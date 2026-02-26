Oana Țoiu anunță că mai sunt 4 pași ca România să intre în OCDE: „Ultimul aviz favorabil obținut astăzi”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, transmite că România a primit cel de-al 21-lea aviz favorabil din cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE. Ultimul aviz a fost acordat de Comitetul pentru piețe financiare, unul dintre cele mai importante și mai dificile capitole din procesul de aderare.

Potrivit acesteia, evaluarea pozitivă în domeniul piețelor financiare reprezintă o „ștampilă” de încredere pentru marii investitori internaționali. Ministra subliniază că în obținerea ultimului aviz au fost implicate mai multe instituții.

Facebook „Ministerul Finanțelor, ASF, BNR şi Premierul, dar și Ministerul Muncii au fost în prima linie a acestor negocieri, iar ultimele luni de zile de lucru cu echipa MAE pentru a convinge comitetul sectorial au ajuns astăzi la rezultatul final. Poate că pentru mulți aceste avize par doar o statistică birocratică însă în spatele cifrelor stă unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale României în ce priveşte apartenența la organizațiile internaționale, după efortul de intrare în NATO și cel de aderare la Uniunea Europeană,” a scris Țoiu pe Aderarea la OCDE în anul 2026 este, potrivit ministrei, un obiectiv realist, dar care depinde de menținerea ritmului de reformă și de continuarea negocierilor diplomatice la nivel înalt.

„Efortul constant, diplomația și coordonarea bună dintre ministere, agenții, Guvern și Președinție dar și sprijinul constant din partea mediului de afaceri, a celui academic și a societății civile ne-au adus astăzi în punctul în care aderarea în 2026 a devenit un obiectiv realist. Intrarea în OCDE este de altfel și un obiectiv asumat de coaliția de guvernare sub coordonarea premierului României și facilitat de echipa Ministerului Afacerilor de externe la nivelul echipei OCDE coordonată de secretarul de stat Luca Niculescu și a misiunilor diplomatice.”

Țoiu subliniază că cele patru avize rămase nu reprezintă doar o formalitate birocratică, ci un test pentru capacitatea administrației de a continua reformele și de a convinge statele membre că România este pregătită să intre în organizație.

„Am primit undă verde în domenii esențiale precum Educația, Sănătatea, Mediul Politicile Digitale, Agricultura, Combaterea mitei în operațiuni economice internaționale, Statistica și acum pentru Piețe Financiare. Mai avem de obținut 4 avize dar acest lucru nu este o simplă birocrație ci un test pentru disponibilitatea administrației de a se moderniza şi o campanie constantă de negocieri diplomatice la nivel înalt cu țările a căror susținere ne este necesară.”

AUTORUL RECOMANDĂ: