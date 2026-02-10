Iese la iveală faptul că Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan, a absolvit același liceu cu adjunctul procurorului general al României, Nicolae Solomon, conform informațiilor publicate de jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob de la Inpolitics. Solomon neagă, însă, că ar cunoaște-o pe Grădinaru. Interesant este că Solomon este și nașul unei candidate la funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, originară din aceeași localitate cu partenera lui Nicușor.

În plin proces de selecție a șefilor pentru Parchetul General, DNA și DIICOT, reiese că Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, a studiat în același liceu cu Nicolae Solomon, adjunctul procurorului general al României. Subliniem că președintele Nicușor Dan este cel care îi va numi pe cei care vor prelua șefia parchetelor, la propunerea ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Potrivit datelor din CV-ul lui Nicolae Solomon, acesta este născut la data de 14.01.1984 și a absolvit liceul „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui în 2002. Mirabela Grădinaru s-a născut tot în 1984, însă a absolvit liceul în 2003, cu doar un an mai târziu decât colegul ei, Nicolae Solomon. Cu toate că provin din același sat, Zăpodeni și au mers la liceu „la oraș”, la o generație distanță, procurorul susține că nu o cunoaște pe partenera președintelui.

Nicolae Solomon, nașul de nuntă al procuroarei Cristina Chiriac, candidată la șefia Parchetului General

Nicolae Solomon este, însă, chiar nașul de nuntă al candidatei pentru șefia Parchetului General, Cristina Chiriac, potrivit ministerului Justiției. La momentul actual aceasta ocupă funcția de procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi.

Mai mult, și Cristina Chiriac este originară tot din localitatea Zapodeni, județul Vaslui, ca și Nicolae Solomon și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României.

Nicolae Solomon neagă că ar cunoaște-o pe Mirabela Grădinaru

Contactat de Mediafax, adjunctul procurorului general Nicolae Solomon a declarat că nu o cunoaște personal pe Mirabela Grădinaru.

„Nu o cunosc pe doamna Mirabela Gradinaru”.

Radu Marinescu: „Președintele României este decidentul în această situație”

Rezultatele selecției pentru șefia parchetelor vor fi afișate la data de 2 martie.

„Președintele României este decidentul în această situație. Ministrul Justiției are rolul de evaluare, de formulare a unei propuneri. Există un filtru important al Secției de Procurori din cadrul CSM și există decizia finală a domnului președinte. Avem comunicare și cooperare instituțională cu Administrația Prezidențială”, a spus ministrul Justiției, Radu Marinescu, luni, la Digi24.

În prezent, funcțiile sunt ocupate de: Alex Florența, procurorul general al României; Marius Voinea, procurorul-șef al DNA; Alina Albu, procuror-șef al DIICOT.

