezent prin două entități separate: ELCEN, compania care produce agentul termic, și Termoenergetica, operatorul municipal care se ocupă de transportul și distribuția căldurii și apei calde către bucureșteni.

Funcționarea sistemului de termoficare se va realiza prin integrarea celor două activități, fapt care ar putea reduce pierderile și ar simplifica administrarea sistemului de termoficare.

Implementarea proiectului se va face sub stricta coordonare a Șefului Cancelariei Prim-Ministrului, iar pentru a se asigura de bunul mers al lucrurilor, Guvernul va primi o informare lunară detaliată cu privire la stadiul fiecărei etape administrative. În situația în care specialiștii vor identifica blocaje care necesită modificări legislative sau măsuri guvernamentale suplimentare, acestea vor fi analizate și aprobate de Guvern, cu maximă celeritate.

Grup de lucru interinstituțional pentru oprirea datoriilor ,,RADET”

Pe lângă mecanismul de transfer al acțiunilor, memorandumul prevede o măsură de siguranță economică pentru a preveni colapsul financiar al noului sistem integrat. Documentul propune constituirea unui comitet format din: Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul București și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Aceste instituții, aflate sub coordonarea directă a Șefului Cancelariei Prim-Ministrului, vor fi obligate să prezinte Guvernului o analiză detaliată, însoțită de propuneri ferme de modificare a cadrului legal primar, secundar și terțiar.

De asemenea, vor fi revizuite clauzele contractuale majore—inclusiv contractele dintre Termoenergetica și consumatori, contractul de delegare a gestiunii și cel de vânzare a energiei termice, se arată în deciziile luate la nivelul Executivului.

Miza acestei ample revizuiri este eficientizarea de urgență a mecanismelor de plată și de garanție. Autoritățile urmăresc implementarea unor prevederi clare care să blocheze definitiv acumularea continuă de penalități de întârziere. Acest fenomen negativ afectează rețeaua și în prezent, reprezentând totodată cauza principală a falimentului înregistrat în trecut în relația istorică cu regimul de termoficare al RADET. Și cel mai important lucru, se urmărește îmbunătățirea confortului bucureștenilor care în ultimii ani au acuzat lipsa apei calde și a căldurii.

