Război în Ucraina, ziua 1.576. Rusia acuză un atac cu drone lângă centrala nucleară de la Zaporojie

Războiul din Ucraina a intrat, vineri, 19 iunie 2026, în a 1576-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia acuză Ucraina că, în urma unui atac cu drone, a fost ucis un angajat al centralei nucleare Zaporojie, aflată sub controlul trupelor sale. O altă persoană a sferit răni grave, transmite Reuters.

Atac cu drone la Energodar

Ucraina nu a răspuns oficial, iar Reuters nu a putut verifica independent acuzația formulată de directorul agenției nucleare de stat ruse Rosatom, Alexei Lihacev.

Potrivit acestuia, drone ucrainene au atacat orașul din apropiere Energodar, unde locuiesc majoritatea angajaților centralei. Unul dintre aceștia, care lucra la un atelier de reparații, a fost ucis, iar medicii luptă să salveze viața unui al doilea angajat rănit în același atac.

„Este vorba despre personalul esențial al centralei, de care depinde direct operarea echipamentelor”, a adăugat directorul societății Rosatom. Conform autorităților ruse, un alt angajat al aceleiași centrale a fost ucis în aprilie, tot într-un atac ucrainean cu drone.

Ocupată de trupele ruse în martie 2022, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află în zona orașului Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul țării. Centrala funcționează cu personal mixt ruso-ucrainean, iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) are permanent o echipă de experți la fața locului.

Zona centralei a fost de mai multe ori lovită de obuze și drone, atacuri pentru care trupele ruse și cele ucrainene s-au acuzat reciproc.