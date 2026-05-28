Pe ordinea de zi de joi, de la guvern, va fi aprobat un memorandum prin care se va guvernanţii îşi vor da acordul de principiu cu privire la transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român reprezentat prin Ministerul Energiei la Societatea Electrocentrale București S.A. către Municipiul București.

Scopul este înființarea și organizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

„Ca urmare a solicitării formulate de Municipiul Bucuresti, prezentul Memorandum prezintă generic situaţia serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul Municipiului Bucureşti, argumentele pentru care soluţia transferului de acţiuni emise de Elcen de la Statul

Roman catre Municipiul Bucuresti care are un cadru legal aplicabil, asigura beneficii majore pentru populatia Municipiului Bucureşti, răspunde unui interes general cu caracter social şiţconduce la evitarea unor deficiente majore ale sistemului public de alimentare cu energie termică la nivelul capitalei României”, se arată în textul proiectului.

Astfel, autoritatea administrativă centrală îşi propune îmbunătăţirea serviciilor de livrare de energie termică prin implementarea unui sistem de supraveghere și conducere operativă.

” Valoarea totală a proiectului este de 814.857.000 lei (TVA inclus), urmărindu-se finanțarea prin Fondul pentru Modernizare. 16 Proiecte noi vizate de ELCEN: 1. Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficienţă în cadrul CTE Bucureşti Sud; 2. Eficientizarea activităţii din CTE Grozăveşti prin implementarea unei unităţi de cogenerare în ciclu combinat; 3. Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice, în CTE Progresu; 4. Implementarea unor centrale fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, în centralele termoelectrice ELCEN. Total investiții noi echivalente: ~ 800 MWe + 580 MWt. Valoarea estimată a investițiilor: ~ 656.000.000 Euro, fără TVA Sursa de finantare: Fondul de Modernizare”, se mai arată în textul proiectului.

