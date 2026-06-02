Război în Ucraina, ziua 1.559. Rusia a lovit Kievul cu rachete și drone. Explozii și o coloană mare de fum în oraș

Războiul din Ucraina a intrat, marți, 2 iunie 2026, în a 1559-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

În noaptea de luni spre marți, Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei. A fost vizat în principal Kievul, dar și alte orașe din țară.

Alertă aeriană la Kiev

Loviturile cu rachete și drone au făcut prăpăd în capitala Ucrainei. Primele explozii au fost auzite în jurul orei locale 01:30, cu puțin timp înainte ca autoritățile să declare alertă aeriană. O nouă serie de explozii puternice a fost semnalată în jurul orei 02:15, iar jurnaliști aflați la fața locului au relatat și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a anunțat că au avut loc explozii și că sistemele de apărare aeriană au fost activate. Potrivit șefului Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, Rusia a folosit în atac rachete balistice și drone.

Bilanțul loviturilor este devastator: cel puțin nouă persoane au murit, iar peste 60 au fost rănite, au anunțat autoritățile ucrainene.

La Dnipro, în sud-est, cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 25 au fost rănite, a raportat guvernatorul regional Oleksandr Hanja. Toți răniții au fost internați în spital și se aflau în stare moderată. Imagini publicate de autorități arată clădiri distruse și vehicule arse.

La Kiev, cel puțin patru persoane au murit, iar alte 51 au fost rănite, inclusiv copii. Un bloc cu 24 de etaje s-a prăbușit parțial după ceea ce autoritățile suspectează că a fost un impact direct al unei rachete. Există temeri că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături. De asemenea, un alt bloc cu nouă etaje și diverse clădiri au fost cuprinse de flăcări după căderea unor fragmente de rachetă. În cartierul Obolon, mai multe autoturisme au luat foc. Alte incendii au izbucnit în zone deschise din oraș.

Mii de locuitori ai Capitalei s-au refugiat în stațiile de metrou în timpul nopții. Mulți au coborât în adăposturi cu bagaje și saltele.

Atacul era încă în desfășurare în primele ore ale dimineții.

Zelenski a avertizat asupra unui atac masiv

Locuitorii Kievului se pregătiseră de mai multe zile pentru posibilitatea unui nou bombardament masiv. Președintele Volodimir Zelenski avertizase încă din 29 mai că Rusia pregătește un nou atac de amploare asupra Ucrainei. Liderul de la Kiev le-a cerut cetățenilor să respecte alertele aeriene și să rămână în adăposturi în cazul unui pericol.

„Nu există niciun motiv să credem că cineva de la Moscova își va veni în fire”, a spus Zelenski într-unul dintre mesajele sale adresate populației, insistând că ucrainenii trebuie să reacționeze la fiecare amenințare.

Avertismentele Kievului au venit după amenințări publice formulate de Moscova privind noi lovituri asupra capitalei ucrainene. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-ar fi transmis secretarului de Stat american Marco Rubio că Rusia intenționează să lovească așa-numite „centre de decizie” din Ucraina și a cerut Washingtonului să își evacueze ambasada de la Kiev.

De asemenea, Ministerul rus de Externe a îndemnat cetățenii străini, inclusiv diplomații, să părăsească orașul.

Cel mai puternic atac din ultimul an

Noul atac are loc la puțin peste o săptămână după unul dintre cele mai dure bombardamente asupra Kievului și regiunii înconjurătoare din ultimul an. Pe 24 mai, Rusia a lansat aproximativ 90 de rachete și 600 de drone asupra Ucrainei, atac care a lovit inclusiv zona administrativă a Capitalei. Au fost bombardate clădiri guvernamentale și instituții importante, printre care sediul Cabinetului de Miniștri, Ministerul de Externe, Opera din Kiev, Casa Ucraineană, stadionul „Valeri Lobanovski” și Muzeul Cernobîl.

Atacul din 24 mai s-a soldat cu patru morți și aproape 100 de răniți la nivel național, dintre care peste 80 în Kiev. Autoritățile ucrainene au anunțat atunci că Rusia a folosit și o rachetă balistică hipersonică Oreșnik.

Atacul din noaptea de 2 iunie confirmă temerile că Rusia a intrat într-o nouă etapă de lovituri aeriene masive, menite să epuizeze apărarea antiaeriană a Ucrainei și să pună presiune asupra conducerii ucrainene.

