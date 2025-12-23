Prima pagină » Justiție » Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet

23 dec. 2025, 20:11, Justiție
Iată chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Numai 1 judecător din 2.000 crede a fost eliminat abuziv din complet.

În urma filmului Recorder, ONG-urile au pornit proteste, în care unii dintre magistrați acuză presiuni. Alți magistrati spun însă că este o încercare de preluare a puterii in justitie

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat, marți, rezultatele sondajului efectuat in randurile judecatorilor din Romania cu privire la problemele din instanțe.

Din date, reiese că 98,1% dintre judecători spun că au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției. Dar  67% susțin reacțiile publice ale CSM și doar 8% le contestă. Restul sunt neutri.

Chestionarul în cauză are ca titlu: „Analiză preliminară cu privire la chestionarul completat de judecători vizând problemelor de actualitate din sistemul judiciar” și conține 8 pagini. Acesta a inclus un număr de 20 de întrebări, dintre care 17 au permis răspunsuri care pot fi centralizate automat, în timp ce pentru 3 întrebări au permis răspunsuri deschise.

Totodată, nu a fost obligatorie completarea tuturor răspunsurilor având în vedere că unele ipoteze nu erau aplicabile tuturor judecătorilor, în raport de specializarea acestora sau de situațiile punctuale care făceau obiectul întrebărilor, se arată în document.

În ceea ce privește aspectele referitoare la percepția publică și reacțiile instituționale privind justiția, 98,1% dintre judecători au răspuns au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției, se arată în chestionar.

La capitolul destinat problemelor vizând continuitatea completului, 8,4% dintre respondenți (192) au arătat au fost înlocuiți din complet, în timp ce 91,6% (2081) nu au fost înlocuiți.

La capitolul percepția cu privire la prescripția răspunderii penale”, s-a concluzionat, în baza răspunsurilor, că percepția judecătorilor este principala cauză care a condus la aceste situații în care se constată intervenită prescripția răspunderii penale este pasivitatea Parlamentului.

În același timp, în chestionar se mai menționează faptul că constituie cauze semnificative durata urmăririi penale și deciziile pronunțate de către Curtea Constituțională. Judecătorii au perceput ca fiind pe ultimul loc motivul referitor la modificările nelegitime sau nejustificate aduse componenței completului, aspect care întărește concluzia privind generalizarea și formarea unei percepții greșite în rândul publicului, percepție ce are ca efect decredibilizarea justiției.

La capitolul probleme în justiție, s-a raportat un volum ridicat de activitate, în timp ce managmentul deficitar” a primit cele mai puține răspunsuri.

Amintim că mai mulți oameni au ieșit în stradă în București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu sau Brașov, în urma difuzării filmului Justiție capturată”, realizat de Recorder. Protestele au inclus mesaje adresate premierului, dar și solicitări privind revocarea Liei Savonea. În timpul manifestațiilor, participanții au avut mesaje simbolice, printre care Bolojan, te sună Româniasau Nicușoare, nu mai sta, apără justiția”. Mobilizarea publică a fost organizată prin rețelele sociale și platformele civice, ONG-uri.

