Ținta aderării României la OCDE este tot mai aproape. Europarlamentarul Victor Negrescu a scris un mesaj în cartea de onoare a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în care explicitează lungul parcurs al țării noastre până foarte aproape de aderare.

România este foarte aproape de aderarea la OCDE, a scris europarlamentarul român. Mesajul său a fost prezentat și pe Facebook.

Unul dintre cele mai complexe procese de reformă și evaluare internațională

„România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, acesta a fost și mesajul pe care l-am redactat în cartea de onoare a OCDE”, spune politicianul.

Conform acestuia, procesul de aderare a debutat oficial pe 25 ianuarie 2022, când Consiliul OCDE a decis deschiderea negocierilor cu România. Astfel, pe data de 10 iunie 2022 a fost adoptată foaia de parcurs pentru aderare. De atunci, România a parcurs unul dintre cele mai complexe procese de reformă și evaluare internațională.

În 2024 au fost închise toate cele 12 capitole programate pentru acel an, inclusiv cele privind sănătatea și pescuitul.

În 2025, România a finalizat capitolele complexe legate de justiție.

În 2026, țara noastră a primit avize favorabile din partea comitetelor privind afacerile fiscale, piețele financiare, guvernanța publică, politicile de mediu și evaluarea economică.

Am închis 24 din cele 25 de comitete necesare aderării.

OCDE înseamnă mai multă credibilitate internațională, investiții și stabilitate economică

În mesajul său, europarlamentarul a reliefat importanța aderării la OCDE pe multiple paliere esențiale pentru evoluția țării.

„În discuțiile purtate cu Secretarul General al OCDE am discutat despre finalizarea ultimului capitol legat de comerț. Aderarea la OCDE înseamnă mai multă credibilitate internațională, investiții, stabilitate economică și instituții mai eficiente. După NATO și Uniunea Europeană, acesta este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României. În contextul consultărilor privind viitorul guvern, cred că toate partidele politice trebuie să agreeze un pact pentru susținerea mai multor proiecte de țară importante, precum finalizarea aderării României la OCDE. Aceste obiective trebuie tratate cu seriozitate, continuitate și responsabilitate, dincolo de diferențele politice”, a mai precizat Negrescu.

