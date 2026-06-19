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Președintele CSM demontează speculațiile privind dosarele lui Ciprian Ciucu și Dominic Fritz. Cum explică deciziile care au bulversat lumea politică

Liviu Odagiu, președintele CSM
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Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, a respins vineri speculațiile apărute în spațiul public cu privire la o posibilă legătură între deciziile care îi vizează pe liderul USR Dominic Fritz și pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și influența politică. Odagiu asigură că instanțele din România își desfășoară activitatea în mod independent, în spirit european și aplică exclusiv regulile de drept.

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Declarațiile au fost făcute în emisiunea Off the record” găzduită de MEDIAFAX, în contextul amplelor dezbateri publice generate de hotărârile majore ale instantelor pronunțate joi în dosarele Ciprian Ciucu și Dominic Fritz, ambele cu un mare impact politic.

Liviu Odagiu: „Nu intru în asemenea speculații”

Chestionat de jurnalista Sorina Matei dacă momentul în care au fost pronunțate deciziile privind Dominic Fritz și Ciprian Ciucu poate fi o simplă coincidență sau o comandă politică, președintele CSM nu a dorit să intre în dezbaterea politică.

„Nu intru în asemenea speculații. Două dintre dosarele la care dvs. ați făcut referire mai sunt, cred că, încă pe rol. Un al treilea pare a fi soluționat definitiv. Pare a naște în mediul politic divergențe ample. Nu doresc să intru într-o asemenea controversă”, a mai declarat Liviu Odagiu.

Odagiu: Instanțele române sunt profund europene/Aplică exclusiv regulile de drept

Președintele CSM a apărat independența sistemului judiciar. Liviu Odagiu a respins categoric insinuările cu privire la eventuale influențe politice asupra actului de justiție.

„Singurul lucru pe care pot să-l afirm cu certitudine este acela că instanțele române sunt instanțe profund europene care în activitatea lor aplică exclusiv regulile de drept și care soluționează și garantează drepturi și libertăți cetățenești. Restul speculațiilor politice nu sunt în domeniul meu și nu vreau să fac niciun fel de considerație”, a conchis Odagiu.

Protestul anti-justiție anunțat vineri în Capitală este un drept democratic, crede șeful CSM

Liviu Odagiu a comentat în legătură cu protestul organizat vineri în București de mai multe organizații civice. Printre acestea se numără „Rezistența”, „Corupția ucide”, „Inițiativa România” și „Asociația MEA”.

Organizatorii au anunțat manifestația printr-un mesaj publicat pe Facebook. „România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieșim iar în stradă”, au transmis aceștia.

Protestele organizate de ONG-urile Rezist în decembrie 2025

În viziunea președintelui CSM, protestul înseamnă o manifestare legitimă a drepturilor democratice. Instituția pe care o conduce nu a criticat niciodată manifestările ONG-urior, inclusiv protestele foarte controversate din decembrie 2025 stimulate de reportajul Recorder.

Un protest cu o miză incertă

„O manifestare permisă de regulile democratice”, a mai comentat Liviu Odagiu în emisiunea citată. Acesta a adăugat că „niciodată Consiliul Superior al Magistraturii nu a avut nimic împotriva modului și a manifestărilor din spațiu public ale organizațiilor neguvernamentale”.

În altă ordine de idei, șeful Consiliului a remarcat că mesajul protestului nu i s-a părut suficient de clar. „Am citit convocarea la manifestare. Doar că nu am înțeles dacă se protestează împotriva a ceva sau pentru a se susține ceva”, a afirmat șeful CSM.

 

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