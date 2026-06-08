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Semnele care au precedat atacul armat de la Lupeni. Instanța a dispus mai multe ordine de protecție față de atacator

Semnele care au precedat atacul armat de la Lupeni. Instanța a dispus mai multe ordine de protecție față de atacator
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Atacul armat de la Lupeni de duminică, soldat cu 4 răniți, a fost precedat de o serie de procese civile, ordine de protecție și conflicte de familie care au ajuns în fața instanțelor din Petroșani.

Documentele consultate de publicația Gazeta de Dimineață arată că relația dintre soții George Rață și Daniela-Iuliana Rață se degradase vizibil în ultimul an. Iar viitorul agresor a primit o serie de decizii judecătorești menite să îl țină departe de membrii familiei sale.

Război în instanță între aatacator și soția sa

Primul demers oficial este în iunie 2024, când Daniela-Iuliana Rață a deschis o acțiune de divorț la Judecătoria Petroșani. Procesul s-a încheiat fără o soluție pe fond, reclamanta renunțând la judecată în noiembrie 2024.Pe de altă parte, în septembrie 2024, George Rață a încercat să obțină o ordonanță președințială împotriva soției sale. Cererea a fost anulată de instanță pentru neplata taxei judiciare.

În aprilie, soția și socrul agresorului au primit ordin de protecție

Conflictul se reaprinde în primăvara acestui an. Astfel, pe 29 aprilie 2026, Judecătoria Petroșani emite un ordin de protecție împotriva lui George Rață, la solicitarea soției sale. Instanța îi interzice să se apropie la mai puțin de 20 de metri de soția sa, de locuința acesteia, precum și de tatăl femeii, Alexandru Hârleț. Totodată, îi este interzis orice contact cu cei doi, inclusiv telefonic.

Prin aceeași hotărâre, instanța stabilește temporar locuința minorei rezultate din relație la domiciliul mamei. În plus, dispune ca George Rață să urmeze consiliere psihologică.

În mai, soacra lui George Rață primește ordin de protecție

La doar câteva zile distanță, pe 11 mai, un al doilea ordin de protecție este emis împotriva lui Rață. Beneficiara este Maria Hârleț, mama soției sale. Instanța îi interzice acestuia să se apropie la mai puțin de 40 de metri de soacra sa și de locuința ei, precum și să o contacteze în orice mod.

Din nefericire, conflictul familial nu se oprește aici. Pe 4 mai, Daniela-Iuliana Rață introduce un nou proces de divorț, dosar care se află și în prezent pe rolul Judecătoriei Petroșani, specifică publicația citată.

Cu doar 3 zile anterior atacului, soția lui Rață cere ordin de protecție pentru fiica lor minoră

Cu doar 3 zile înainte de atacul de la Lupeni, pe 4 iunie, aceasta deschide un nou dosar pentru ordin de protecție. Ordinul este în numele fiicei lor minore. Cauza era programată pentru judecare în 8 iunie, la o zi după incidentul în care 4 persoane au fost împușcate.

Potrivit anchetatorilor, victimele atacului sunt chiar persoanele pentru care instanța dispusese măsuri de protecție. Este vorba de Daniela-Iuliana Rață, tatăl acesteia, Alexandru Hârleț, și Maria Hârleț.

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