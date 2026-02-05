Bărbatul care și-a sechestrat fosta iubită a încercat să se sinucidă. Polițiștii au intervenit, iar tânărul a fost transportat la spital

Tânărul de 21 de ani, reținut după ce și-a sechestrat fosta iubită și copilul într-un apartament din București, a încercat să se sinucidă, în timp ce se afla în curtea de aer.

Sâmbătă, pe data de 24 ianuarie, Poliția Capitalei a fost sesizată de o femeie, cu privire la faptul că prietena sa era sechestrată și amenințată cu un cuțit de fostul său concubin. La sosirea poliţiştilor, victima a discutat cu aceștia, însă era reticentă și nu a dat foarte multe detalii cu privire la incident.

Pentru că exista suspiciunea ca femeia să fie în pericol, întrucât bărbatul ar fi ameninţat-o cu un cuţit, poliţiştii au forţat uşa şi au intrat în locuinţă. Agresorul a fost imobilizat, iar victima a fost găsită în siguranţă.

Bărbatul care și-a sechestrat fosta iubită a încercat să se sinucidă în arest

Astăzi, polițiștii au trasnsmis că bărbatul în cauză a încercat să își facă rău, în timp ce se afla în curtea de aer. Potrivit unui comunicat emis, oamenii legii au intervenit şi i-au acordat primul ajutor, în prezent tânărul fiind transportat la spital, în stare de conştienţă.

”Astăzi, 5 februarie 2026, o persoană aflată în arestul Secției 12 Poliție a încercat să își facă rău, în timp ce se afla la curtea de aer.

Situația a fost observată imediat de polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care au intervenit prompt, au împiedicat producerea unui eveniment tragic și au acordat primul ajutor persoanei în cauză.

În acest moment, persoana este în viață, conștientă și a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate, conform procedurilor legale.

Menționăm că siguranța persoanelor private de libertate reprezintă o prioritate, iar toate măsurile legale și administrative necesare au fost dispuse pentru prevenirea unor situații similare, inclusiv asistența psihologică.

Menționăm că este vorba despre bărbatul, în vârstă de 21 de ani, cercetat de polițiști din cadrul Secției 25, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, în cadrul unui dosar penal privind violența domestică și lipsirea de libertate față de concubina și copilul în vârstă de 1 an, faptă comisă anterior, la data de 24 ianuarie 2026, caz aflat în atenția publică”, se arată în comunicatul emis.

