Prima pagină » Actualitate » Bărbatul care și-a sechestrat fosta iubită a încercat să se sinucidă. Polițiștii au intervenit, iar tânărul a fost transportat la spital

Bărbatul care și-a sechestrat fosta iubită a încercat să se sinucidă. Polițiștii au intervenit, iar tânărul a fost transportat la spital

05 feb. 2026, 16:49, Actualitate
Bărbatul care și-a sechestrat fosta iubită a încercat să se sinucidă. Polițiștii au intervenit, iar tânărul a fost transportat la spital

Tânărul de 21 de ani, reținut după ce și-a sechestrat fosta iubită și copilul într-un apartament din București, a încercat să se sinucidă, în timp ce se afla în curtea de aer.

Sâmbătă, pe data de 24 ianuarie, Poliția Capitalei a fost sesizată de o femeie, cu privire la faptul că prietena sa era sechestrată și amenințată cu un cuțit de fostul său concubin. La sosirea poliţiştilor, victima a discutat cu aceștia, însă era reticentă și nu a dat foarte multe detalii cu privire la incident.

Pentru că exista suspiciunea ca femeia să fie în pericol, întrucât bărbatul ar fi ameninţat-o cu un cuţit, poliţiştii au forţat uşa şi au intrat în locuinţă. Agresorul a fost imobilizat, iar victima a fost găsită în siguranţă.

Bărbatul care și-a sechestrat fosta iubită a încercat să se sinucidă în arest

Astăzi, polițiștii au trasnsmis că bărbatul în cauză a încercat să își facă rău, în timp ce se afla în curtea de aer. Potrivit unui comunicat emis, oamenii legii au intervenit şi i-au acordat primul ajutor, în prezent tânărul fiind transportat la spital, în stare de conştienţă.

Astăzi, 5 februarie 2026, o persoană aflată în arestul Secției 12 Poliție a încercat să își facă rău, în timp ce se afla la curtea de aer.

Situația a fost observată imediat de polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care au intervenit prompt, au împiedicat producerea unui eveniment tragic și au acordat primul ajutor persoanei în cauză.

În acest moment, persoana este în viață, conștientă și a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate, conform procedurilor legale.

Menționăm că siguranța persoanelor private de libertate reprezintă o prioritate, iar toate măsurile legale și administrative necesare au fost dispuse pentru prevenirea unor situații similare, inclusiv asistența psihologică.

Menționăm că este vorba despre bărbatul, în vârstă de 21 de ani, cercetat de polițiști din cadrul Secției 25, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, în cadrul unui dosar penal privind violența domestică și lipsirea de libertate față de concubina și copilul în vârstă de 1 an, faptă comisă anterior, la data de 24 ianuarie 2026, caz aflat în atenția publică”, se arată în comunicatul emis.

AUTORUL RECOMANDĂ

Un bărbat din București este suspectat că și-a ucis tatăl după ce l-a înjunghiat de 200 de ori

Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
18:18
TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
CONTROVERSĂ După valul de taxe, mai apare una. Ce este taxa pe ploaie și cine trebuie să o plătească 
18:04
După valul de taxe, mai apare una. Ce este taxa pe ploaie și cine trebuie să o plătească 
Întrebat de Gândul ce firme românești beneficiază de cele aproape 17 miliarde de euro din programul SAFE, Radu Miruță nu a știut să nominalizeze nici măcar o firmă
17:41
Întrebat de Gândul ce firme românești beneficiază de cele aproape 17 miliarde de euro din programul SAFE, Radu Miruță nu a știut să nominalizeze nici măcar o firmă
UTILE Secretul bucătăriei maghiare. Cartofi prăjiți, crocanți la exterior și pufoși la interior
17:36
Secretul bucătăriei maghiare. Cartofi prăjiți, crocanți la exterior și pufoși la interior
TRANSPORT Ciprian Șerban anunță undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni
17:27
Ciprian Șerban anunță undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni
INEDIT Consiliul Județean Timiș recuperează fosta vilă a lui Ceaușescu din centrul Timișoarei și o transformă în hub cultural. Clădirea era lăsată în paragină
17:24
Consiliul Județean Timiș recuperează fosta vilă a lui Ceaușescu din centrul Timișoarei și o transformă în hub cultural. Clădirea era lăsată în paragină
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Interiorul magnetic ascuns al Soarelui, cartografiat în premieră folosind date din ultimii 30 de ani
SCANDALOS Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
17:58
Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
CONTROVERSĂ Operată de cancer, însă ea era sănătoasă tun. Ce a pățit o femeie din Austria
17:48
Operată de cancer, însă ea era sănătoasă tun. Ce a pățit o femeie din Austria
FLASH NEWS Avocata PNL Adriana Georgescu și pretinsul general SIE, arestați la domiciliu. Ce condiții le-au impus magistrații
17:37
Avocata PNL Adriana Georgescu și pretinsul general SIE, arestați la domiciliu. Ce condiții le-au impus magistrații
SPORT Cum se pot cumpăra BILETE la partida de fotbal Turcia – România din 26 martie! Vineri se pun în vânzare
17:22
Cum se pot cumpăra BILETE la partida de fotbal Turcia – România din 26 martie! Vineri se pun în vânzare
ALERTĂ Încă un dezvoltator imobiliar din București este acuzat că dă țepe clienților. „Au vândut apartamente de două ori. În blocul Oxy 1 nu există electricitate, iar de administrator nu mai dăm”. La mijloc sunt afaceri de zeci de milioane de euro
17:14
Încă un dezvoltator imobiliar din București este acuzat că dă țepe clienților. „Au vândut apartamente de două ori. În blocul Oxy 1 nu există electricitate, iar de administrator nu mai dăm”. La mijloc sunt afaceri de zeci de milioane de euro
ULTIMA ORĂ Statele Unite și Rusia sunt de acord să respecte pactul nuclear New START după expirarea acestuia. SUA vrea să fie inclusă și China
17:14
Statele Unite și Rusia sunt de acord să respecte pactul nuclear New START după expirarea acestuia. SUA vrea să fie inclusă și China

Cele mai noi

Trimite acest link pe