Presa locală: Scandal de proporții la Primăria Slatina. Edilul de Mezzo ar fi bătut un angajat. Primarul este suspect într-un dosar de corupție

Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, se află în centrul unui scandal de proporții. Edilul l-ar fi bătut pe secretarul municipiului în această dimineață, Ion Mihai Idita, în urma unui conflict verbal care a degenerat, notează Gazeta Nouă.

Potrivit presei locale, conflictul a izbucnit în jurul orei 9:30, atunci când primarul Slatinei a mers în biroul secretarului pentru o discuție despre un amendament pe care PSD intenționează să îl inițieze.

Discuția dintre cei doi a degenerat, iar edilul a început să i se adreseze secretarului municipiului folosind cuvinte obscene. Vrând să oprească cearta cu primarul De Mezzo, secretarul s-ar fi refugiat în baie, unde nu a avut însă liniște, ba dimpotrivă. Edilul Slatinei a intrat peste acesta și a început să îl lovească în mod repetat în piept, adresânadu-i în continuare injurii.

Potrivit sursei citate, secretarul a fost slavat de viceprimarul Mădălina Vale, iar când aceasta a apărut, lucrurile s-au calmat. Ion Mihai Idita ar urma să formuleze o plângere penală împotriva primarului De Mezzo.

Primarul este suspect într-un alt dosar

Tot luni, edilul a fost citat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar complex în care este vizat că, însoțit de funcționari și polițiști locali, a forțat intrarea în birourile firmei SC Ecumenic Funerar SA, invocând o hotărâre de consiliu lipsită de viză de legalitate.

Acuzațiile formulate foarte grave, plângerea penală vizând presupuse fapte de abuz în serviciu, purtare abuzivă și violare a sediului profesional. Conform declarațiilor martorilor și documentelor aflate la dosar, intervenția ar fi degenerat într-un conflict tensionat, în timpul căruia administratorul Marin Iliuță ar fi fost agresat verbal, iar un angajat ar fi fost bruscat de polițiștii locali și supus unei percheziții corporale în lipsa unui mandat legal. Situația a escaladat într-atât încât administratorul societății a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, fiind transportat la spital cu ambulanța.

În paralel, demersurile administrative privind evacuarea prin ordonanță președințială nu au avut câștig de cauză. Tribunalul Dolj a respins solicitarea formulată de primar, apreciind-o ca neîntemeiată și evidențiind lipsa unei hotărâri judecătorești definitive care să justifice o asemenea măsură.

Audiat de procurori, Mario De Mezzo a ales să își exercite dreptul la tăcere, lăsând anchetatorilor sarcina de a clarifica circumstanțele unui scandal ce ridică semne de întrebare cu privire la posibile abuzuri de putere și încălcări ale procedurilor legale.

