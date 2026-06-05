Procurorii de la Parchetul Curții de Apel Constanța au fost aduși, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru prelungirea mandatelor de arestare preventivă.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) este așteptată astăzi, 5 iunie, să anunțe o hotărâre importantă. Este vorba de cererea procurorilor de a-i menține pe Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, ambii procurori în cadrul PCA Constanța, în arest preventiv.

Decizia ICCJ nu este definitivă

Astfel, magistrații Înaltei Curți se vor pronunța în dosarul cu indicativul 1087/1/2026. Acesta are ca obiect prelungirea arestării preventivă (art.234 NCPP). Practic, instanța va decide dacă îi va elibera sau nu pe inculpați. Oricare va fi decizia, nu va fi definitivă și va putea fi contestată.

Procurorii de la Parchetul Curții de Apel Constanța au fost aduși azi la ICCJ pentru prelungirea mandatelor de arestare preventivă. Ei vor afla dacă acuzațiile care au fost făcute până acum susțin această prelungire. Avocații vor susține argumentele pentru reconsiderarea măsurii preventive pentru lăsarea în libertate sau înlocuirea acesteia cu alta mai blândă, potrivit surselor Gândul.

Contestațiile celor doi magistrați au implicat un complet de divergență

Amintim că în cazul contestațiilor făcute recent de cei doi magistrați suspendați de CSM, a fost nevoie de complet de divergență, întrucât unul din judecătorii de complet a considerat că nu sunt probe concludente care să susțină rămânerea în arest a lui Teodor Niță.

Prin complet de divergență, ICCJ a decis săptămâna trecută că cele două contestații formulate de cei doi procurori sunt nefondate. Amintim că la data de 15 mai, ambii magistrați au fost arestați preventiv. Inițial, termenul a fost stabilit pe data de 4 iunie. Apoi a fost amânat pentru data de 5 iunie la cererea avocaților. Potrivit presei locale, cererea de prelungire a arestului preventiv cu încă 30 de zile a fost formulată de procurorul-șef de serviciu Marius Iacob față de cei doi magistrați inculpați, în prezent suspendați din funcție.

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