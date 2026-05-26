Motivație pentru arestarea procurorilor Niță și Ștefan: “Ar putea fi conectați în mod nefiresc pentru un magistrat la mediul politic și de afaceri local!”

Gândul continuă, azi, să publice din motivarea deciziei de arestare a magistraților Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța cele mai importante fragmente, cu precizarea că mâine se vor judeca, la Înalta Curte de Casație și Justiție, contestațiile acestora la măsura preventivă. Completul care a decis arestarea celor doi a subliniat în document, cu referire la inculpatul Niță Teodor, că din probele administrate în cursul urmăririi penale “rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a exercitat presiuni asupra martorului Cristian Rotaru, șeful Serviciului de Prevenire din cadrul ISUJ Constanța pentru a nu fi dispusă măsura închiderii societății administrate de un apropiat al inculpatului, Stelian Alexe”. Colonelul Cristian Rotaru este denunțător în acest caz. Interesant este faptul că punerea sub acuzare a lui Niță s-a făcut a doua zi după perchezițiile care au avut loc în data de 14 mai 2026 și după denunțul lui Rotaru înregistrat în data de 12 mai. Maximă celeritate.

Conform datelor din dosar, în data de 13 ianuarie 2026, în baza Planului și tematicii cu privire la controale privind prevenirea situațiilor de urgență, inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean Constanța au efectuat un control la SC Alexe S Construct Armat SRL, societate prin intermediul căreia se desfășoară activitatea comercială a Samos Greek Taverna și Royal Ballroom, echipa de control fiind formată din inspectorii Ancuța Mihăilă și Mariana Guruianu.

„Afacerea” Samos Greek Taverna

“Martorul Rotaru Cristian, șeful Serviciului de prevenire din cadrul ISUJ Constanța, a arătat că își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea – Inspecția de prevenire din anul 2018, iar de la data de 01.01.2025 este șef al Serviciului prin împuternicire/desemnare, serviciul având ca atribuții prevenirea situațiilor de urgență prin efectuarea de controale tematice de fond sau inopinate.

A precizat că și în anul 2023, s-a mai efectuat un control la restaurantul și salonul Samos Greek Taverna din municipiul Constanța, strada IC Brătianu, de Manea Antoaneta și Guruianu Mariana, care au efectuat prima vizită în teren la acea locație.

Ulterior, controlul a fost încheiat doar de lt. col. Manea Antoaneta și șeful serviciului de la acea dată, Georgescu Mihai. Între prima vizită efectuată și data finalizării controlului, Georgescu Mihai a fost vizitat în biroul său de către procurorul Niță, martorul văzând personal acest lucru. Controlul a fost finalizat, aplicându-se sancțiunea corespunzătoare funcționării fără autorizație de securitate la incendiu, neconstatându-se criterii la acea dată pentru oprirea funcționării societății, conform documentului de control.

Însă, în fișa operatorului economic era consemnat faptul că obiectivul funcționa fără autorizație de funcționare emisă de primărie și că se va întocmi o adresă către Primăria Constanța în vederea solicitării autorizațiilor de construire emise pentru locație.

Cu ocazia întocmirii planului pentru efectuarea controalelor pentru luna ianuarie a anului 2026, slc. Guruianu Mariana a propus efectuarea unui control la salonul de evenimente Samos Greek Taverna întrucât i s-a părut suspect că nu a mai fost chemată la încheierea controlului din anul 2023. (…)

„Doar știi cine este în județ”

La data de 15 ianuarie 2026 martorul a arătat că a fost chemat de inspectorul șef col. Amarandei Mihail Cristian în biroul său iar acolo se afla și comisarul șef Dică Alexandru de la Poliția Transporturi Constanța.

De asemenea se afla și procurorul Niță Teodor care l-a abordat direct, spunându-i că este prieten cu Alexe Stelian și că îi este dator acestuia, explicându-i în același timp că are cunoștință despre faptul că funcționarii din serviciul pe care îl conduce au fost în control la Alexe.

L-a întrebat ce trebuie să facă Alexe pentru a intra în legalitate, răspunsul martorului, potrivit declarației acestuia fiind acela că trebuie să echipeze construcția cu instalații de prevenire și stingere a incendiului până la primirea de către serviciul condus de martor a răspunsurilor de la instituțiile abilitate (Primărie și OCPI), în caz contrar se va dispune închiderea locației.

Față de precizările martorului, procurorul Niță l-a întrebat pe acesta dacă există o variantă mai ieftină sau o altă soluție, răspunsul martorului fiind același cu cel pe care i l-a dat anterior.

Martorul a precizat că după încheierea întrevederii, adică după ce procurorul Niță a plecat, domnul inspector șef i-a cerut să găsească o soluție pentru domnul procuror Niță, menționându-i în același timp că „doar știi cine este în județ”.

„S-a vorbit”, pe fix

De asemenea, în zilele următoare a fost sunat de mai multe ori de inspectorul șef Amarandei Mihail Cristian, pe telefonul fix, după ce în prealabil îl suna pe telefonul mobil și îl întreba dacă este în birou, spunându-i că „a vorbit”, fără a menționa vreun nume și că cei de la Samos Greek Taverna au început demersurile pentru montarea instalațiilor de protecție și stingere a incendiului, în același timp solicitându-i să meargă la locație pentru a verifica pentru a nu avea surprize.

Într-una dintre convorbiri, martorul a arătat că i-a solicitat inspectorului șef Amarandei să vorbească cu procurorul Niță, astfel încât să aibă certitudinea că i se facilitează accesul acolo și are cu cine să vorbească”.

Din declarația martorului a mai rezultat că, cele trei doamne ofițer împreună cu slt. Oglindă Nicoleta au încheiat documentul de control la data de 23.02.2026, aplicând sancțiunea contravențională cu amendă pentru lipsa autorizației de securitate la incendiu, iar în legătură cu modalitatea de finalizare a controlului și sancțiunea aplicată, a arătat că „în cazul în care nu ar fi fost intervenția domnului procuror Niță, dar și a inspectorului șef, la termenul limită din 22.01.2026, în situația în care reprezentantul societății nu punea la dispoziție documentele solicitate, se dispunea închiderea societății.

Presiunile lui Niță

Martorul a precizat că a perceput intervenția procurorului Niță ca o intimidare, având în vedere că a precizat că este procuror, cu scopul de a găsi o variantă de finalizare a controlului în interesul prietenului său.

Față de modul în care acesta i-a solicitat să găsească o variantă pentru a-l ajuta pe prietenul său, dar și multiplele intervenții ulterioare ale inspectorului – șef asupra sa, precum și afirmația inspectorului-șef, „doar știi cine este în județ”, a simțit o presiune constantă, în sensul că vor fi urmări asupra sa, cum ar fi o urmărire penală începută cu privire la sine sau încetarea desemnării sale în funcția de șef sau împiedicarea participării sale la un eventual concurs”.

“Există indicii că inculpatul Niță Teodor a acționat în sensul influențării rezultatului controlului…”

“Judecătorul de drepturi și libertăți constată că există astfel, indicii că, inculpatul Niță Teodor a acționat în sensul influențării rezultatului controlului tematic efectuat de către inspectorii din cadrul Serviciului de prevenire din cadrul ISUJ Constanța la societatea administrată de Stelian Alexe, efectuând aceste demersuri în biroul inspectorului șef ISUJ Constanța, Mihail Cristian Amarandei, în prezența acestuia, încercând să acopere o stare de ilegalitate în care funcționa restaurantul prietenului său și să oprească aplicarea măsurii încetării temporare a activității societății, pentru lipsa autorizațiilor necesare de funcționare”, mai arată în motivarea ICCJ.

„Privarea de libertate este necesară”

Judecătorul de drepturi şi libertăţi al Înaltei Curţi a apreciat, raportat la actele de urmărire penală efectuate, că “în cauză este îndeplinită condiţia privind existenţa probelor din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că inculpații Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor au săvârşit infracțiunile pentru care sunt cercetaţi” și că infracțiunile imputate celor doi inculpați fac parte dintre cele expres prevăzute de art. 223 alin. (2) C.pen. iar pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, a anturajului şi a mediului din care provin inculpații, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestora, “se constată că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”.

Foștii procurori, factori de presiune asupra unor oameni de afaceri și politicieni!

“Fără a nega prezumția de nevinovăție a inculpaților, de care se vor bucura până la pronunțarea unei hotărâri definitive, judecătorul de drepturi și libertăți reține că așa cum sunt descrise acuzațiile și cum se poate presupune că au fost săvârșite, pe baza probelor administrate, inculpații, în loc să fie garantul legalității, au devenit, în anumite cazuri, așa cum se va arăta și în continuare, factori de presiune asupra unor oameni de afaceri, asupra unor oameni politici, urmărind în același timp, obținerea unor avantaje patrimoniale pentru aceștia sau pentru apropiații lor.

Atunci când magistrații devin parte a unor grupuri de interes economic sau sunt sub influența acestora, ei nu se mai bucură de independență, aceasta nefiind un privilegiu personal și nici un scut pentru abuzuri.

În aprecierea pericolului pentru ordinea publică nu se poate face abstracție de întreg contextul urmăririi penale care se desfășoară în prezent, întrucât așa cum chiar textul de lege al art. 223 alin. 2 C.proc.pen. prevede, în aprecierea pericolului pentru ordinea publică se vor avea în vedere inclusiv anturajul și mediul din care inculpații provin și trăiesc dar și alte împrejurări ce caracterizează persoana acestora.

Fără a contesta că inculpații se bucură de prezumția de nevinovăție până când asupra vinovăției lor se va pronunța definitiv o instanță de judecată, judecătorul de drepturi și libertăți reține că urmărirea penală se desfășoară în prezent și pentru alte fapte de o gravitate deosebită, care, chiar dacă nu au constituit baza prezentei propuneri de arestare (existând o disjungere), totuși, nu se poate face abstracție de amploarea și de dimensiunile activității infracționale, pentru care planează suspiciuni împotriva inculpaților.

Șantaj prin dosare penale

Judecătorul de drepturi și libertăți reține că se efectuează cercetări în legătură cu faptul că, inculpații, în calitatea acestora de procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au instrumentat o serie de dosare penale, despre care există indicii că au fost constituite în scopul constrângerii unor funcționari sau oameni de afaceri pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii cu societăți indicate de către procurori, în caz contrar, urmând a suporta diverse consecințe nefavorabile în plan procesual. Se mai reține faptul că alte cauze erau preluate de la parchetele din subordine, pentru a dispune măsurile convenabile în acestea, datorită preluării unui număr mare de dosare, ajungându-se chiar la o relație tensionată cu prim-procurorii parchetelor inferioare”, se menționează în motivarea instanței.

Lista dosarelor în care se realizează, în continuare, cercetări la PICCJ

În motivarea judecătorilor se regăsesc dosarele care se află în atenția procurorilor de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și care sunt cercetate în disjungerea făcută din dosarul de bază. Printre ele se află și un dosar în care procurorul Niță este suspectat că a ticluit probe pentru a-l trage la răspundere penală pe un nevinovat.

Iată care sunt dosarele în care se realizează, în continuare, cercetări la parchet prin extinderea urmăririi penale și disjungerea cauzei:

“Dosarul nr. 392/208/P/2019, preluat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, ce a avut ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, de către suspecții Liviu Denisov și Stroe Cristinel, în care fuseseră instituite și măsuri asiguratorii, soluționat prin clasare de către procurorul Ștefan Gigi Valentin, existând suspiciunea existenței unor relații apropiate între procuror și suspecți.

Dosarul penal nr. 335/P/2021, preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța ce are ca obiect executarea unor lucrări de construcție fără autorizație și fals în declarații, în care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Gheorghe Radyon Ivan, vecin de hotar cu Ciobanu Sofia Cristina, actuala soție a procurorului Niță Teodor. S-a arătat că există suspiciuni că acest dosar a fost constituit în vederea obținerii parcelei de teren aflate în proprietatea numitului Gheorghe Radyon Ivan, procurorul Niță Teodor dispunând trimiterea lui în judecată, în condițiile în care existau probe de nevinovăție. Față de persoana trimisă în judecată s-a dispus achitarea atât de către prima instanță, Judecătoria Constanța, cât și de către Curtea de Apel Constanța.

Dosarul penal nr. 1584/210/P/2023, preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, prin care procurorul Niță Teodor i-a determinat pe reprezentanții societății Confort Urban SRL să încheie un contract de prestări servicii cu societatea UCG Construcții Ecologie, societate deținută în proporție de 50% de către Monica Ștefan (fosta soție a lui Ștefan Gigi-Valentin). Astfel, la data de 13 martie 2023, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a preluat acest dosar, fiind repartizat procurorului Niță Teodor. În cursul lunii mai 2023, societatea Confort Urban SRL, ca urmare a presiunilor exercitate de către procurorul Niță Teodor, a încheiat contractul ce are ca obiect „achiziții pământ vegetal” și „depozitare deșeuri”, evaluat la 1 milion de euro anual cu societatea indicată de către procurorul Niță Teodor, fapt care l-a determinat pe acesta să dispună o soluție de clasare în cauză în luna noiembrie 2024.

Dosarul penal nr. 1230/210/P/2024, preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța ce are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni la regimul deșeurilor pretins a fi comise de către Dumitru Chiru, primar al com. Lumina, jud. Constanța, două persoane fizice și șase persoane juridice, în care au fost instituite măsuri asigurătorii. Ca urmare a demersurilor efectuate de către procurorul Niță Teodor, în luna iunie 2024, Primăria com. Lumina a achiziționat servicii de depozitare deșeuri de la societatea UCG Construcții Ecologie, motiv pentru care în luna octombrie 2024, procurorul Niță Teodor a dispus clasarea cauzei și ridicarea măsurilor asigurătorii.

Dosarul penal nr. 6792/210/P/2025 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, referitor la activitatea funcționarilor din cadrul Primăriilor și Polițiilor Locale Constanța, Năvodari, Eforie și Tuzla în legătură cu construcțiile edificate direct pe plaje utilizate pentru activități comerciale. Astfel, în luna octombrie 2025, folosind ca pretext acest dosar penal, procuror Niță Teodor a exercitat acțiuni de constrângere asupra lui Hagi Stelică, director al societății ABA Dobrogea Litoral Constanța, pentru ca societatea sa să nu prelungească valabilitatea contractelor de închiriere cu 76 operatori de plaje din zona Năvodari.

Pionii lui Ștefan și Niță

În luna noiembrie 2025, acțiunile de constrângere au continuat, fiind materializate prin chemarea lui Hagi Stelică în biroul procurorului Niță Teodor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fără a îndeplini actele de procedură corespunzătoare, chemarea având ca scop ca licitațiile din anul 2026 să nu mai fie câștigate de către persoanele deținătoare ale contractelor anterioare, ci de către persoane interpuse ale magistraților procurori Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor, pentru ca acestea să obțină controlul asupra mai multor sectoare de plajă.

Printre persoanele interpuse care urmează să participe la licitație se află Neculai Robert Cristian, reprezentat la Holiday Dreaming Sands SRL, și Ciobanu Cristian, zis „Piticu”.

Presiuni la primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru

În aceeași manieră, tot în contextul dosarului penal anterior menționat, Niță Teodor a exercitat presiuni asupra primarului orașului Năvodari, Florin Chelaru, în scopul prelungirii valabilității unor contracte încheiate între Primăria Năvodari și societățile deținute de Tararache George Alexandru, respectiv Romtara Pest SRL, Asociația Salvarea Acvatică Litoral, și Start Recycling 2ECO NOW SRL.

Ca urmare a presiunilor exercitate de către procurorul Niță Teodor, Primăria Năvodari a încheiat în luna septembrie 2025 un contract cu Start Recycling 2ECO NOW SRL ce are ca obiect „Serviciul de preluare, transport și depozitare în vederea reciclării deșeurilor vegetale provenite din parcuri, domeniul public.”

În continuare, prin referatul de la dosar procurorul a menționat cu privire la procurorul Niță Teodor faptul că reies indicii că acesta, cu prilejul instrumentării dosarului penal nr. 4867/210/P/2024 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a ticluit probe nereale care să conducă la inculparea persoanei cercetate, dispunând, la data de 14 martie 2025, punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceasta, știind că este nevinovată, activitate procesuală urmată de finalizarea cauzei prin întocmirea unui Acord de recunoaștere a vinovăției fundamentat pe date nereale și prin contrafacerea semnăturilor inculpatului Ion Marin.”

Arestare preventivă este necesară

Completul de judecată a apreciat că luarea măsurii de arestare preventivă este necesară și că una mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar nu ar fi suficiente pentru buna desfășurare a anchetei sau pentru înlăturarea pericolului public.

“Toate datele de anchetă mai sus menționate conturează o stare de pericol concret pe care lăsarea în libertate a inculpaților ar prezenta-o pentru ordinea publică. Inculpații Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor sunt cercetați pentru infracțiuni de o gravitate ridicată iar metodele de supraveghere tehnică sub care s-au aflat au scos în evidență o suspiciune rezonabilă că aceștia ar putea fi conectați într-un mod nefiresc pentru un magistrat la mediul politic și de afaceri local, mediu la nevoile căruia, magistrații din cauza de față, se presupune în mod rezonabil că au dat dovadă de receptivitate, încălcând nu doar normele statutare și deontologice ale profesiei de magistrat, ci și valori sociale aflate sub protecția legii penale. (…) Măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzaţiei aduse și cu stadiul anchetei care este abia la început și de asemenea, se apreciază că luarea altei măsuri preventive mai puțin intruzive, la acest moment, nu este suficientă pentru asigurarea scopului măsurilor preventive, în special al aceluia privind buna desfășurare a anchetei”.

În raport de aceste considerente, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a apreciat că “la acest moment de debut al unei anchete foarte complicate, măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar nu constituie măsuri preventive suficiente, nici pentru înlăturarea pericolului concret pentru ordinea publică, dar mai ales pentru buna desfășurare a anchetei”.

