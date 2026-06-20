Premierul desemnat Adrian Veștea a avut o întâlnire cu Luca Niculescu, propus ca viitor ministru de Externe în cabinetul său. Veștea susține că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) înseamnă a treia mare ancoră strategică a țării, după Uniunea Europeană și NATO.

Premierul desemnat anunță concluziile unei întâlniri cu Luca Niculescu, coordonatorul procesului de aderare la OCDE al țării și „viitor ministru de Externe”. Astfel, Veștea anunță că finalizarea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică va fi una dintre prioritățile viitorului său program de guvernare.

Finalizarea aderării României la OCDE, una din prioritățile premierului desemnat

Într-un mesaj lansat pe contul său de socializare, liberalul amenințat cu expulzarea din PNL anunță că aderarea țării noastre la OCDE va fi un proiect de țară pentru cabinetul său, dacă acesta va fi validat în Parlament. Consecințele aderării ar fi majore, prinre acestea numărându-se investiții semnificative în România, dar și o mai bună guvernanță, punctează Veștea.

„A treia ancoră externă pentru România după UE și NATO o reprezintă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE va aduce cu sine stabilitate, credibilitate și predictibilitate economică pentru România. Acestea se traduc, la rândul lor, prin investiții mai mari și mai bune. Dar și printr-o veritabilă școală de bună guvernanță”, a transmis premierul desemnat.

Ce rol va avea Luca Niculescu, coordonatorul procesului de aderare a României la OCDE, într-un guvern Veștea

Astfel, mai observă Adrian Veștea, pentru a se concretiza acest proiect de țară, a discutat cu Luca Niculescu, actualul coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE. Dar și viitorul său deținător al portofoliului de Externe. Premierul desemnat a informat că Luca Niculescu va juca un rol cheie în demersul legat de OCDE.

„Am discutat despre aceste lucruri cu domnul Luca Niculescu, actualmente coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE. Și viitor ministru de Externe în Guvernul pe care îl voi conduce. Cu ocazia acestei întâlniri, am lucrat și pe varianta finală a programului de guvernare pe care intenționez să-l prezint Parlamentului.

Ambiția mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global.

Finalizarea acestui demers reprezintă un veritabil proiect de țară. Și vom face tot ce ține de noi pentru a atinge acest obiectiv care întrunește consens la nivelul societății românești. În mod evident, inclusiv din această perspectivă, pentru un dialog susținut și echilibrat, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline”.