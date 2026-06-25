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Statul indian care încearcă să se asigure că nimeni nu îmbătrânește singur. Măsuri noi pentru seniorii rămași ai nimănui

Statul indian care încearcă să se asigure că nimeni nu îmbătrânește singur. Măsuri noi pentru seniorii rămași ai nimănui
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Într-un stat din sudul Indiei, guvernul statului a anunțat înființarea unui departament dedicat bunăstării persoanelor vârstnice, despre care oficialii spun că este primul de acest fel din India, creat pentru a face față provocărilor unei populații îmbătrânite.

Kerala este statul indian cu cea mai rapidă îmbătrânire a populației. Migrația a dus la creșterea numărului de vârstnici care trăiesc singuri.

De generații, vârstnicii indieni locuiau împreună cu copiii lor. Totodată, depindeau de aceștia pentru îngrijire. Migrația pentru muncă și educație a slăbit treptat această tradiție, în special în Kerala. Acum, guvernul încearcă să răspundă situației, scrie BBC.

Plecat la doctor pentru o banală consultație, un bătrân a fost găsit, după 20 de ore, la 1.500 km distanță

Servicii comunitare și îngrijire la domiciliu

Noua strategie a departamentului se bazează pe conceptul de „îmbătrânire la domiciliu”. Acest concept sprijinirea persoanelor vârstnice pentru a rămâne în casele și comunitățile lor, în loc să fie mutate în instituții.

Planurile includ extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu și comunitară și introducerea „prescripțiilor sociale”, conectarea vârstnicilor la activități sociale cu sens.

Statul plănuiește și lansarea unui program de formare pentru îngrijitori certificați. Este vorba despre crearea unei forțe de muncă profesionale în domeniul îngrijirii și construirea de parcuri pentru vârstnici, centre de zi și facilități de fitness.

„Îmbătrânirea nu mai este doar o problemă de asistență socială. Ea se intersectează cu sănătatea, locuințele, transportul, administrația locală, tehnologia, ocuparea forței de muncă, siguranța, serviciile financiare și viața comunitară”, spune Dr Rathan Kelkar.

O populație tot mai îmbătrânită

Kerala are cea mai mare pondere a populației vârstnice dintre statele importante ale Indiei. Până în 2036, aproape una din patru persoane din stat – 22,8% – va avea peste 60 de ani, comparativ cu media națională de 14,9%, potrivit unui raport recent al Băncii Rezervei Indiei. Populația îmbătrânită a statului reflectă atât progresul social, cât și migrația.

Serviciile medicale mai bune, speranța de viață mai mare și scăderea natalității au făcut din Kerala unul dintre cele mai „bătrâne” state ale Indiei. Generații întregi au plecat să muncească în Orientul Mijlociu, Europa și alte regiuni. Adesea, aceștia și-au lăsat părinții în urmă.

Remiterile financiare au crescut veniturile și nivelul de trai, dar au creat și o provocare tot mai mare. Tot mai mulți vârstnici își petrec bătrânețea departe de copiii lor.

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