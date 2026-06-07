Fostul premier Victor Ponta a comentat gravul scandal diplomatic provocat de vizita deputatului liberal Alexandru Muraru în Taiwan. Politicianul remarcă faptul că în vreme ce marii lideri ai lumii iau calea Beijingului, România se orientează strategic către Taiwan, teritoriu cu care China este într-un conflict deschis.
Într-un comentariu postat pe pagina sa de socializare, fostul premier arată ironic că în vreme ce marii lideri politici ai lumii, printre care Donald Trump, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron sau Friedrich Merz, caută insistent o relația apropiată cu China, România are alte priorități geopolitice.
Ponta dă ca exemplu incursiunea Dianei Șoșoacă la Forumul Economic din Rusia, precum și gestul liberalului Alexandru Muraru, care a provocat protestul vehment al Ambasadei Chinei la București. Muraru este apărat de propaganda penelist-useristă. Și fratele său Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington, este același tip de parazit politic, susține fostul premier.
România este singura țară din lume în care orice politician dobitoc poate să facă politică externă după cum îl duce pe el singurul neuron. Tot sperăm ca alte țări să nu îi bage în seamă pe acești oameni; iată că, de data aceasta, ne-au băgat în seamă. Asta ne mai lipsea!
Ps – e dreptul dvs să vă imaginați ce vroiam să spun cu “d…..l”! Și dacă vă imaginați “dobitocul” o să vă sancționeze boții useriști plătiți cu banii din SAFE
Reamintim că Ambasada Chinei a reacționat virulent față de vizita deputatului liberal în Taiwan, acuzându-l chiar că interferează în afacerile sale interne.
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