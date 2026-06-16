Veștea continuă să negocieze cu UDMR, chiar dacă formațiunea refuză să intre la guvernare: „Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă”

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că va continua consultările cu toate grupurile parlamentare. Liberalul spune că își dorește o majoritate parlamentară cât mai largă, după ce UDMR a anunțat că nu va intra la guvernare și se pregătește să nu îi susțină guvernul.
Adrian Veștea a reacționat rapid după anunțul UDMR privind refuzul de a intra la guvernare. Premierul desemnat afirmă că momentan este într-o etapă de analiză și discuții. Decizia finală va fi comunicată după încheierea consultărilor, spune Veștea.
Premierul desemnat a admis că negociază inclusiv cu UMDR. Liberalul continuă să caute sprijin pentru cabinetul său după ce PNL i-a cerut luni seară, după o ședință extraordinară, să-și depună mandatul.
„Eu stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem. O să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Veți ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule. Vom vedea la timpul votului”, a declarat Veștea, după ce a ieșit de la consultările cu grupul „Uniți pentru România”, relatează Mediafax.
„Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj”, a mai subliniat premierul desemnat.
Referitor la programul de guvernare, Veștea a informat că nu va veni cu schimbări în mijlocul anului fiscal. „Am un program de guvernare care nu l-am modifica. Este același program de guvernare și nu cred că este necesar ca la jumătatea unui an fiscal să vii cu măsuri speciale și să începi să creezi un impact bugetar diferit”.