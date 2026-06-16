Veștea continuă să negocieze cu UDMR, chiar dacă formațiunea refuză să intre la guvernare: „Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă”

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că va continua consultările cu toate grupurile parlamentare. Liberalul spune că își dorește o majoritate parlamentară cât mai largă, după ce UDMR a anunțat că nu va intra la guvernare și se pregătește să nu îi susțină guvernul.

Adrian Veștea a reacționat rapid după anunțul UDMR privind refuzul de a intra la guvernare. Premierul desemnat afirmă că momentan este într-o etapă de analiză și discuții. Decizia finală va fi comunicată după încheierea consultărilor, spune Veștea.

Veștea negociază în continuare cu UDMR

Premierul desemnat a admis că negociază inclusiv cu UMDR. Liberalul continuă să caute sprijin pentru cabinetul său după ce PNL i-a cerut luni seară, după o ședință extraordinară, să-și depună mandatul.

„Eu stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem. O să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Veți ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule. Vom vedea la timpul votului”, a declarat Veștea, după ce a ieșit de la consultările cu grupul „Uniți pentru România”, relatează Mediafax.

Politicianul liberal și-a propus o majoritate cât mai largă

„Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj”, a mai subliniat premierul desemnat.