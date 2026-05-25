Stenograme incendiare din motivarea arestării celor doi procurori de la Constanța. Cum se dădeau bani, iezi, miei și organe pentru drob! Disjungere pentru polițiști, avocați și politicieni implicați

Cei doi magistrați de la PCA Constanța aflați acum în arest, Gigi Ștefan și Teodor Niță, se pregătesc, prin apărătorii lor, să conteste această măsură. Contestațiile se vor judeca miercuri, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Până atunci, însă, motivarea este gata și a fost dată de completul în care președinte-judecător de drepturi și libertăți a fost Luminița Criștiu-Ninu.

Documentul are 84 de pagini care conțin acuzațiile ce au fost aduse de procurorul de caz celor doi foști colegi. Gigi Valentin Ștefan este apărat de un avocat, iar Teodor Nițu are patru avocați care vor susține argumentele cu care vor ataca decizia arestului preventiv.

Acuzațiile la adresa celor doi procurori

Conform documentului aflat în posesia Gândul, inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor au precizat instanței că doresc să dea declarații în prezenta cauză. Gigi Ștefan este acuzat, după cum se știe, de trafic de influență, iar Teodor Nițu, de abuz în serviciu în varianta calificată.

În ceea ce îl privește pe procurorul Ştefan Gigi Valentin, s-a reținut că acesta, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prevalându-se de influența pe care autoritatea și funcția deținută i le conferea, a primit și a acceptat, pentru sine, în mod repetat și direct diverse sume de bani, bunuri și alte foloase de la persoane interesate de soluționarea unor cauze penale aflate pe rolul parchetelor sau instanțelor de judecată, respectiv pentru soluționarea unor probleme administrative sau a unor transferuri profesionale.

Totodată, probatoriul a evidențiat faptul că, în schimbul acestor foloase, procurorul și-a exercitat sau a promis că va exercita influența asupra unor magistrați, polițiști, funcționari publici sau persoane cu funcție de conducere în instituțiile publice, în vederea soluționării favorabile sau cu celeritate a unor cauze în domeniul judiciar. Mai mult, influența era extinsă și în vederea facilitării unor transferuri profesionale, emiterii unor avize, documente sau autorizații pentru a dezvolta unele proiecte economice sau unele afaceri.

Din motivare reiese că interceptările audio-video autorizate de ICCJ au început la finele lunii noiembrie 2025, activitatea celor doi fiind monitorizată inclusiv în birourile procurorilor inculpați. Au fost filmări integrale și din înregistrări se văd banii care sunt dați ca șpagă.

Afaceristul Learciu către procurorul Gigi Ștefan când a dat mita: „La mulți ani! Să aveți grijă de noi!”

“În ceea ce privește faptele reținute, a menționat un prim moment, o persoană importantă din cercul relațional, respectiv Learciu Dumitru, care a oferit în mod repetat diverse sume de bani și care a inițiat o întâlnire în data de 12 decembrie 2025, când i-a oferit procurorului o pungă cadou, discutând ulterior despre probleme ale societății comerciale; la plecarea lui Learciu Dumitru, se observă cum procurorul Ștefan Gigi scoate teancurile de bani din punga de cadou și le pune în borseta pe care o avea asupra sa. S-a arătat că, în data de 23 aprilie 2026, procurorul Ștefan Gigi este vizitat de Learciu Dumitru, care îi urează «La mulți ani» și îi spune «Să aveți grijă de noi!». Cu aceeași ocazie, îi oferă un cadou despre care spune că este și din partea altei persoane, fără a-i pronunța însă numele. De asemenea, în data de 20 aprilie 2026, același domn Learciu Dumitru prezent din nou în biroul de la sediul Curții de Apel îi oferă procurorului două teancuri de bani pe care le pune direct în biroul mic al acestuia, iar în data de 26 aprilie 2026 apare din nou și îi remite o altă sumă de bani pe care o pune în același birou și îi spune procurorului că nu poate să înceapă săptămâna fără să-i ofere ceva”.

Spălătoria, plajele și eolienele, ANRE și primarul de la Techirghiol, zone de interes pentru Dumitru Learciu la procurorul Gigi Ștefan

Interesul lui Learciu era ca procurorul să îl sprijine, iar zonele de acțiune erau dezvoltarea unei spălătorii, atribuirea licitațiilor privind plajele, dar cel mai important scop care este și obiect al acuzației în momentul de față este factorul eolian pe care Learciu Dumitru a încercat să-l dezvolte.

Au urmat, conform probatoriului menționat de instanță, mai multe discuții în biroul procurorului Gigi Ștefan, cu încercările lui Learciu, în 10 februarie, de a găsi posibilitatea intrării în audiență urgentă la directorul general al Direcției Electrica Distribuție, doamna Suciu Mihaela. Procurorul Ștefan Gigi Valentin i-a propus lui Learciu să ia legătura cu primarul orașului Jurilovca, domnulIon Eugen.

“În data de 25 februarie 2026, în același context al operaționalizării parcului de eoliene, are loc o nouă discuție între Learciu Dumitru și procurorul Ștefan Gigi ca urmare a întâlnirii pe care acesta o avusese cu directoarea Suciu Mihaela în localitatea Balvanyos. Acesteia i s-ar fi prezentat necesitatea racordării la un teren unde urma să se dezvolte parcul eolian, iar consultată cu privire la zona unde ar trebui achiziționat terenul menționat, directorul general a apreciat această solicitare ca fiind ilegală, motiv pentru care nu a dat curs solicitării. Au urmat apoi și alte intervenții puse la cale de cei doi, ba la președintele ANRE, George Niculescu, ba la Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța, în vederea intrării în contract cu Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, cu referire la aceeași problemă privind proiectul de eoliene. Directorul ANRE promis că îl va ajuta pe Learciu. Întâlnirea cu Costel Fotea a avut loc în 16 martie avusese deja loc, iar Learciu Dumitru îi relatase procurorului că întâlnirea a decurs impecabil, iar președintele Consiliului Județean Galați a sunat peste tot pentru a rezolva problemele privind eolienele. În data de 24 martie 2026, are loc o nouă întâlnire în care procurorul îl îndrumă de data aceasta către Iulian Soceanu, primarul orașului Techirghiol”.

Unde au fost găsiți banii dați ca mită

Procurorul de caz a menționat că sumele emise în mod constant apar pe înregistrările audio-video, astfel încât nu există niciun dubiu cu privire la sumele de bani găsite la percheziția desfășurată la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța în data de 14 mai 2026.

“Astfel, s-a arătat că s-au găsit sume de peste 100.000 euro, 6.600 dolari și50.000 lei la biroul procurorului, iar sumele au fost ridicate din locurile unde erau depuse de interlocutori; sumele n-au fost găsite în același loc, ci în locuri diferite, fiecare act material reținut de Parchet, astfel cum este rezultatul din interceptările ambientale, având corespondent în realitatea faptică în diverse fișete ale biroului procurorului.

Un alt aspect relevant este faptul că la percheziția desfășurată asupra autovehiculului procurorului a fost descoperită suma de 30.000 euro, aceasta fiind găsită în compartimentul destinat roții de rezervă”.

Piscina, loc de contact cu procurorul de la Parchetul Judecătoriei Constanța și intervențiile pentru Learciu la șeful Poliției Rutiere Constanța

Procurorii DNA au reținut că, din interceptările audio-video, a reieșit faptul că procurorul Ștefan Gigi nu îl cunoștea pe procurorul de la Pachetul de pe lângă Judecătoria Constanța decât din vedere, întrucât acesta frecventează cursuri de înot în zilele de weekend, începând cu ora 09:00.Din procesele-verbale de filaj aflate la dosarul cauzei, s-a arătat că piscina respectivă este frecventată în mod regulat de Ștefan Gigi, motiv pentru care reiese intenția acestuia este de a-l cunoaște pe procurorul respectiv, având un rol activ în desfășurarea acțiunilor.

“Cu privire la suspectul Learciu Dumitru, s-a reținut că nu doar actele materiale privind dezvoltarea parcului eolian sunt relevante, ci și anumite intervenții la șeful Poliției Rutiere Constanța, George Munteanu, legate de restituirea permisului de conducere care i-a fost suspendat cu ocazia deplasării în localitatea Balvanyos, la momentul întâlnirii cu directoarea Suciu Mihaela. În data de 16 martie 2026, Learciu Dumitru i-a transmis un mesaj telefonic numitului George Munteanu prin care îi explică problema pe care o are cu permisul de conduce, revenind și la adresa procurorului cu aceeași problemă, Gigi Ștefan promițându-i că va vorbi cu George Munteanu, situație rezultată din conținutul procesului-verbal din 05 mai 2026.Reprezentantul Ministerului Public a precizat că apar și alte persoane în cercul relațional, astfel la data de 22 decembrie 2025 este identificată o doamnă blondă, identitatea sa fiind stabilită drept Tănase Magdalena, administrator al unei societăți comerciale, care scoate un plic pe care îl pune în buzunarul hanoracului procurorului Ștefan Gigi, menționând că are un bilețel pe care îlscoate și îl înmânează acestuia”.

Bilețelele-probă la dosar!

La percheziția din 14 mai 2026, s-au găsit mai multe bilețele pe care sunt notate diverse aspecte, iar dintr-o verificare rapidă a acestora, s-a stabilit că există identitate între chestiunile discutate în cadrul biroului și bilețelele respective.

“Astfel, cazul concret din data de 22 decembrie 2025 prezintă discuția purtată între Tănase Magdalena și procurorul Ștefan Gigi care îl vizează pe numitul Nicolae Daniel. S-a reținut că în data de 30 martie 2026, are loc o discuție între procurorii Ștefan Gigi și Niță Teodor, colegul său, referitor la șeful Inspectoratului de Stat în Construcții cu privire la necesitatea emiterii unui aviz de construcții în favoarea afaceristului Dan Pufleanu. Astfel, a precizat că procesul-verbal de redare a înregistrării ambientale din data de 06 aprilie 2026, întocmit de organele de cercetare penală, este elocvent cu privire la conținutul acestei discuții”.

Intervențiile succesive ale procurorului Gigi Ștefan pentru nepotul unui bijutier și pentru Cartali Mihale

Probatoriul a vizat și alte intervenții tip trafic de influență făcute de procurorul Gigi Ștefan pentru diverse persoane precum bijutierul Erol Anefi care îl roagă să ii ajute nepotul ce primise o perdeapsă cu executare dar nu era definitivă li ar fi vrut să ia doar una cu suspendare.

“Urmărind succesiunea acestei secvențe, în data de 12 mai 2026, Erol Anefi apare din nou în biroul procurorului și îi solicită ajutorul pentru obținerea unei pedepse cu suspendare (…) Ulterior, au apărut noi intervenții din partea numitului Cartali Mihale. Astfel, la data de 2 aprilie 2026, acesta i-a solicitat procurorului sprijin într-un dosar în care era implicat un prieten de-al său, pe care l-a descris drept milionar în euro și dezvoltator imobiliar originar din Chiajna. Cartali i-a prezentat procurorului datele relevante pe telefon, iar procurorul Ștefan Gigi Valentin și-a notat informațiile pe hârtie, a ieșit din birou pentru a efectua verificări, după care a revenit și i-a comunicat solicitantului date din dosar, arătându-i că persoana la care făcea referire are calitatea de suspect. Totodată, procurorul l-a sfătuit să depună la dosar toate autorizațiile relevante. De asemenea, în aceeași zi de 2 aprilie 2026, Cartali Mihale i-a prezentat procurorului o problemă legată de autorizațiile de construcție privind un imobil cu extindere de două etaje, menționând că are un litigiu în contradictoriu cu Prefectura Constanța și că, de regulă, astfel de acțiuni sunt respinse. Procurorul Ștefan Gigi Valentin i-a promis că, a doua zi, la ora 9:00, se va întâlni cu prefectul pentru a discuta această situație. Ulterior, cei doi au continuat discuția în șoaptă, stabilind ca avocata lui Cartali, Doina Tecuț, să îl viziteze pe procuror pentru a stabili detalii suplimentare. Această succesiune de evenimente a continuat și la data de 17 aprilie 2026, când Cartali Mihale s-a prezentat din nou la procurorul Ștefan Gigi Valentin, care l-a întrebat despre stadiul dosarului său. Procurorul i-a comunicat că discutase cu prefectul, iar acesta i-ar fi transmis că problema nu intră în atribuțiile sale, ci în competența registratorului-șef. În acest context, procurorul i-a relatat lui Cartali Mihale că luase deja legătura cu soțul registratorului-șef, avocatul Gelu Vulpoiu, pe care îl chemase la el în data de 16 aprilie și care îi înmânase dosarul pentru a fi transmis soției sale, persoana îndrituită să soluționeze problema, respectiv registratorul-șef. În cadrul aceleiași discuții, Cartali Mihale i-a transmis procurorului să nu aibă nicio reținere, folosind inclusiv un gest asociat numărării banilor cu mâna”. Mai apar și alte probe legate de intervenții ale procurorului Gigi Ștefan Mihai Goșu, al cărui fiu era cercetat într-un dosar de la Poliția Mangalia, apoi același Learciu i-a cerut să-l ajute cu trabsferul unei polițiste, Păcuraru Alexandra Elena, la Consiliul Județean Constanța, dar nu a reușit pentru că trebuia să se înscrie la concurs. Prim procurorul Gigi Stefan a recunoscut primirea de bunuri În data de 08 aprilie 2026, numitul Postică Cristian Marian s-a dus la procuror să fie consiliat pe o speță în care era acuzat de inducerea în eroare a organelor judiciare și l-a rugat să îi facă o plângere împotriva soluției și să determine declinarea competenței la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia. Cu această ocazie i-au fost oferite anumite produse procurorului, apoi i-a mai dat și alte produse sub forma mitei. “Fiind audiat la data de 14 aprilie 2026, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a confirmat toate aceste intervenții, descriind în detaliu fiecare dintre actele materiale reținute ca urmare a interceptărilor ambientale”.

Acuzarea procurorului Teodor Niță nu e lămurită pe deplin, dar arestarea a fost “necesară și proporțională cu scopul urmărit”

Trecând peste filele din motivare care arată cât de extinsă era activitatea de traficare de influență a procurorului Gigi Ștefan, în care sunt implicate multe personaje, inclusiv avocați, ofițeri de poliție și șefi de instituții în plan local care urmează a fi audiați în perioada următoare, perioadă în care vor avea loc și alte percheziții informatice ale unor dispozitive electronice, motivarea evidențiază, la celălalt inculpat, procurorul Teodor Niță, că a existat mai întâi o sesizare din oficiu pe mai multe acte materiale, însă, ulterior, acuzația s-a axat cu precădere pe un denunț formulat de Cristian Rotaru.

“Martorul a susținut că, la momentul în care a fost chemat de Mihail Cristian Amarandei în birou, se afla deja procurorul Niță Teodor, iar acesta din urmă i s-a prezentat ca fiind procuror, înțelegând că-l cheamă Ioniță (acest aspect apare la fila 3 din declarație). Mai mult, după plecarea procurorului, Mihail Cristian Amarandei l-a luat de o parte și i-a explicat că lucrurile trebuie să decurgă într-o anumită direcție, citând: „pentru că ştim cu toţii cine este Niță în judeţ”. (…) S-a precizat că declarația dată în calitate de martor de către Cristian Rotaru arată că respectivul control efectuat la Samos Greek Taverna, societate administrată de Alexe Stelian, era deja în desfășurare la momentul prezentării procurorului Niță Teodor, data inițierii controlului fiind 13 ianuarie 2026, astfel că procurorul s-a prezentat cu două zile mai târziu. Tot în declarațiile de martor se arată faptul că echipa de control identificase deja cu titlu preliminar anumite contravenţii care ar fi atras oprirea activității, iar neluarea acestei măsuri complementare a avut loc ca urmare directă a întâlnirii care a avut loc în biroulde la ISU din data de 15 ianuarie 2026. Comparând declarația dată de martor cu înscrisurile cu caracter obiectiv, respectiv raportul de control efectuat de ISU la sediul Samos Greek Taverna, se constată că în cuprinsul raportului sunt identificate două sancțiuni contravenționale, iar potrivit textelor de lege care le incriminează se prevede aplicarea unei pedepse complementare, față de pedeapsa principală a amenzii și oprirea activității. Cu toate acestea, inspectorii nu au oprit activitatea, declarația acestuia completând într-o anumită măsură motivul pentru care acest lucru s-arealizat. S-a arătat că urmează a fi audiate toate persoanele implicate în acest eveniment și a fi lămurită situația sub toate aspectele sale. S-a apreciat că, la acest moment, măsura propusă de Parchet este necesară și proporțională cu scopul urmărit, având în vedere și calitatea persoanelor, precum și necesitatea ocrotirii, nu doar a ordinii publice, ci și a interesului justiției și a bunei desfășurări a acesteia, ca valoare fundamentală într-un stat de drept”.

Avocatul a susținut că “linșajul mediatic e dus la extrem în cazul procurorului Teodor Niță”. Denunțul colonelului Cristian Rotaru

Conform motivării, apărătorul ales al inculpatului Niță Teodor, avocat Cazacu Ion a arătat instanței că se impune, cu prioritate, analiza acuzației care a stat la baza formulării propunerii de arestare preventive și că procedura desfășurată în cauză a fost una realizată cu celeritate excesivă și într-o manieră rigidă. Mai mult, acesta a precizat că “în cuprinsul procesului-verbal cu privire la sesizarea din oficiu, care este datat noiembrie 2025, sunt formulate o serie de supoziții neargumentate în niciun fel cu privire la alte activități judiciare desfășurate de inculpat, în alte perioade de timp și în alte dosare decât în acuzația concretă”.

Avocatul Cazacu a mai precizat că colonelul Rotaru Cristian (n.a.-denunțătorul lui Teodor Niță) “s-a simțit atât de presat de inculpat în perioada ianuarie, încât pe data de 12 mai și-a adus aminte că a fost supus unor presiuni. Este un element care face parte din desfășurarea normală a faptelor și din investigațiile desfășurate în acest dosar. A arătat că fapta este neprobată, pentru că nu se poate baza pe declarația colonelului Rotaru Cristian, care ar fi autorul abuzului în serviciu, martorul în această situație fiind un martor interesat.

Astfel, arată că se solicită arestarea unui om cu activitate de peste 36 de ani în instituții publice și, de asemenea, magistrat, atât judecător și procuror, dar și avocat, pentru o faptă probată printr-o declarație de martor a denunțătorului”.

Procurorul Niță e acuzat de abuz în serviciu. Au fost efectuate, în cazul său, patru percheziții, la o zi după ce Rotaru a formulat denunțul și nu s-au găsit nici sume de bani, obiecte sau lucruri care ar fi putut fi interpretate că au ajuns în posesia inculpatului Niță Teodor ca urmare a unui așa- zis trafic de influență și că “linșajul mediatic este dus la extrem, fiind publicate inclusiv fotografii din filajul operativ făcut împotriva inculpatului, subliniind că este inadmisibil în ce condiții și la ce calitate se face presa în România”.

Dosarele penale în care procurorii susțin că Gigi Ștefan și Niță Teodor au urmărit beneficii materiale

“În concret, s-a precizat că în perioada 2019-2025, magistrații procurori Ștefan Gigi-Valentin și Niță Teodor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au instrumentat mai multe dosare penale, în care urmăreau obținerea unor beneficii materiale prin crearea unei aparențe de legalitate, cauze constituite fie ca urmare a sesizărilor din oficiu, fie ca urmare a preluării de la parchetele subordonate, respectiv:

– dosarul penal nr. 392/208/P/2019, preluat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, ce a avut ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, înșelăciune, fals intelectual și uz de fals de către suspecții Liviu Denisov și Stroe Cristinel, în care au fost instituite măsuri asigurătorii, a fost soluționat prin clasare ca urmare a relațiilor apropiate dintre suspecți și magistrat procuror Ștefan Gigi-Valentin;

– dosarul penal nr. 111/206/P/2020 constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ca urmare a sesizării din oficiu a procurorului Niță Teodor pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, fiind soluționat prin trimiterea în judecată a lui Vrabie Valentin, primar al mun. Medgidia, condamnat în primă instanță la pedeapsa închisorii de 1 an și 7 luni cu executare și achitat în calea extraordinară de atac a contestației în anulare. Cu privire la condamnarea primarului în primă instanță, există indicii că i-a fost pretinsă suma de 200.000 euro pentru o soluție de condamnare cu suspendare și, întrucât acesta a refuzat să ofere această sumă, a fost condamnat la o pedeapsă cu executare, așa cum i s-a comunicat că se va întâmpla în cazul neoferirii acestei sume;

– dosarul penal nr. 335/P/2021, preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța ce are ca obiect executarea unor lucrări de construcție fără autorizație și fals în declarații săvârșite de către Gheorghe Radyon Ivan, vecin de hotar cu Ciobanu Sofia Cristina, actuala soție a magistratului procuror Niță Teodor. Constituirea acestui dosar a avut ca scop obținerea parcelei de17 teren aflată în proprietatea lui Gheorghe Radyon Ivan, magistratul procuror Niță Teodor procedând la atribuirea calităților procesuale de suspect și inculpat și ulterior dispunând trimiterea în judecată a lui Gheorghe Radyon Ivan, existând probe cu privire la nevinovăția acestuia. Ulterior, Judecătoria Constanța a pronunțat o soluție de achitare, soluție menținută de Curtea de Apel Constanța;

-dosarul penal nr. 1584/210/P/2023 (84/P/2023), preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, prin care procurorul Niță Teodor i-a determinat pe reprezentanții societății CONFORT URBAN SRL, CUI 1875349să încheie un contract de prestări servicii cu societatea UCG CONSTRUCȚII ECOLOGICE, CUI 38057306, societate deținută în proporție de 50% de către Monica Ștefan (fosta soție a lui Ștefan Gigi-Valentin). Astfel, la data de 13martie 2023, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a preluat acest dosar, fiind repartizat procurorului Niță Teodor. În cursul lunii mai 2023, societatea CONFORT URBAN SRL, CUI 1875349, ca urmare a presiunilor exercitate de către procurorul Niță Teodor, a încheiat contractul ce are ca obiect” achiziții pământ vegetal” și ”depozitare deșeuri”, evaluat la 1 milion de euro anual cu societatea indicată de către procurorul Niță Teodor, fapt care l-a determinat pe acesta să dispună o soluție de clasare în cauză în luna noiembrie2024;

– dosarul penal nr. 1230/210/P/2024, preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța ce are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni la regimul deșeurilor pretins a fi comise de către Dumitru Chiru, primar al com. Lumina, jud. Constanța, două persoane fizice și șase persoane juridice, în care au fost instituite măsuri asigurătorii. Ca urmare a demersurilor efectuate de către procuror Niță Teodor, în luna iunie 2024, Primăria com. Lumina a achiziționat servicii de depozitare deșeuri de la societatea UCG CONSTRUCȚII ECOLOGICE, CUI 38057306, motiv pentru care în luna octombrie 2024, procurorul Niță Teodor a dispus clasarea cauzei și ridicarea măsurilor asigurătorii;

– dosarul penal nr. 6792/210/P/2025 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, referitor la activitatea funcționarilor din cadrul Primăriilor și Polițiilor Locale Constanța, Năvodari, Eforie și Tuzla în legătură cu construcțiile edificate direct pe plaje utilizate pentru activități comerciale. Astfel, în luna octombrie 2025, folosind ca pretext acest dosar penal, procuror Niță Teodor a exercitat acțiuni de constrângere asupra lui Hagi Stelică, director al societății ABA DOBROGEA LITORAL Constanța, CUI 18279146, pentru ca societatea sa să nu prelungească valabilitatea contractelor de închiriere cu 76 operatori de plaje din zona Năvodari.

În luna noiembrie 2025, acțiunile de constrângere au continuat, fiind materializate prin chemarea lui Hagi Stelică în biroul procurorului Niță Teodor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fără a îndeplini actele de procedură corespunzătoare, chemarea având ca scop ca licitațiile din anul 2026 să nu mai fie câștigate de către persoanele deținătoare ale contractelor anterioare, ci de către persoane interpuse ale magistraților procurori Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor, pentru ca acestea să obțină controlul asupra mai multor18 sectoare de plajă. Printre persoanele interpuse care urmează să participe la licitație se află Neculai Robert Cristian, reprezentat la Holiday Dreaming Sands SRL, CUI 29842872 și Ciobanu Cristian, zis ”Piticu”.

În aceeași manieră, tot în contextul dosarului penal anterior menționat, Niță Teodor a exercitat presiuni asupra primarului orașului Năvodari, Florin Chelaru, în scopul prelungirii valabilității unor contracte încheiate între Primăria or. Năvodari și societățile deținute de Tararache George Alexandru, respectiv ROMTARA PEST SRL, CUI 44387945, Asociația Salvarea Acvatică Litoral, CUI 44231171 și START RECYLING 2ECO NOW SRL, CUI 49036825. Ca urmare a presiunilor exercitate de către procurorul Niță Teodor, Primăria Năvodari a încheiat în luna septembrie 2025 un contract cu START RECYLING2ECO NOW SRL, CUI 49036825 ce are ca obiect ”Serviciul de preluare, transport și depozitare în vederea reciclării deșeurilor vegetale provenite din parcuri, domeniul public.”

Cine sunt polițiștii și avocații implicați în dosar

Despre polițiștii care lucrează delegați la Parchetul Curții de Apel Constanța, Donciu Cătălin și Lascu Sorin, procurorul de caz a menționat că aceștia un stil de viață opulent și dețin mai multe proprietăți imobiliare, respectiv Donciu Cătălin deține o casă și 4 apartamente în Năvodari, jud. Constanța, iar Lascu Sorin deține prin intermediul tatălui său un imobil în Predeal, jud. Brașov și aurelații apropiate cu mai mulți oameni de afaceri din jud. Constanța. Mai mult, avocații Cristian Ion, Lisievici-Brezeanu Alexandru-Petru și Sorin Calaigii (n.a.-implicați în acest dosar) și-au efectuat stagiatura în profesie la cabinetul avocațial deținut de Niță Teodor în perioada în care acesta își desfășura activitatea în cadrul Baroului Constanța, dezvoltând relații apropiate, de încredere cu acesta din urmă. S-a mai menționat în referat că “datele deținute relevă faptul că procurorul Ștefan Gigi Valentin are influență asupra procurorului general Mergeane Mihaela Elena, pe care o determină să ia anumite decizii, inclusiv de preluare a unor cauze de la parchetele ierarhic inferioare”.

Disjungere și constituirea unui nou dosar pentru o mită primită de procurorul Gigi Ștefan. Cuantumul nu a fost încă stabilit cu exactitate!

Prin ordonanța nr. 85/76/P/2025 din data de 06 mai 2026 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secția de urmărire penală s-a dispus extinderea urmăririi penale ”in rem” cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, dar și disjungerea cauzei cu privire la fapta pentru care s-a dispus extinderea urmăririi penale menționată la punctul 1 din prezenta ordonanță și constituirea unui nou dosar penal înregistrat în evidența penală a Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație, cu privire la o faptă presupus comisă la data de 08aprilie 2026 de către procurorul Ștefan Gigi Valentin din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

“În motivarea ordonanței, s-a reținut că, la data de 08 aprilie 2026, în intervalul orar 08:58:01 – 09:46:26, procurorul Ștefan Gigi Valentin, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său situat în incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța (biroul nr.14), a primit în mod direct, pentru sine, o sumă de bani de la Popa George Dorel, sumă al cărei cuantum nu a putut fi stabilit până la acest moment procesual, lăsând să se creadă că are influență asupra procurorului Marin Andrei din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluționa într-un sens favorabil solicitantului dosarul penal pe care îl avea în lucru cu privire la acesta. De asemenea, în același context, după primirea sumei de bani, procurorul Ștefan Gigi Valentin a lăsat să se creadă că are influență asupra judecătorilor din cadrul Curții de Apel București/ Înaltei Curți de Casație și Justiție (…) Din conținutul procesului verbal din data de 07 mai 2026 întocmit de organele de urmărire penală a rezultat că dosarele identificate pe baza discuției dintre Ștefan Gigi Valentin și Popa George Dorel din data de 08 aprilie 2026,sunt următoarele:

– dosar penal nr. 1553/210/P/2023 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța ;- dosar nr. 345/36/2025 înregistrat la Curtea de Apel Constanța, Secția de contencios administrativ și fiscal având ca obiect anularea actului administrativ ordinul nr. 208/04.03.2025, reclamant Popa George Dorel și pârât Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ;

– dosar nr. 525/36/2025 înregistrat la Curtea de Apel Constanța, Secția de contencios administrativ și fiscal având ca obiect anularea actului administrativ Ordinul nr. 605/2025, reclamanți Dumitrache Cosmin Laurențiu și Popa George Dorel, pârât Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și20intervenient în numele altei persoane Autoritatea Navală Română. A fost pronunțată Hotărârea nr. 103/2026 din 30.04.2026 prin care a fost anulat Ordinul Ministrului nr. 2119/2005, cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare”.

“Să-i luăm buletinul de analize… adică să îl facă mai repede Medicina Legală..!”

Din documentul instanței reiese că în perioada decembrie 2025 – mai 2026, procurorul Ștefan Gigi, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța (biroul nr. 14), a primit direct, în mod repetat, pentru sine, sume de bani/foloase ori a acceptat promisiunea unor foloase/bunuri pentru a-și exercita influența asupra mai multor persoane, respectiv:

“La data de 12 decembrie 2025, în intervalul orar 09:22 – 10:04, Learciu Dumitru Daniel îi oferă procurorului Ștefan Gigi Valentin o pungă de cadou, ocazie cu care cei doi poartă o discuție verbală și nonverbală, gesticulând, posibil cu privire la o firmă și la un mesaj pe care Learciu Dumitru Daniel trebuia să îl transmită unei persoane. Ulterior, după plecarea lui Learciu Dumitru Daniel, procurorul Ștefan Gigi Valentin scoate din această punga de cadou mai multe sume de bani, pe care le introduce în borseta sa. (proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 10 februarie2026 de către organele de cercetare penale delegate)”.

Conform motivării instanței, în 27 februarie 2026, în intervalul orar 08:45 – 09:00,procurorul Ștefan Gigi Valentin i-a solicitat lui George Munteanu, ofițer de poliție la Serviciul Rutier Constanța, să întreprindă demersurile necesare pentru obținerea, ca act necesar unei cauze penale, cât mai repede, a unui buletin de analize de la Serviciul de Medicina Legală, pentru o cunoștință. Din conținutul procesului-verbal de redare a acestei discuții reies următoarele:

„Procuror Ștefan Gigi Valentin: Zi-mi și mie ceva, vreau să-l gândesc pe ăsta (îi înmânează două înscrisuri), o să văd, o să vorbesc cu Mihai, dar e plecat… asta e la voi în birou, asta, nu?

George Munteanu: E la municipiul Constanța… dar dosarul poate fi la noi sau la secție, cel mai probabil e la noi…Procuror Ștefan Gigi Valentin: Eu vreau decât să-i luăm buletinul de analize… adică să îl facă mai repede Medicina Legală, eventual sun eu dacă…să îl facă… sau mergem și îl luăm, sau dacă ți-l las ție, poate trimiți pe un băiat să roage…”.(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 30 martie 2026 de către organele de cercetare penale delegate);

Procurorul Gigi Ștefan: “Verific pe POPA TEODOR ăsta. Da? Mă duc şi văd ce are. Las că mă duc azi şi verific!

La data de 16 martie 2026, în intervalul orar 09:21 – 09:55, Learciu Dumitru Daniel i-a prezentat situația dosarului care îl privește pe Popa Teodor de la CERONAV (Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale), sens în care Ștefan Gigi Valentin a sunat o persoană de la care află că există un singur dosar pe numele lui Popa, însă procurorul îi spune că va mai verifica. Ulterior, la solicitarea lui Ștefan Gigi Valentin, Learciu Dumitru Daniel i-a transmis un mesaj lui George Munteanu (ofițer de poliție la Serviciul Rutier Constanța) cu următorul conținut:

„Bună dimineața! Poate să vină să ridice permisul? Dacă a venit de la Brașov”, cu referire la permisul lui Learciu Dumitru Daniel, care îi fusese ridicat când se afla la Balvanyos (jud. Covasna) pentru depășirea vitezei. Ștefan Gigi Valentin primește răspuns la mesajul referitor la permis: „Încă nu a ajuns de la Brașov”.

Din conținutul procesului-verbal de redare a acestei discuții reies următoarele:”….

D. LEARCIU: Nu există dosar pe POPA depus la tribunal. A zis c-a făcut plângere, este plângere chiar…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: N-am de unde să ştiu.

D. LEARCIU: Şi dacă… ăsta oricum.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Dar el are dosar?

D. LEARCIU: Cred că are, nu mai ştiu, o să-i zic lu’…22

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: /discuţie telefonică: – Alo! Neaţa! O să mă uit acum pe el, dar voiam să te mai întreb ceva… Cu CERONAV-ul mai e altceva sau decât astea două, decât ăsta de la mine şi ălade la tine? A! N-ai mai auzit de altul? Aha! Bine. Da, da. Am crezut că la voi se păstrează astea cu liniile de muncă şi cu… și fiecare are… Aoleu! Da, am înţeles, da. Bine. Hai! Vedem! Vorbim atunci! Bine. Hai, bine. Pa! Merci! Pa! -n.o./ Poliţistul a vorbit, nu ştie. – Eu n-am la…

D. LEARCIU: Deci, nu e. Deci, incredibil. Deci, este POPA, i-a făcut plângere penală lu’ acesta, TELICEANU îl are şi cred că nu l-a trecut cum trebuie…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Bun. Lasă că fac altele, bine cămi-ai zis. Pentru că el încă o dată… pe POPA pentru… să bage şi cineva, bagă cineva nişte plângeri şi cine… împotriva cui, putea să… la împotriva cui, puteasă treacă decât CERONAC şi atât, fără să treacă, ştii, sau cred că a trecut doar CERONAV şi atât. Fără să treacă, știi? Dar verific pe POPA TEODOR ăsta. Da? Mă duc şi văd ce are. Las că mă duc azi şi verific…….”….

D. LEARCIU: Aşa. Rugămintea este, puteţi să-i daţi un telefon lui GEORGE, a ajuns. ARTUR a făcut plângere împotriva procesului-verbal de la BRAŞOV, a apărut pe portalul de la CONSTANŢA plângerea mea, deci trebuie să mă duc să iau carnetul de la… O fi carnetul aici la GEORGE la CONSTANŢA? Că de aici e, nu? … Pe GEORGE puteţi să-l întrebaţi dacă e să verifice, vă dau numărul…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN (se adresează și către Violeta pentru cafea): Nu… ca să verifice.

D. LEARCIU: Păi, vă dau verdictul. Vă fac o poză acum?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Păi ce…

D. LEARCIU: Vi l-am dat. Intraţi pe media documente, dacă e chiar aşa… Şi să-i spuneţi: Bă… ca să nu mă duc degeaba… adresa… două săptămâni.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, da.

D. LEARCIU: Aşa. Daţi-i lui şi-i spuneţi: Domne, poate să vină… Că vreau să-mi iau carnetul şi să nu stau, adică să… Că după aia GEORGE intră în concediu şi e greu, acolo nu sunt locuri de parcare, măcar asta…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: /discuţie telefonică, scrie un mesaj sau trimite un mesaj vocal: Bună dimineaţa, semn de exclamare!… Poate să vină să ridice permisul? Semn de întrebare… Da, că a venit de la BRAŞOV…Gata! – n.o./

D. LEARCIU: Da. Mulţumesc frumos! Mă duc să-l iau, să-l ridic. Eu mi-am dat seama că e… Dar ştiţi cum a mers? Deci…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: A! Dar ai dreptul de a conduce?

D. LEARCIU: Păi nu mai am, a expirat aia, adeverinţa aia. Acum…apăream pe PORTAL, acum eu o iau logic.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: A! Da.…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Încă n-a ajuns la BRAŞOV. ”(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 12 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate). La data de 09 aprilie 2026, Learciu Dumitru Daniel îi solicită lui Ștefan Gigi Valentin să vorbească cu „George de la Circulație” (George Munteanu, ofițer de poliție la Serviciul Rutier Constanța) pentru a verifica dacă s-a primit la Constanța o adresă de la Brașov.

Din conținutul procesului-verbal de redare a acestei discuții reies următoarele aspecte relevante:”…

D. LEARCIU: Şi eu sunt aici. De-abia aştept să mănânc, nu mai pot în… pe măsură ce se apropie ăsta… mamă, nu mai pot deja! Dacă mă întreba… nu îmi era, dar acum, când mai aştept, nu mai… Ce mai era? Nu mai era nimic. A! Să-i spuneţi lui GEORGE de la Circulaţie că au trimis ăia de la… am primit pe adresă că au trimis ăla. Poate să… dar dacă am carnetul la ei, să nu mă duc degeaba. Procuror Ștefan Gigi Valentin: Da,

D. LEARCIU: Şi a rămas în pronunţare… deci, nu, nu, nu. Acum. ”(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 12 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate)

Gigi Ștefan: “Am ajuns la birou. Te aștept. Gata! “

O altă discuție surprinsă pe monitorizarea procurorului Gigi Ștefan este din data de 05 mai 2026, în intervalul orar 08:52 -09:16, când Learciu Dumitru îi reamintește procurorului despre problema permisului său de conducere, iar Ștefan Gigi Valentin îi promite că va vorbi cu George Munteanu. Din conținutul procesului-verbal de redare a acestei discuții reies următoarele aspecte relevante:”…..

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: M-a sunat GEORGE MUNTEANU.

DANIEL LEARCIU: Aşa, ce zice?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Acuma dimineaţă. Zicea: am revenit. Stai că trebuia să-i zic eu c-am venit.

DANIEL LEARCIU: Eu… la mine s-a amânat, deci în continuare sunt… am carnetul… adică s-a amânat pronunţarea pe 14 mai! Ceea ce e foarte bine.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Stai că-i zic acuma c-am ajuns la birou, să ştie, că i-am zis că nu sunt, că tocmai ieşeam.

DANIEL LEARCIU: Da, da. Păi dacă vine în 10 minute, stau.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Când vine.

DANIEL LEARCIU: Da.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Voia să vină atunci, dar i-am zis: băi, nu veni acum, că… Că plecam şi nu ştiam cât durează. Am ajuns la birou. Te aştept. Gata. ”

“Să-i spună de prietenul din CONSTANŢA, prietenul nostru comun! …Domnul ministru știe!”

Alte discuții au fost purtate între Ștefan Gigi Valentin și Learciu Dumitru Daniel despre dezvoltarea unui proiect cu eoliene.

“La data de 10 februarie 2026, în intervalul orar 10:15 – 10:26, Learciu Dumitru Daniel îi comunică lui Ștefan Gigi Valentin că i-a cerut lui Pocora Cornel Florin să îl ajute pe un anumit domn să intre în audiență la Suciu Mihaela, director general la Electrica Distribuție, problema fiind catalogată drept urgentă.

La finalul discuției, Learciu Dumitru Daniel revine cu rugămintea ca Ștefan Gigi Valentin să îl sune pe Ion Eugen pentru problema lui, cu privire la „decizia de joi”, Learciu Dumitru Daniel vizând obținerea unei funcții la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie. Din conținutul procesului-verbal de redare a acestei discuții reies următoarele aspecte relevante:

”…DANIEL LEARCIU: Am vorbit cu POCORA de dimineaţă!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aşa?

DANIEL LEARCIU: Zic: Domne, nu reuşesc să ajung la dumneavoastră! – Domne, că sunt așa – mâine e ziua mea! Că nu știu ce. În sfârşit, mi-a zis că nu poate astăzi! Zic: Două chestiuni sunt mai stringente! Zic: unu, vrea domnul respectiv să se ducă… persoana să se ducă în audienţă la doamna SUCIU MIHAELA, la directorul general Distribuţie Electrica. – Gata, am reţinut! Domne, nu că… domne, este urgent! Vrea să se ducă într-o audienţă! Înţelege omul ce îi spun! I-am zis şi data trecută când m-am întâlnit cu el: Gata! Haide! Domne, vă mai bat la cap cu asta! Asta e principală! Şi a doua: eu ce fac? Cu mine care e situaţia? Zice: Joi se ia decizia! Zic: A, şi sărbătorim? Sau… – Domne – zice – trebuie să-i mai spun lu’ domnul … Domnul ministru ştie, dar a zis că mai vrea să vorbească şi cu domnul preşedinte. Zic: Jur!… preşedinte…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Cine-i președinte?

DANIEL LEARCIU: IULIAN!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aha!

DANIEL LEARCIU: Şi acuma: l-am sunat pe GENY! Zic: Domne, ok, neauzim… Foarte aplicat! L-am sunat pe GENY: – Să trăiţi! – îmi spune. – Să trăiţi şi dumneavoastră! – zic eu. – Unde sunteţi?- La BUCUREŞTI! – Perfect! Unde, la BUCUREŞTI ?

– Cu primarii, că fac ăştia grevă! Dar vă sun – zice – după ce ies din şedinţă! Zic: E foarte bine! Dar nu uitaţi să mă sunaţi, dacă nu – vă sun!- Ok. Lui GENY pot să îi spun aşa… Dar cum facem? Măcar să facem un plan! … POCORA să-l mai sune o dată FLORIN să-i spună: Băi, am înţeles că joi se ia decizia vizavi de… mine! Să-i spună de prietenul din CONSTANŢA, prietenul nostru comun!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Ştie! Nu mai e cazul – ştie, i-azis! Deci, nu-l mai…

DANIEL LEARCIU: Eu zic totuşi să-i mai dau un telefon!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Ştie! I-a zis! Mergi pe mâna lui, mergem pe el, e băiat serios, de încredere – nu ştiu ce. Deci, i-a zis! Ce să mai………

DANIEL LEARCIU: Deci, cu GENY – îi mai daţi dumneavoastră un telefon?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, da.DANIEL LEARCIU: Lui GENY: Domne, te rog, vezi că o să te sune DANIEL, că joi se ia decizia vizavi de el!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, îl sunt pe GENY, da.”(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 12 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate);

Procurorul Gigi Ștefan către Learciu: “Dar ce răutate de femeie… te sună şi tu îţi bagi…!…E bătută în cap!

În alte discuții, Learciu Dumitru Daniel îi prezintă procurorului o situație nefavorabilă. Din conținutul procesului-verbal de redare a acestei discuții reiesurmătoarele aspecte relevante:”….

DANIEL LEARCIU: Ce să fac? Am fost… La COVASNA am fost.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Şi ai rezolvat sau nu?

DANIEL LEARCIU: Nu, vă spun. … Mi-au luat şi carnetul iarăşi. Deci eu… Nici nu mai ştiu. 101 kilometri am… Am vrut să îi…. Am vorbit cu ANTON și cu IONEL SPĂTARU: Băi, faceţi, băi, ceva cu ăla.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Şi unde?

DANIEL LEARCIU: La PREDEAL. Nu ştiu. TIMIŞU DE SUS, undeva pe… cu 101. Am mers cu BMW-ul.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Ai scos-o?

DANIEL LEARCIU: Nu. Tot nu era bună. Aia, aplicaţia în continuare dăcu eroare, dar o schimbă un modul. Merge maşina, n-are nimic. Deci ajung acolo. Deci vă daţi seama, o mie de kilometri am făcut. Ieri. Cu cauciucuri de vară. Bine că n-a observat poliţistul ăla, erau nişte… efectiv. Deci gândiţi-vă, nici nu mi-am dat seama. Am apăsat… 101. Foarte bucuros, e un puşti. Domne,cu 101 trebuie să-l iau. Nu mai zic ce era în mintea mea, că n-aveam cauciucurile. M-a tras şi puţin pe zăpadă. Nu era zăpadă pe drum. GEORGE în dreapta. Mamă, GEORGE era… Deja nu mă lăsa să plec de pe loc. Pojghiţa era cât… uite, cât asta. Mamă, aveam… Deci am crezut că-mi ia şi ce-mi mai lua, talonul. Am plecat de plecat. Ajung la COVASNA. Băiatul mă aştepta acolo, băiatul ăsta. Bine, o sun pe doamna aia. Doamnă, uite, aşa, suntem aici. Vorbisem de mai devreme. Perfect. La ora 13:00. Eu i-am zis că la 13:00. Ea avenit la 13:35, că a venit la şedinţă. Ea ok. Acolo şi ningea, nu mai ştiam cum…Zic: Băi, stai să vezi acum… Bang aici! Ajung acolo. Vine ea. I-am spus: Doamnă, vin din partea domnului preşedinte, ştiţi foarte bine. –

Da, da. – Eu nu mă pricep prea bine, dar domnul vrea să vă pună câteva întrebări. Şi el spune: Domne, uite avem… Vrem să aplicăm pentru o axă, să facem… Ce spunea el acolo. Proiectul ăsta, ăsta, ăsta. Dar mi-ar trebui să ştiu unde să mă injectez,s au nu ştiu cum a zis, unde să facă injecţia, ce vorbeau ei tehnic. Şi aia: Dumneata îmi ceri mie nişte ilegalităţi. Păi, cum adică să-ţi spun eu ţie undesă… unde e loc liber? Şi eu am zis: Staţi, doamnă… N-are nimeni nicio intenţie, nici prin cap nu i-a trecut băiatului, prietenului meu. Domnul a venit aici căvrea să facă totul corect, legal…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: E bătută în cap.

DANIEL LEARCIU: Corect, legal şi procedural. Cum adică ilegalitate? -Păi, da, dar dacă nu ştii, nu te pricepi, dar el ştie ce vrea. – Păi, ce vrea? – Elvrea să ştie… Adică nu ştiam că asta… şi nici nu cred că e ilegalitate.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nici eu nu cred.

DANIEL LEARCIU: Acum sincer.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, dar e proastă…….

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Deci, dacă… a zis că întreabă acum, dacă zice, te anunţ pentru mâine dimineaţă, dacă zice că da, şi când plecăm de acolo, vedem şi ce face FLORIN.

DANIEL LEARCIU: Gata! Dar mergem la FLORIN, neapărat să mergem, pentru că… Dar cum facem cu ăsta, cu… Aştept să… o dată cu GEORGESCU, cu ăsta, cu NICULESCU. … preşedintele ANRE, nu are… să-i ceară o hârtie, o adresă… găseşte-i, unde? Unde îl racordăm? Am ajuns să ne împotmolim în chestia asta? … Unde să mă duc? Am plătit la GALAŢI, deci, în judeţul GALAŢI avem loc, dar ea trebuie să-i spună… dar judeţul GALAŢI are mai multe staţii.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da.

DANIEL LEARCIU: Şi ea trebuie să fie aici. Aici nu poţi să cumpăr zeci de terenuri.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Păi, dar ce răutate de femeie…te sună şi tu îţi bagi…

DANIEL LEARCIU: Dar nu că…nici măcar nu ne-a retezat… Bine că eram acolo. … ilegalităţi! – Doamnă, poate că nu aţi înţeles ce a vrut să întrebe. Dar omul vrea tot timpul să facă… de aia suntem aici, să facă corect,procedural, legal. Tot repetam acelaşi lucru. Eu nu mă pricep, habar nu am cevă întreabă el.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: …ştii?

DANIEL LEARCIU: Dar nu cred. Dar bine şi ce a întrebat băiatul? – N-a întrebat nimic! Adică zici nimic, nimic! Doamne fereşte, nu i-a zis nimic de cevasau… să-mi fac proiectul, atâta vreau! Sincer! Ce e aia? Zici că e la NASA, că… – Nu poate să-i spună, că nu poate să spună. – Păi, de ce nu poate? Ea are acces, cică într-o secundă, intră în calculator şi vede. Nu a vrut! Deci, nu avrut!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: N-a vrut!

DANIEL LEARCIU: … să nu-i fi stricat şi relaţia cu ăsta. Adică măcar să-l salvăm pe băiat, să găsim o variantă cu ăla, să se ducă la Consiliul Judeţean, acolo tot el şi să-i spună, să ajungă la preşedinte, să-i spună: Domne, uite, să rămâneţi în continuare, te apreciez, te… ”(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audio video întocmit la data de 12 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate).

Lanțul slăbiciunilor la președinții de Consilii județene Constanța și Tulcea

Din motivarea instanței mai reiese că la data de 04 martie 2026, în intervalul orar 08:49 -09:14, Learciu Dumitru îi solicită lui Ștefan Gigi Valentin o nouă intervenție la Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța, pentru ca acesta să vorbească cu președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, în legătură cu proiectul cu eoliene, despre care discutaseră și cu George Niculescu (președintele ANRE), care le-ar fi promis că îi ajută. Ștefan Gigi Valentin îl îndeamnă să vorbească cu „Geni” (posibil Ion Eugen, primarul comunei Jurilovca). Learciu Dumitru Daniel îi cere procurorului să stabilească o întâlnire cu Florin Mitroi, urmând să se vadă în trei, „mâine sau poimâine dimineață”.

Din conținutul procesului-verbal de redare a acestei discuții reies următoarele aspecte relevante:”….

DANIEL LEARCIU: Aşa. Deci, cu GENY Îi spuneţi dvs. că îl sun eu ca să aibă mai mare greutate când îl sun?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, îl sun acum. Acum îl sun.

DANIEL LEARCIU: La preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi trebuiesă ajung. Şi cu FLORIN când dăm aia pentru…? Deci… cu FLORIN şi…primărie.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Păi, când să mergem? Mâine dimineaţă?

DANIEL LEARCIU: Mâine dimineaţă.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Mâine dimineaţă, da?28

DANIEL LEARCIU: Da. Dar mâine sunt cu maşina la service la 08:45.Ah, bun! Dar nu se poate după ce las maşina, la 09:00 şi ceva?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Eu sun.

DANIEL LEARCIU: Vin eu de dimineaţă.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Vineri dimineaţă.

DANIEL LEARCIU: Nu! Vin de dimineaţă şi plec după aia.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Sau dacă nu, vineri dimineaţă.

DANIEL LEARCIU: Vineri dimineaţă.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da. Că el vrea la 08:00, la07:45. Sau dacă nu…

DANIEL LEARCIU: Cum vreţi. Dar el nu mai munceşte deloc după aia?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: După aia se aglomerează, se aglomerează şi nu e…

DANIEL LEARCIU: Stabiliţi întâlnirea ori pentru mâine, ori aşa, pentru ca… e pentru binele…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da.

DANIEL LEARCIU: E… toţi primarii tăi, mă duc eu… fiecare poate să acceseze până în jumătate de milion de euro.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Gata.

DANIEL LEARCIU: Cu… Să aveţi…!, GENY, da?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da!

DANIEL LEARCIU: Şi acolo se duce mâine dimineaţă la 07:45.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: La 07:45.”(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 12 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate).

Learciu: (…) Am vorbit azi cu HORIA TEODORESCU, mi-a zis: Te duci azi, acum pleci şi te întâlnești cu ăla sau rămâne pe vineri?

Conform motivării instanței, la data de 09 martie 2026, în intervalul orar 12:24-13:06, Learciu Dumitru Daniel i-a comunicat lui Ștefan Gigi Valentin că a vorbit cu „Geny” (posibil Ion Eugen, primarul comunei Jurilovca), care i-a comunicat că a discutat cu Horia Teodorescu (identificat ca fiind președintele Consiliul Județean Tulcea) și care i-a facilitat o întâlnire, pentru vineri, la Galați, cu Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați. Din conținutul procesului-verbal de redare a acestei discuții reies următoarele aspecte relevante:”….

DANIEL LEARCIU: Mai bine pentru mine. Aşa, asta o dată. Cu GELU. Am stabilit… am vorbit azi cu HORIA TEODORESCU, mi-a zis: Te duci azi, acum pleci şi te întâlnești cu ăla sau rămâne pe vineri?

– Bine, nu potsă plec acum la GALAŢI fără să îmi… şi a rămas pentru vineri dimineaţă să mă duc la GALAŢI să vorbesc. Unu, pentru diverse primării şi doi, să ne dea, să îl cheme pe ăla de la el de acolo, cu băiatul ăsta o să vorbim cu el, să îl cheme şi să-i spună sau să-i spună: Bă, ajută-l pe ăsta! Să ne spună ce să indicăm.

M-am întâlnit iarăşi cu GEORGE NICULESCU, iar am reiterat toată chestiunea, a zis: Bă, aştept să îmi trimiteţi hârtie. Ăsta nu poate să trimită cererea de aviz de principiu până nu are informaţiile cât de cât… asta. HORIA când mi-a zis că… a aflat că mă duc la GALAŢI, mi-a zis, m-a sunat din nou şi mi-a zis: Vezi când ajungi acolo, îţi trimit un număr de telefon al unui domn ROBERT, nu ştiu, prenume cred, te duci şi pe la el că vrea să te întrebe ceva.

– Da, domn preşedinte, cu mare drag, mă duc oricând. Deci am întâlnire şi pentru HORIA să mă duc acolo. Cu ăsta, cu SILVIU POCORA – nu a răspuns la telefon. Iarăşi nu… aţi văzut că v-am trimis articolul ăla atunci… e OK, adică având în vederece scria. Aţi citit articolul?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu. ”(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit ladata de 12 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate).

Cât de “impecabil” a fost președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea

Printre stenogramele din dosar se regăsește și cea din16 martie 2026, în intervalul orar 09:21 – 09:55. Learciu Dumitru Daniel îi comunică lui Ștefan Gigi Valentin că s-a întâlnit cu Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, care a fost „impecabil” și care a sunat „peste tot” pentru a-i rezolva problema cu eolienele. Din conținutul procesului verbal de redare au rezultat următoarele aspecte relevante:”….

D. LEARCIU: Ce voiam să vă zic! Deja au încurcat declaraţiile, de fapt un briefing senzaţional. Când l-am văzut prima oară acolo… şi băiatul de la Consiliul Judeţean. Era preşedintele cu cineva în birou. Iese el. – A, zic, bună dimineaţa, domn preşedinte. – Da, salut, salut. – Bă, dar despre ce-i vorba? Spuneţi-mi… Eu… zic, nu pot să vă spun aici pe hol. Vin. Aştept eu aşa, ies ăia dinăuntru, când intru…- Păi, da, da. – Domne, sunt… informare. – A! Păi spune, domne aşa. Eu am crezut c-ai venit cu un microbuz să facem… – Ce microbuz, domne? Ăla o confunda. Ştiţi cum a fost? Impecabil, băiatul.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: I-ai zis că aşa…

D. LEARCIU: Uite, băi… vrem să faceţi cu primăria, e totul…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: I-ai zis că vă ajutăm. I-ai zis care e…

D. LEARCIU: Sigur, cu asta prima oară. Cinci sute de mii de euro fiecare primărie poate să acceseze, cu titlu gratuit, fără cofinanţare, fără nimic.Perfect. Şi-a notat tot. – Băi, zic, domne, băiatul ăsta… domnul de aici de lângă mine, domne, facem acum, este asociat cu nişte americani, cu un consorţiuamerican – şi vrea să construiască un parc fotovoltaic aici mare cu stocare de baterii, proiectul e foarte mare, zic, 20 de milioane de euro.

– Şi domne, nu poate să facă în blanc, ar vrea dacă se poate să aibă o informaţie de la…corect, legal… nu-i nici cea mai mică problemă. Dar cu directorul de la ENEL ,ăla-i destul de reticent, că nu ştiu ce. De la ELECTRICA, scuze…

– Salut! Vezică vine un prieten de la mine. – Da… – În două minute e la tine. Pac! După aia zic: Ăsta al nostru… printre toate proiectele pe care le-a făcut băiatul, avea şiunu şi i-au dat ăştia de la Muzeul de Istorie din… şi Direcţia Judeţeană de Cultură din GALAŢI s-o facă, să sape vreo cinci hectare. Că i-auzi!… Şi eu să zic: Bă, mă costă… deci, n-are nicio logică…

– Domne, zice, …Direcţia Judeţeană îl sun acum, dar… la muzeu după aia e ok. Îl sună de la Direcţie. Şi la muzeu vezi când e, vii la mine.

– Salut! Eu am plecat. Să trăiţi, domn preşedinte! Totul perfect! Băiatul s-a dus după aia la ELECTRICA să… Ăla se ştia cu ăsta, dar se speriase de la treaba cu… după aia cu COVASNA, cu TUŞNAD… A rezolvat-o instant.

– Când vrei, îţi dau toate… Asta… şi el a zis acum, nu mai am nevoie de nimic, nici de acord de principiu, nici de nimic. Adică, ştiu exact unde le pun ca să facă proiectele…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Perfect.”(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 12 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate)

Discuția procurorului Gigi Ștefan cu bijutierul despre dosarul nepotului lui

Din motivarea instanței se regăsește discuția din data de 31 martie 2026, dintre bijutierul Erol Anefi și procurorul Ștefan Gigi privind problema pe care o are nepotul său, cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier, acesta primind, cel mai probabil, o pedeapsă cu executare. Procurorul Ștefan Gigi Valentin îi promite că va vorbi cu procurorul de ședință care va susține dosarul în instanță, însă îi solicită să îl anunțe cu 2-3 zile înainte de termenul stabilit. Din procesul verbal de redare a discuției reies următoarele aspecte relevante:

”…EROL: Mamă, staţi să vă zic ce mi-a zis ăsta! Mi-a zis să facă…, că prima oară i-a dat un an şi un an, deci, pierde chestia aia. Nevasta lui MUNTEANU, avocata, i-a dat un an, şi după aia stă încă un an, şi după aia are dreptul să dea examen, ca să înţelegeţi. Adică i-a dat cel mai nasol posibil. Mise pare că i-a dat şi cu executare.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Cui?

EROL: Lui nepotul ăla al meu.PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aşa!

EROL: Nu ştiţi că trebuia să-l aduc aici şi…PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da.

EROL: … şi imediat să înceapă la dumneavoastră, şi n-a venit ea, că a fost căpoasă, vorba dumneavoastră, a avut bani. Aşa i-aţi zis şi dumneavoastră. Că mi-a zis mie că-l rezolvă ea de tot! Şi am zis: Măi, e greu de tot! N-o să-ţi dea nimic! Că are bărbat-său o cazuistică şi ăla a rezolvat. Cine ştie pila cui a fost ăla, cine a intervenit la judecător. Şi i-am zis: Hai, mă, dă-l în p… mă-sii! Dar ea nu înţelege chestiile astea, că a fost o pilă foarte mare şi l-a lăsat în pace. Înţelegeţi? Ea zice că a avut o cazuistică câştigată de bărbat-său în nu ştiu ce judeţ, şi că cică aia s-a judecat peste tot, ca să nu mai facă procesul verbal nu ştiu cum şi nu ştiu cum. În fine! Şi acum el mi-a trimis… Ia să vedem ce mi-a trimis! Aşa! Ia să vedem! Avocat TUŞNEA… Uite! Există posibilitatea prin raportare la practică, cât şi la circumstanţe reale, în… săvârşirii infracţiunii, să se aplice o pedeapsă către minimul special prevăzut de lege, iar ca modalitate de executare se dispune renunţarea la aplicarea pedepsei.

În situaţia în care ar rămâne o suspendare, pedeapsa să fie îndreptată spre minimul prevăzut de lege, minimul prevăzut de lege şi la muncă nerenumerată în folosul comunităţii şi fără pedeapsă complementară. … i-a dat şi pedeapsă complementară. Ia, ce mi-a zis! Că cică şi procurorul a fost foarte dur, care a fost de la dumneavoastră şi dacă tura următoare când are asta, să vorbim cu procurorul, să vorbim cu procurorul şi cu judecătorul… I-am zis: bă, cu judecătorul nu vorbeşte nimeni, termină cu prostii din astea, nu poate domnul GIGI să vorbească cu judecătorul, dar, zice: cu procurorul ăla, să nu fie dur. Că cică a fost foarte dur procurorul. Şi zice că procurorul…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Când are termen?

EROL: Păi acum de-abia l-au depus pentru asta…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: … apel.

EROL: Da, pentru apel… şi o să vină termenul. Citiți dumneavoastră că nu…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu, am văzut, am văzut!…..

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Am înţeles. … nu daţi. Când? Când are termen, ştim atunci, că… de atunci şi până atunci…

EROL: Normal!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: … o mai dura încă vreo două luni.

EROL: Da.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Atunci, când o fi, cu două, treizile înainte, văd cine intră…

EROL: Că zice: Da, că poate măcar atât, să nu ne atace ăla! Că zice…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da……

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Să-mi zică atunci, înainte!

EROL: .. meseria ta.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da.EROL: Asta, gata!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Gata, îmi zici atunci, înainte…

EROL: Îhî!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Să-mi spună ea adică. Aşa facem atunci!

EROL: OK! ”(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 06 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate).

Cum se merge cu iedul la procuror. Magistratul Gigi Ștefan a plusat cu încă unul și un miel pentru mama sa

Ancheta a devolatat o altă înregistrare dintre procurorul Gigi Ștefan și Mihai Cartali. La data de 02 aprilie 2026, în intervalul orar 10:27 – 10:46, Cartali îi promite procurorului că îi va aduce un ied și organe pentru drob. Ștefan Gigi Valentin solicită încă un ied sau un miel pentru mama sa, iar în schimbul acestora „Mihai” îi cere procurorului să îl ajute într-un dosar în care este cercetat un prieten al său, milionar în euro, dezvoltator imobiliar originar din Chiajna, implicat într-un dosar împreună cu fostul comandant de la Kogălniceanu.

“Mihai îi prezintă datele dosarului pe telefon, iar Ștefan Gigi Valentin își notează informațiile pe o hârtie, iese din birou și, revenind, îi transmite că persoana respectivă are calitatea de suspect în cauză și îl sfătuiește să depună toate autorizațiile la dosar”.

La data de 02 aprilie 2026, în intervalul orar 10:27 – 10:46, Cartali Mihale îi expune procurorului Ștefan Gigi Valentin o problemă pe care o are cu autorizațiile de construire a unui bloc și că ”se judecă cu prefectura”, menționând că majoritatea care are procese deschise împotriva prefecturii pierde, prilej cu care Ștefan Gigi Valentin îi promite că, a doua zi, la ora 09, seva întâlni cu prefectul și îl va întreba despre această problemă, dar la modul generic, în sensul ”cam cum vede el”, după care gesticulează și vorbesc în șoaptă, stabilind ca ”Doina” (identificată ca fiind avocata care îl reprezintă pe Cartali Mihale în dosarul cu autorizațiile) să se prezinte la Ștefan Gigi Valentin. Din conținutul procesului verbal rezultă următoarele aspecte relevante:”….

.PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Un ied putem să tăiem?

DOMN: Pentru tine? Sau vreo…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Pentru mine!

DOMN: Păi cum să nu găsim?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Am vorbit cu soacră-mea şi am zis că mai bine să facă un ied.

DOMN: Păi, unde, că eu m-am gândit la ied, dar de câte ori ţi-am zis de ied, ai zis că mămica numai să nu audă!……

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Dar stai să te mai întreb ceva! Ca idee – de unde pot să cumpăr, că nu cred că, aşa… că vrea organele, vrea să facă drob.

DOMN: Aşa?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Unde găsesc eu organe de miel de cumpărat?

DOMN: Tot de la mine!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da?

DOMN: Mă, GIGI, ce dracu’, ne cunoaştem de 25 de ani!…..

DOMN: Ce dracu’? Nu trebuie să vă faceţi probleme. – Gata, mulţumesc!… Atât! Lasă că e bine, nu contează! Dumnezeu dă mai mult! Unu, am rezolvat unu, da? Doi: problema noastră cred că s-a rezolvat! Să-ţi arăt! Şi a treia: o problemă care o să te rog…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aia cu judecata, nu?

DOMN: A?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aia cu judecata!

DOMN: Care judecată?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Sau care problemă s-a rezolvat? Cu ce?

DOMN: Cu blocul! A noastră, pe canal acolo.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: A, pe canal! Am crezut că aia cu COSTIN.

DOMN: Nu, păi unde?… La vară e aia!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Termenul?

DOMN: GIGI, nu ştiu ce să zic!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Mai vorbim aia. Dar când ajunge – auzi – când ajunge înainte de termen, vorbim atunci……

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Certificat de atestare…

DOMN: Acuma nu mai am un etaj şi 4 tehnic, l-am făcut şi 7 tehnic – ştii? Două spaţii tehnice şi cu 5 care le aveam, 6 – 7, ştii? Şi când apare PUZ-ulpeste juma’ de an se transformă în apartament, cum le aveam până…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: P plus 5… plus 6 etaj tehnic.

DOMN: 7 – etaj tehnic.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: 6?

DOMN: Şi mai jos! Citeşte mai jos! Întoarce telefonul invers!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Expertiza…DOMN: Aşa! Şi jos zice: se transformă în…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: … privind respectarea cerinţelor fundamentale… încadrarea… urbanistice… Da! Da, gata! 6, 7 – etaj tehnic.

DOMN: Mâine îi aduc şi hârtia de la expertiza tehnică de urbanism.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Cum ai făcut? Cu l-ai… cum ţi-a dat?……

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Şi cum ţi-a dat şi 7 – tehnic?

DOMN: Păi, cum a dat şi la alţii 3 etaje, când a fost zarva aia în 2022,2023, cu VDT-ul, cu OPERA…. şi alţii care nu îi ştiu. Nu îi ştiu – nici nu mă interesează, nici nu vreau să-i ştiu. Când ştii prea multe, nu e bine. Nu-i corect?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, da, foarte bine.

DOMN: Şi… asta… Dar ce voiam să-ţi zic: să zicem, prin absurd, dacă o să fie ceva – să ne fie teamă de ăştia de aici?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu!…..35

DOMN: Am înţeles! Şi acuma mi-am adus aminte: eu sunt în judecată cu ăştia, cu Prefectura – văd că majoritatea pierd. Eu am dosarul ăla, mă reprezintă pe mine DOINA.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Cu ce?

DOMN: Cu blocul, nu ştii, cu alea 300 şi ceva de autorizaţii, care le-adat… ISC-ul le-a dat la prefect, când era ăla, COŞA şi acuma se continuă prin tribunale, prin judecătorii. Alţii pierd, alţii câştigă. Să-i spun lu’ DOINA să… că o să mai dureze – eu zic că juma’ de an, un an tot o să mai dureze, că acuma eu cred că sunt la prima înfăţişare, după aceea vine Curtea de Apel, că majoritatea… Că m-a sunat ieri unul şi mi-a zis: Mă, nea MIHAI, eu am pierdut! – Păi, şi nu ai drept la contestaţie? – Păi, am drept la contestaţie!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu, dar ştii ce?

DOMN: Ce?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Tu pierzi, dar pierzi pe autorizaţia veche, dar acuma o să-ţi elibereze alta nouă!DOMN: Păi, oricum nu poate să demoleze ei 300 şi ceva de…….

DOMN: Păi, desfiinţează şi NĂVODARIUL, şi CONSTANŢA, şi VALU ‘LUI TRAIAN, şi EFORIE şi SUD – îi demolează pe toţi?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Păi, nu demolează pe nimeni!

DOMN: Cum?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu demolează nimeni pe nimeni!

DOMN: Păi, şi atunci de ce se mai judecă?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu ştiu! Finalitatea nu există! Mâine mă întâlnesc cu prefectul la 9.

DOMN: Da.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Am vorbit de atâtea ori cu el -hai că îl întreb şi de asta, să vedem cum vede…

DOMN: Dar eu oricum trebuie să vorbesc cu DOINA, să ştie despre ce este vorba.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da.

DOMN: Să vină ea, nu vin eu, că eu nu ştiu să mă pronunţ.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Să vină ea, da!

DOMN: Da. Deci, cu iedul am rezolvat-o, cu măruntaiele o să rezolvăm, aşa. Altceva? A, iaurturi, din astea, bulet de caşcaval – vrei să îţi pregătesc ceva?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Să mai iau? Auzi, ia stai să mă uit eu, că o să mă duc şi la mama la ţară.

DOMN: Păi, na – mai vrei şi un miel?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Stai să vedem ce vrea! Mi-a dat mesaj! Nu ştiu dacă vrea jumate sau unu!

DOMN: Îi dăm jumate, dacă vrea.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu ştiu. Stai, tocmai de aia, vreau să întreb……

DOMN: Da. Şi acuma o să te rog frumos, dar trebuie să mă ajuţi, că ăsta e un milionar, prieten de-al meu care e din NĂVODARI, dar el e din CHIAJNA – cu problema cu fostul comandant de la KOGĂLNICEANU. Ăla, cum îl chema? Care a ieşit la pensie. Am vorbit noi odată – că ce caută poliţia economică pe urbanism, când era cu nebuneala aia atunci…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: CARP, cine?

DOMN: CARP!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aşa!

DOMN: Ştii că vorbeam de unul?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Mi-aduc aminte, dar nu mai ştiu.

DOMN: E, şi el acum… are dosar penal. Cheamă şi pe muncitor, dar pe ce… El nu ştie şi i-a zis lu’ ăsta, lu’ subofiţerul sau ofiţerul care l-a chemat -luni sau marţi să se ducă la el. Uite-l aici – dosarul! Asta a primit-o un muncitor din ăsta care pune gresie şi faianţă şi polistiren săptămâna trecută – ca martor. Şi ăla e numărul de dosar.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Stai să-mi notez…

DOMN: Neapărat… adică cred că trebuie vorbit direct cu…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Stai că mă duc să verific! …….

.PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu-mi dau seama, zice că ar fi executat lucrări fără autorizaţie de construcţie.

DOMN: E, vrăjeală! A făcut acolo o terasă de trei sferturi… un sfert debiroul ăsta. El a avut o problemă…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: AVANGARDE?

DOMN: AVANGARDE, da. E milionar ăsta – are zeci de milioane de euroare. Are o mie de blocuri… apartamente la CHIAJNA. Băiat tânăr – cred că 48, 49 de ani. E prietenul nostru, nu – şi al meu, şi al tău şi al lui COSTIN.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu, mă gândeam acuma cum săo rezolvăm. Mă gândeam cum să… Da. O să văd!

DOMN: Nu. Are autorizaţie – îţi spun eu – sigur are autorizaţie. Dar avenit ăla atunci, CARP – nu ştiu dacă îţi aduci aminte…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu mai ţin minte!

DOMN: Chiar ai zis în birou acolo, zice: Ce caută economicul la…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Sesizarea o face inspectoratul ăsta din construcţii?….

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da. Adică nu e decât… la început, când se face o sesizare, nu ai nicio calitate. Dar când lucrurile iau amploare, te fac suspect şi după aia inculpat.

De aia mi se pare cam ciudat aşa. Adică, de ce l-a făcut dacă totul… Să se ducă să depună toate autorizaţiile.

DOMN: Păi, cred că le are. El, acuma, luni sau marţi vine aici, la noi.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Bine.

DOMN: Şi ăsta trebuie să depună după aceea la MIHAI, aici, nu? Sau…”(proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 07 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate).

Toate discuțiile transcrise și în motivarea instanței, redate în probatoriul anchetatorilor de la PICCJ surprind prin lejeritatea cu care magistrați discutau cu diverse personaje care vroiau să își rezolve diverse situații judiciare.

