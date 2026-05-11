Cum poate fi frânată prăbușirea economică a României? Doi reputați analiști prezintă pentru Gândul cele mai rapide soluții de redresare recomandate viitorului Guvern

Colaj Gândul
România se afundă tot mai mult ce trece într-o criză economică profundă, accentuată de măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan. Statisticile arată cifre alarmante la toate capitolele importante. România este în recesiune tehnică, iar deficitul, inflația și scumpirile generalizate au atins valori record. Gândul a stat de vorbă cu doi reputați analiști economici, Adrian Negrescu și Cristian Socol, pentru a identifica cele mai bune soluții de redresare economică pe termen scurt, indiferent de configurația guvernului care va veni la conducere.

  • Joi, 7 mai, România a fost declarată oficial de Eurostat, barometrul Uniunii Europene, la 20 de ani de la aderarea comună alături de Bulgaria la blocul comunitar, o țară chiar mai săracă decât aceasta (detalii AICI).
  • Suntem campioni negativi la majoritatea indicilor macroeconomici, de la inflație la deficit bugetar, creșteri de TVA, taxe și impozite, cea mai scumpă electricitate din Uniune, scăderea puterii reale de cumpărare etc.
  • Economistul Radu Georgescu avertizează chiar că, ținând cont de tendințele actuale, până la finalul anului gradul de sărăcire al populației va depăși 40%.

Negrescu: Viitorul guvern să dea liber la credite ieftine garantate de stat

În primul rând, observă analistul Adrian Negrescu, viitorul Guvern va trebui să schimbe complet paradigma față de guvernul proaspăt demis, deschizând liniile de creditare pentru companii, mai ales IMM-uri, și lăsând astfel banii să circule.

Sper ca viitorul Guvern care va veni la Palatul Victoria să fie mult mai focusat pe susținerea companiilor mici, a lanțurilor de business și să facă două lucruri esențiale.

Să ia măsuri pentru a asigura accesul companiilor la credite ieftine, chiar garantate de statul român pentru capital de lucru, pentru desfășurarea afacerilor. În al doilea rând, să ia măsuri administrative pentru ca banii să circule mai repede în economie. Să depășim acest blocaj financiar, care este un adevărat cancer în momentul de față, a declarat acesta în exclusivitate pentru Gândul.

2026, un an decisiv pentru România

Analistul economic consideră că anul 2026 marchează un moment decisiv pentru România, în condițiile în care țara depinde de 3 proiecte strategice majore.

  • Primul este implementarea PNRR și absorbția fondurilor europene disponibile până în august. N-am reușit până acum să atragem decât o treime din banii puși la dispoziție de Bruxelles, avertizează Negrescu.
  • Al doilea obiectiv este utilizarea fondurilor din programul european SAFE, prin care România poate accesa peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură.

SAFE ar putea fi o gură de oxigen pentru relansarea producției de apărare, spune Negrescu.

  • „SAFE nu e o conspiraţie, este o gură de oxigen pentru România din perspectiva securităţii naţionale. Avem şansa de a ne relansa producţia din industria de apărare şi să continuăm autostrăzile. Şi asta la un cost nesperat de bun. Cei 16,68 miliarde de euro sunt oferiţi la o dobândă de numai 3% faţă de 7% cât se împrumută în mod normal statul şi cu o perioadă de graţie de 10 ani. Practic ne modernizăm armata şi infrastructura cu un credit pe care îl vom plăti în 45 de ani de acum încolo”,  mai explică acesta.
  • Nu în ultimul rând, România trebuie să avanseze rapid în procesul istoric de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Acesta vede aderarea la OCDE ca pe un proiect vital pentru imaginea României în ochii investitorilor. „Pe care dacă îl ratăm, va fi greu să mai convingem pe cineva să ne finanţeze”.

Viitorul Guvern trebuie să respecte un program al reformelor

În contextul actualei crize politice și economice, Adrian Negrescu mai atrage atenția că menținerea disciplinei financiare este esențială pentru evitarea unei crize mai profunde.

viitorul Executiv, indiferent de culoarea politică, ar trebui să vină rapid cu termene precise pentru reforme și investiții. 

Concret, viitorul Executiv va trebui să respecte un program de guvernare centrat pe reforme, lucru care nu s-a prea văzut în guvernarea Bolojan, deși premierul s-a angajat să facă reforme, mai ales reforma administrativă.

„Dacă nu vom avea rapid un guvern capabil să pună în practică aceste reforme, din păcate ne vom îndrepta spre o recesiune dură, pentru că pieţele nu vor ezita să sancţioneze România pentru acest derapaj politic. Fără un program de guvernare cu un timeline concret, e puţin probabil ca acest plan de ţară să devină realitate”, avertizează consultantul.

Totodată, Negrescu remarcă și un aspect pozitiv, scăderea cu 2,8% a cheltuielilor totale în administraţia românească, în termeni nominali, ”o premieră pentru ultimii ani”. „Observăm o corecţie reală a cheltuielilor cu personalul bugetar şi o plafonare a ritmului în care cresc cheltuielile rigide ale statului. Un semnal că aparatul administrativ încearcă o cură de slăbire”, evidenţiază Adrian Negrescu.

Socol: E o prioritate implementarea schemelor de ajutor de stat/credit fiscal și garanții pentru IMM-uri

O opinie în linii mari asemănătoare, centrată tot pe nevoia de reforme și pe respectarea angajamentelor din mega-programele PNRR sau SAFE, are și economistul și profesorul universitar Cristian Socol (foto). Acesta evidențiază faptul că noua echipă guvernamentală trebuie să acorde prioritate câtorva piloni cheie, după cum urmează:

  • Noul Guvern trebuie să respecte traiectoria de deficit bugetar angajată în Planul Național Bugetar Structural 2025-2031, în fața agențiilor de rating, FMI și creditorilor internaționali.
  • O prioritate pentru oprirea căderii economice este implementarea măsurilor propuse de social democrați în Planul de Relansare Economică: scheme de ajutor de stat / credit fiscal pentru investițiile greenfield și garanții în industria prelucrătoare, amortizarea accelerată și o schemă de sprijin pentru industria de înaltă tehnologie.
  • În al doilea rând, un program de garanții pentru IMM-uri (capital de lucru și investiții), cu condiționalități clar definite, pentru îmbunătățirea competitivității în sector.

  • În al treilea rând, un plan de măsuri antiinflație și implementarea de măsuri active pentru menținerea / crearea de locuri de muncă. Prioritar, aș implementa măsuri active concrete pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și a persoanelor cu vârsta >55 de ani.
  • Maximizarea absorbției fondurilor europene (inclusiv din PNRR), finalizarea aderării la OCDE și actualizarea Planului de aderare la Zona Euro sunt priorități, de asemenea, a declarat acesta pentru Gândul.

