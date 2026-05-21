Psihologii spun că toți oamenii care au stat în ultima bancă, atunci când erau elevi, au această trăsătură comună acum, la maturitate
Tinzi să crezi că dacă stai în ultima bancă a unei clase, nu ești interesat de lecție. Dar psihologii spun că adesea cei care stau în ultimul rând al unei clase ajung, la maturitate, să conducă o companie, scrie jagranjosh.com.

Gândește-te la zilele tale de școală. De obicei, clasa este împărțită în două lumi. În primul rând sunt „cei mai buni”, elevii care își pregătesc caietele înainte chiar de începerea orelor, își iau notițe meticulos și ascultă cu atenție fiecare cuvânt rostit de profesor.

Apoi, sunt cei din spate. Dacă stai sau ai stat în ultimele bănci, probabil ți-ai petrecut timpul șoptind, dând notițe sau uitându-te pe fereastră. Probabil ți s-a spus că ești leneș sau neconcentrat sau că nu vei „avansa” niciodată pentru că nu ești atent în sala de clasă.

Dar, ani mai târziu, se întâmpla adesea ceva ciudat. De cele mai multe ori, cei care stau în ultimul rând al unei săli de clasă ajung să conducă o companie și chiar cei care stăteau în primele bănci ajung să le fie subalterni.

Chiar și fostul președinte al Indiei, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, a spus odată: „Cele mai bune creiere ale națiunii se găsesc pe ultimele bănci ale unei săli de clasă”, schimbând stereotipurile despre cei din ultimele bănci.

Psihologii spun că oameniivdin rândul din spate sunt adesea persoane cu o inteligență emoțională (EQ) ridicată. În timp ce cei din primul rând învață informații concrete, cei din rândul din spate sunt oameni care învață. Nu ești doar o persoană din rândul din spate, ci observi indicii sociale, dinamica puterii și comportamentul uman.

Persoanele care stau în primul rând au o viziune limitată la profesor și la tablă. Au o viziune superficială. Dar, un individ din rândul din spate are o vedere panoramică. Văd totul. Îl văd pe profesor, cine ce face în spatele biroului său. Cine doarme, cine trișează, cine mănâncă. Văd cum funcționează „sistemul” unei săli de clasă.

Ei au o gândire independentă, o afinitate pentru învățarea neconvențională și carierele profesionale și o atitudine „deșteptă”. Aceste calități îi fac un lider sau un antreprenor excelent mai târziu. Capacitatea lor de a citi o sală și indiciile sociale le permit să exceleze în roluri de conducere.

În timp ce cei din primul rând caută constant aprobarea și validarea profesorilor, cei din ultimele rânduri, nu simt această nevoie, ci se simt confortabil în propria piele.

Prețuiesc independența și asumarea riscurilor. Nu se conformezi etichetelor. Sunt motivați de impulsul și visele lor interioare. Nu aleargă după note.

De asemenea, au o atenție selectivă care le permite să lucreze la subiecte care îi interesează. Pe scurt, personalitatea celor din ultimele rânduri dezvăluie că sunt gânditori creativi, independenți, pragmatici, lideri înnăscuți. Psihologia spune că au o personalitate veselă, încrezătoare, aptă social, inovatoare și dornică să asume riscuri.

Recomandarea video

