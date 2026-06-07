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Ponta: „Trump merge la Beijing! Ursula von der Leyen merge la Beijing! Macron, Merz și Meloni merg la Beijing! D…….l de Muraru merge în Taiwan”

Ponta:
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Fostul premier Victor Ponta a comentat gravul scandal diplomatic provocat de vizita deputatului liberal Alexandru Muraru în Taiwan. Politicianul remarcă faptul că în vreme ce marii lideri ai lumii iau calea Beijingului, România se orientează strategic către Taiwan, teritoriu cu care China este într-un conflict deschis. 

Într-un comentariu postat pe pagina sa de socializare, fostul premier arată ironic că în vreme ce marii lideri politici ai lumii, printre care Donald Trump, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron sau Friedrich Merz, caută insistent o relația apropiată cu China, România are alte priorități geopolitice.

Frații Muraru, „paraziți politici”?

Ponta dă ca exemplu incursiunea Dianei Șoșoacă la Forumul Economic din Rusia, precum și gestul liberalului Alexandru Muraru, care a provocat protestul vehment al Ambasadei Chinei la București. Muraru este apărat de propaganda penelist-useristă. Și fratele său Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington, este același tip de parazit politic, susține fostul premier.

Victor Ponta „Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt URS-iștii de acum”

Victor Ponta 

Trump merge la Beijing! Ursula von der Leyen merge la Beijing! Macron, Merz și Meloni merg la Beijing! D…….l de Muraru merge în Taiwan, iar Șoșoacă în Rusia!
Pe Șoșoacă, pe bună dreptate, o critică toată lumea. Pe d….l de Muraru îl apără propaganda pentru că este penelist-userist. Fratele său cheltuiește în fiecare lună 30.000 de dolari din bani publici ca să stea la Washington, adică lângă Trump, care merge la Beijing! Avem doi paraziți politici, cu un singur neuron comun, promovati de Iohanis pe principiul ca trebuie sa fie mai prosti decat el – si amandoi au “grija” sa ne certam si cu SUA si cu China.

„România este singura țară din lume în care orice politician dobitoc poate să facă politică externă”

În finalul mesajului său, Ponta critică deprofesionalizarea diplomației românești.
România este singura țară din lume în care orice politician dobitoc poate să facă politică externă după cum îl duce pe el singurul neuron. Tot sperăm ca alte țări să nu îi bage în seamă pe acești oameni; iată că, de data aceasta, ne-au băgat în seamă. Asta ne mai lipsea!
Ps – e dreptul dvs să vă imaginați ce vroiam să spun cu “d…..l”! Și dacă vă imaginați “dobitocul” o să vă sancționeze boții useriști plătiți cu banii din SAFE

Reamintim că Ambasada Chinei a reacționat virulent față de vizita deputatului liberal în Taiwan, acuzându-l chiar că interferează în afacerile sale interne.

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